MotoGP, GP Austria 2021: Quartararo timbra il giro della vita, in posizione di controllo del Mondiale? Zarco e Mir attardati

Andando in vacanza dopo il successo nel Gran Premio di Olanda di Assen, Fabio Quartararo aveva cerchiato con il pennarello rosso due appuntamenti nel calendario del Mondiale MotoGP 2021: la doppietta del Red Bull Ring. Per il francese, infatti, le gare di Stiria e Austria rappresentavano due “minacce” non di poco conto per la sua leadership in graduatoria generale. Il lay-out del tracciato di Spielberg non si sposa con le caratteristiche della M1 e, di conseguenza, “El Diablo” sapeva che avrebbe dovuto correre in difesa, in entrambe le occasioni, con le temibili Ducati che, invece, erano pronte a fare la voce grossa.

Domani si chiuderà l’ultimo cerchietto fatto con il pennarello rosso sul calendario dal nativo di Nizza. Per il momento la doppietta che doveva metterlo in difficoltà, invece, lo sta esaltando. Terzo con pieno merito nel primo capitolo, pronto a ripetersi anche in occasione della gara di domani delle ore 14.00. Il portacolori del team Yamaha Factory, infatti, scatterà dalla seconda casella della griglia e proverà in tutti i modi a rafforzare la sua leadership in classifica generale.

Al momento, infatti, il classe 1999 comanda la situazione con 172 punti ed un bel +40 punti su Johann Zarco, +51 su Joan Mir e +58 su Francesco “Pecco” Bagnaia. Le chance di fuga ci sono, eccome, e Fabio Quartararo è il primo a saperlo. Se non ci saranno guai al via e in curva 1, proverà ad avvantaggiarsi sui rivali, lasciando tranquillamente spazio al pole-man Jorge Martin. il suo compagno di team in Ducati Pramac, dopotutto, partirà dalla quarta posizione, Joan Mir sarà nella settima casella della griglia, quindi “Pecco” Bagnaia sarà al terzo posto.

Una chance enorme per il transalpino. Allungare in maniera decisa laddove, sulla carta, doveva subire il possibile ritorno delle moto di Borgo Panigale. Oltre ad uno straordinario 1:22.677 realizzato nella Q2 (beffato per 34 millesimi da uno stellare Jorge Martin), il numero 20 ha messo in mostra un passo davvero ottimo nella FP4 e, oggettivamente, partirà domani con basi addirittura più solide rispetto al Gran Premio della Stiria. Fabio Quartararo è pronto per una domenica importante. Arriverà, quindi, la tanto attesa ipoteca sul suo primo titolo nella classe regina?

Credit: MotoGP.com Press