Dopo quattro giorni di riposo, i piloti del Motomondiale tornano in pista quest’oggi al Red Bull Ring di Spielberg per le prove libere del Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. In top class continua la caccia a Fabio Quartararo, leader incontrastato del campionato reduce da un ottimo podio domenica scorsa su un tracciato sfavorevole.

Le Ducati andranno a caccia di un grande risultato, sulla scia della fantastica vittoria di Jorge Martin nel GP di Stiria, ma dovranno fare i conti anche con le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, con le Honda di Marc Marquez e Takaaki Nakagami, con le KTM ufficiali di Miguel Oliveira e Brad Binder e con la Yamaha di Maverick Vinales.

Le prove libere odierne del GP d’Austria verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Non è prevista invece la copertura televisiva in chiaro su TV8 delle libere. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento all’undicesimo GP stagionale della MotoGP.

Di seguito la programmazione televisiva completa odierna delle prove libere per il GP d’Austria 2021 del Motomondiale:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP AUSTRIA MOTOGP 2021

Venerdì 13 agosto

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 11.50-12.20, MotoE, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 16.50-17.20, MotoE, Prove libere 2

Credit: MotoGP.com Press