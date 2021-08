Dopo la delusione del primo capitolo del Red Bull Ring, il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia prova ad affilare le armi in vista del secondo appuntamento sul tracciato di Spielberg, ovvero il Gran Premio d’Austria 2021 di MotoGP.

La prima tappa post-vacanze ha visto trionfare la Ducati Pramac di Jorge Martin, mentre le due ufficiali hanno fatto fatica. L’australiano Jack Miller è finito nella ghiaia, mentre l’italiano ha concluso lontano dal podio, con una ripartenza che lo ha visto soffrire terribilmente a livello di gomme.

Le sue parole alla vigilia del via del weekend del Red Bull Ring: “La scorsa settimana abbiamo avuto un’occasione davvero importante e spero di poterne avere un’altra questa domenica – spiega a motorsport.com – Nella prima partenza avevo davvero un ottimo feeling con la moto e sentivo di poter lottare per la vittoria, dopo la bandiera rossa però non ho ritrovato le stesse sensazioni in Gara 2. Ora abbiamo un’ottima base da cui partire per impostare il lavoro di questo fine settimana e sicuramente l’esperienza di domenica scorsa ci tornerà utile. Il meteo sarà ancora una volta la vera incognita, ma cercheremo di arrivare pronti ad affrontare la gara con qualsiasi condizione. Sono molto determinato a concludere bene il GP d’Austria”.

Il pilota ducatista prosegue nella sua analisi: “Questo weekend correremo nuovamente al Red Bull Ring e per me sarà un’occasione per potermi riscattare dopo la caduta di domenica scorsa. Il podio era davvero alla mia portata: il team aveva fatto un ottimo lavoro e mi sentivo davvero a mio agio con la moto e quando sono scivolato non mi sembrava di aver chiesto troppo all’anteriore, anche se probabilmente è stato così. In questi giorni il team ha avuto modo di analizzare i dati per capire cosa sia successo e avremo dei riferimenti importanti per prepararci al meglio al GP d’Austria. Il mio obiettivo è portare a casa un bel risultato questo fine settimana”.

Credit: MotoGP.com Press