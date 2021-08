MotoGP, GP Austria 2021. Johann Zarco da record nella FP1. Francesco Bagnaia 8°, Valentino Rossi a un secondo e mezzo

Il weekend della MotoGP nel Gran Premio di Austria si è aperto con la prima sessione di prove libere, che ha permesso a tutti i piloti di tornare a saggiare la pista di Spielberg per la prima volta dal GP di Stiria di domenica scorsa. Alla luce di questa dinamica, non sorprende che l’attività sul tracciato abbia lungamente languito, in quanto non vi era la necessità di raccogliere dati relativi a un circuito già affrontato settimana scorsa.

Il primo a realizzare un tempo di riferimento è Takaaki Nakagami, che infatti rimane a lungo in testa alla classifica. Il turno si accende solo nei minuti conclusivi, quando alcuni piloti tentano un time attack con soft al posteriore. Tra di essi c’è Johann Zarco, che infatti firma la miglior prestazione fermando il cronometro su un clamoroso 1’22”827, di 167 millesimi inferiore alla pole position di sabato scorso di Jorge Martin, grazie al quale stacca di quasi otto decimi tutti gli avversari.

Seconda e terza posizione per le due Suzuki, a loro volta autrici di un giro veloce con soft al posteriore, mentre Nakagami retrocede al quarto posto. Momentaneamente sesto il leader del Mondiale Fabio Quartararo, vittima peraltro di un non meglio identificato problema meccanico nel finale della sessione. Ottavo il migliore degli italiani, ovvero Francesco Bagnaia. Valentino Rossi invece non è andato oltre la quattordicesima piazza.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP AUSTRIA 2021 MOTOGP

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 316.7 1’22.827

2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.3 1’23.625 0.798 / 0.798

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1’23.730 0.903 / 0.105

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 313.9 1’23.790 0.963 / 0.060

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.9 1’23.841 1.014 / 0.051

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1’23.865 1.038 / 0.024

7 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 315.7 1’23.881 1.054 / 0.016

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 316.7 1’23.903 1.076 / 0.022

9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.0 1’23.967 1.140 / 0.064

10 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 313.9 1’24.044 1.217 / 0.077

11 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 317.6 1’24.097 1.270 / 0.053

12 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 314.8 1’24.237 1.410 / 0.140

13 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 313.0 1’24.330 1.503 / 0.093

14 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.5 1’24.335 1.508 / 0.005

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.4 1’24.347 1.520 / 0.012

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 315.7 1’24.492 1.665 / 0.145

17 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 316.7 1’24.528 1.701 / 0.036

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 306.8 1’24.755 1.928 / 0.227

19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 307.6 1’24.792 1.965 / 0.037

20 35 Cal CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.0 1’25.295 2.468 / 0.503

Foto: MotoGPpress.com