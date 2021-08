Motocross oggi, GP Lettonia MXGP 2021: orari, tv, programma, streaming. Quando corre Tony Cairoli

Il Mondiale motocross 2021 prosegue nel suo cammino e va a concludere il filotto di gare di luglio-agosto. Dopo i Gran Premi di Olanda, Repubblica Ceca e Belgio, infatti, il campionato si sposta in Lettonia per la consueta tappa di Kegums, una delle piste più selettive dell’intero calendario, nella quale gli errori non mancano mai e, solitamente, chi sbaglia paga a caro prezzo.

La gara baltica assume un valore ulteriore dato che, sostanzialmente, darà il via alle vacanze estive. Il mese di agosto non vedrà più azione in pista. Per quale motivo? Dopo la cancellazione del Gran Premio di Finlandia, per motivazioni legate alla pandemia, infatti, il Mondiale tornerà in azione solamente il 5 e 8 settembre in Turchia con la doppietta di Afyonkarahisar che aprirà, sostanzialmente, la parte conclusiva della stagione.

Una stagione che si sta rivelando quanto mai incerta e combattuta. In vetta alla classifica generale, infatti, troviamo Tim Gajser con 226 punti, davanti a Romain Febvre secondo con 221 e Tony Cairoli al terzo posto con 217. Quarto Jorge Prado con 212, quinto Jeffrey Herlings quinto con 184.

IN TV – Il Gran Premio di Lettonia di motocross sarà trasmesso in diretta da Raisport (per quanto riguarda le due manche di MXGP), mentre Eurosport deciderà al momento se, e quali, gare trasmettere. Ad ogni modo la copertura completa sarà su Eurosport Player. In streaming anche su RaiPlay. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle due gare di MXGP.

PROGRAMMA GP LETTONIA 2021 – MOTOCROSS

Domenica 8 agosto

Ore 11.15 Gara-1 MX2

Ore 12.15 Gara-1 MXGP

Ore 14.10 Gara-2 MX2

Ore 15.10 Gara-2 MXGP

Credit: MXGP.com