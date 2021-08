Jack Miller è senz’ombra di dubbio uno dei grandi sconfitti dell’ultimo Gran Premio di Stiria 2021, decimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. L’australiano della Ducati aveva il ritmo gara per poter salire sul terzo gradino del podio, ma una scivolata nel tentativo di attaccare Fabio Quartararo lo ha costretto al ritiro e ad un pesantissimo zero in campionato.

“Questo weekend correremo nuovamente al Red Bull Ring e per me sarà un’occasione per potermi riscattare dopo la caduta di domenica scorsa. Il podio era davvero alla mia portata: il team aveva fatto un ottimo lavoro e mi sentivo davvero a mio agio con la moto e quando sono scivolato non mi sembrava di aver chiesto troppo all’anteriore, anche se probabilmente è stato così”, dichiara Jackass in vista del prossimo weekend di gara.

“In questi giorni il team ha avuto modo di analizzare i dati per capire cosa sia successo e avremo dei riferimenti importanti per prepararci al meglio al GP d’Austria. Il mio obiettivo è portare a casa un bel risultato questo fine settimana”, spiega il talentuoso nativo di Townsville al sito ufficiale della casa di Borgo Panigale.

Credit: MotoGP.com Press