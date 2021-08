Camila Giorgi-Cori Gauff oggi, WTA Montreal: orario, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 13 agosto, il torneo National Bank Open 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Montreal, vedrà disputarsi i quarti del tabellone principale di singolare, con il match tra l’italiana Camila Giorgi e la numero 15 del seeding, la statunitense Cori Gauff.

Tra i sette incontri previsti (si giocheranno anche tre incontri di doppio), è in programma anche quello tra l’azzurra Camila Giorgi e la testa di serie numero 15, la statunitense Cori Gauff, che sarà il terzo a partire dalle ore 18.00 italiane sul Campo Centrale e si giocherà comunque non prima delle ore 01.00 italiane di sabato 14 agosto.

Sarà possibile seguire l’incontro Giorgi-Gauff in diretta tv in chiaro su SupertennisTV, ed in diretta streaming gratuita su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Camila Giorgi e la numero 15 del seeding, la statunitense Cori Gauff.

PROGRAMMA GIORGI-GAUFF WTA MONTREAL 2021

Venerdì 13 agosto

Campo Centrale, a partire dalle ore 18.00 italiane

Aryna SABALENKA (BLR) [1] vs Victoria AZARENKA (BLR) [8]

Karolina PLISKOVA (CZE) [4] vs Sara SORRIBES TORMO (ESP)

Non prima delle ore 01.00 italiane di sabato 14 agosto

Camila GIORGI (ITA) vs Cori GAUFF (USA) [15]

Jessica PEGULA (USA) vs Ons JABEUR (TUN) [13]

