Ultima spiaggia in vista per Francesco Bagnaia, costretto di fatto a vincere il prossimo Gran Premio d’Austria 2021 per restare potenzialmente ancora in corsa per il titolo iridato in MotoGP. Il piemontese della Ducati Factory ha già sprecato una grande occasione domenica scorsa, raccogliendo un modesto 11° posto al Red Bull Ring di Spielberg nel GP di Stiria e perdendo ancora terreno nei confronti del leader Fabio Quartararo, distante adesso 58 punti nella generale.

“La scorsa settimana abbiamo avuto un’occasione davvero importante e spero di poterne avere un’altra questa domenica. Nella prima partenza avevo davvero un ottimo feeling con la moto e sentivo di poter lottare per la vittoria, dopo la bandiera rossa però non ho ritrovato le stesse sensazioni in Gara 2″, dichiara il centauro italiano della Rossa al sito ufficiale della Ducati.

“Ora abbiamo un’ottima base da cui partire per impostare il lavoro di questo fine settimana e sicuramente l’esperienza di domenica scorsa ci tornerà utile. Il meteo sarà ancora una volta la vera incognita, ma cercheremo di arrivare pronti ad affrontare la gara con qualsiasi condizione. Sono molto determinato a concludere bene il GP d’Austria”, conclude il campione iridato Moto2 del 2018.

