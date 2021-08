Moto3, risultati FP3 GP Austria 2021: Izan Guevara piazza la sorpresa in una sessione vibrante, fuori dalla top 14 Migno e Nepa

Come sempre, quando c’è di mezzo la Moto3, non ci si annoia mai. La conferma, anche se non ce n’era certo bisogno, è arrivata dalla terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring abbiamo vissuto 40 minuti veramente intensi, tra cadute, incidenti, sgomitate, tempi record e prestazioni deludenti.

La sessione che apre il sabato austriaco ha visto il miglior crono del rookie spagnolo Izan Guevara (Gas Gas Santander) in 1:35.838, andando a migliorare il riferimento di ieri di oltre 4 decimi. Prestazione notevole per il giovane iberico, che ha sopravanzato il tempo del turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) che, oggettivamente, appariva imprendibile con il suo 1:35.904. 66 millesimi di distacco tra i due e 69 di ritardo per la terza posizione dello spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Santander).

Quarta posizione per l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Gresini) a 119 millesimi, quinta per il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 208, mentre è sesto lo spagnolo Jeremy Alcoba (Honda Gresini) a 214. Settimo crono per il primo degli italiani, Dennis Foggia (Honda Leopard) in 1:36.075 a 237 millesimi, quindi ottavo Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) in 1:36.101 a 263. Nono tempo per il giapponese Ayumu Sasaki (Red Bull KTM Tech3) a 297, davanti allo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo), decimo a 333.

Si accontenta del tredicesimo tempo il leader della classifica generale, lo spagnolo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) a 451 millesimi, mentre chiude quindicesimo, e rischia l’esclusione, il sudafricano Darryn Binder (Honda Petronas) a 571. Chiude tra i due, invece, Andrea Migno (Honda Snipers) a 528, ma non riesce ad entrare nella top 14, sfiorando solamente il tempo di Darryn Binder di ieri, che garantisce al sudafricano di evitare la Q1. Si ferma in diciottesima posizione Stefano Nepa (KTM BOE) a 742 millesimi, quindi ventiquattresimo Riccardo Rossi (KTM BOE) a 1.020, mentre è ventiseiesimo Elia Bartolini (KTM Avintia VR46).

RIEPILOGO TEMPI FP3 GP AUSTRIA 2021 – MOTO3

1 28 Izan GUEVARA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 222.2 1’35.838

2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 220.8 1’35.904 0.066 / 0.066

3 11 Sergio GARCIA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 216.8 1’35.907 0.069 / 0.003

4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 215.1 1’35.957 0.119 / 0.050

5 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 216.0 1’36.046 0.208 / 0.089

6 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 219.0 1’36.052 0.214 / 0.006

7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 219.9 1’36.075 0.237 / 0.023

8 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 216.4 1’36.101 0.263 / 0.026

9 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 219.5 1’36.135 0.297 / 0.034

10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 219.5 1’36.171 0.333 / 0.036

11 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 219.9 1’36.253 0.415 / 0.082

12 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 219.0 1’36.279 0.441 / 0.026

13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 217.7 1’36.289 0.451 / 0.010

14 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 220.8 1’36.366 0.528 / 0.077

15 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 217.7 1’36.409 0.571 / 0.043

16 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 219.0 1’36.488 0.650 / 0.079

17 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 220.4 1’36.561 0.723 / 0.073

18 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 220.4 1’36.580 0.742 / 0.019

19 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 219.9 1’36.610 0.772 / 0.030

20 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 219.0 1’36.647 0.809 / 0.037

21 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 218.6 1’36.700 0.862 / 0.053

22 38 David SALVADOR SPA Rivacold Snipers Team Honda 218.6 1’36.766 0.928 / 0.066

23 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 219.5 1’36.808 0.970 / 0.042

24 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 218.1 1’36.858 1.020 / 0.050

25 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 217.7 1’36.941 1.103 / 0.083

26 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia VR46 KTM 219.0 1’37.483 1.645 / 0.542

27 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 215.1 1’38.203 2.365 / 0.720

CLASSIFICA TEMPI FP1-FP2-FP3 GP AUSTRIA 2021- MOTO3

28 I.GUEVARA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 1’36.413 18 1’37.166 9 1’35.838 16

2 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.399 17 0.066 0.066 1’36.891 6 1’35.904 14

3 11 S.GARCIA SPA SANTANDER Consumer GASGAS GASGAS 1’36.535 15 0.069 0.003 1’37.136 7 1’35.907 15

4 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’36.679 16 0.119 0.050 1’37.047 9 1’35.957 9

5 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’36.606 17 0.208 0.089 1’36.811 6 1’36.046 16

6 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’36.897 17 0.214 0.006 1’37.679 6 1’36.052 18

7 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’36.429 20 0.237 0.023 1’36.850 11 1’36.075 17

8 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’36.320 18 0.263 0.026 1’37.216 5 1’36.101 15

9 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’36.620 15 0.297 0.034 1’37.113 5 1’36.135 15

10 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.709 18 0.333 0.036 1’37.731 4 1’36.171 20

11 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’36.215 17 0.377 0.044 1’36.752 4 1’36.409 10

12 12 F.SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 1’37.204 15 0.415 0.038 1’37.273 8 1’36.253 17

13 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.329 6 0.441 0.026 1’36.925 9 1’36.279 15

14 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.333 17 0.451 0.010 1’36.809 4 1’36.289 9

15 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’37.105 15 0.528 0.077 1’37.209 5 1’36.366 16

16 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’36.416 15 0.578 0.050 1’37.225 8 1’36.580 17

17 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’36.961 17 0.650 0.072 1’37.529 5 1’36.488 16

18 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’37.342 13 0.723 0.073 1’37.327 10 1’36.561 16

19 99 C.TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’37.620 14 0.772 0.049 1’38.343 4 1’36.610 16

20 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’37.229 18 0.809 0.037 1’37.894 10 1’36.647 18

21 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’36.659 18 0.821 0.012 1’37.805 5 1’36.808 8

22 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’37.528 11 0.862 0.041 1’37.840 11 1’36.700 16

23 38 D.SALVADOR SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1’37.517 17 0.928 0.066 1’37.357 6 1’36.766 10

24 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’37.431 15 1.020 0.092 1’37.887 9 1’36.858 16

25 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1’37.317 20 1.103 0.083 1’38.552 9 1’36.941 19

26 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’37.195 13 1.357 0.254 1’37.610 8 1’38.203 10

27 22 E.BARTOLINI ITA Avintia VR46 KTM 1’40.680 5 1.645 0.288 1’38.562 6 1’37.483 21

Credit: MotoGP.com Press