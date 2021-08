Fabio Quartararo limita egregiamente i danni su una pista sfavorevole, porta a casa il terzo podio consecutivo e allunga ulteriormente in testa al Mondiale MotoGP 2021. Il Diablo ha chiuso al terzo posto il Gran Premio di Stiria 2021, sfruttando una buona prima parte di gara per poi gestire la sua posizione senza grandi problemi anche grazie alla caduta di Jack Miller.

“Questo terzo posto mi dà un’ottima sensazione perché quando c’è la bandiera rossa è sempre molto dura, anche se non sei coinvolto direttamente nell’incidente. Ho fatto un sorpasso impressionante in curva 6, in partenza, era un po’ al limite. È stato difficile ripetersi, sapevo che Jack fosse molto veloce, andavo molto bene in frenata in curva 3 e sapevo che quello poteva essere un punto per sorpassare se ci fosse stata la possibilità: ci siamo riusciti”, dichiara Quartararo al termine del GP.

“Non so bene le posizioni degli altri fuori dal podio, ad ogni modo Martin è sempre stato veloce su questa pista e io sono contento di essere tra i top3, l’obiettivo ideale era questo e ci siamo riusciti. Sono contento per Jorge, che ha portato via punti a Mir”, conclude il francese della Yamaha.

Il nizzardo classe 1999 vanta adesso un margine di 40 punti su Johann Zarco, 51 su Joan Mir, 58 su Francesco Bagnaia e 72 su Jack Miller, quando mancano un massimo di 9 tappe al termine della stagione.

Credit: MotoGP.com Press