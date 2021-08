Moto3, risultato warm-up: Romano Fenati si conferma al vertice senza rivali

Romano Fenati conquista il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Gran Bretagna. Il portacolori di Max Racing detta il ritmo confermandosi l’uomo da battere in vista della gara. Ricordiamo il best lap del #55 del gruppo in tutte le sessioni e la pole-position durante la Q2 di ieri.

Il nativo di Ascoli Piceno registra la prestazione di 2.11.779 precedendo in classifica il giapponese Kaito Toba (CIP), attardato di 717 millesimi. Terza piazza per lo spagnolo Pedro Acosta (KTM), pronto quest’oggi a rimontare dal fondo dello schieramento dopo aver mancato l’accesso in Q2 nelle qualifiche di ieri.

Ottima sessione per il Team Esponsorama con lo spagnolo Carlos Tatay che si colloca al quarto posto davanti a Niccolò Antonelli. Pochi giri per il romagnolo che, lo ricordiamo, è reduce da un infortunio rimediato a Spielberg (Austria).

L’iberico Izan Guevara (Aspar) è sesto davanti a Dennis Foggia (Leopard) ed allo spagnolo Adrian Fernandez (Max Racing). Buoni riscontri anche per il catalano Jeremy Alcoba che precede Riccardo Rossi, decimo con oltre un secondo di ritardo da Fenati.

Solo 12° Sergio Garcia (Aspar) che scatterà dal fondo della griglia insieme ad Acosta. Il nativo di Burriana cercherà in gara di recuperare dei punti preziosi al connazionale che non ha mai gareggiato a Silverstone.

Appuntamento alle 12.20 con il Gran Premio di Gran Bretagna, una gara tutta da vivere.

CLASSIFICA GP GRAN BRETAGNA MOTO3 WARM-UP

1 55 R. FENATI 2:11.779 2 27 K. TOBA +0.717 3 37 P. ACOSTA +0.843 4 99 C. TATAY +1.015 5 23 N. ANTONELLI +1.077 6 28 I. GUEVARA +1.079 7 7 D. FOGGIA +1.103 8 31 A. FERNANDEZ +1.156 9 52 J. ALCOBA +1.312 10 54 R. ROSSI +1.367

Foto: MotoGP Press