MotoGP, gara 29 agosto: orario, programma GP Gran Bretagna 2021, tv, streaming, guida Sky, DAZN e TV8

Giornata di vigilia a Silverstone in vista del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Prosegue nella classe regina la caccia al leader della generale Fabio Quartararo, sempre più lanciato verso il primo titolo iridato della carriera.

Francesco Bagnaia e Joan Mir, i suoi avversari diretti, sono ormai spalle al muro e devono provare a salire finalmente sul gradino più alto del podio (non ci sono ancora riusciti quest’anno) per tenere aperto il sogno mondiale. Fari puntati anche su Valentino Rossi, all’ultima apparizione in Inghilterra nel Motomondiale, che può mettere nel mirino un piazzamento di prestigio dopo aver dimostrato un buon potenziale nelle prove.

Guarda il GP di Gran Bretagna live su DAZN

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro su TV8 le gare delle tre classi in differita a partire dalle ore 14.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della corsa al titolo iridato in MotoGP.

Di seguito la programmazione televisiva completa per il GP di Gran Bretagna 2021:

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2021

Guida Sky e DAZN

Domenica 29 agosto

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, Moto2, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

Guida TV8

Domenica 29 agosto

ore 14.30, Moto3, Gara, differita

ore 16.15, MotoGP, Gara, differita

ore 17.45, Moto2, Gara, differita

Credit: MotoGP.com Press