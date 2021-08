Moto3, GP Austria 2021. Deniz Öncü domina la scena nel warm-up. 2° Dennis Foggia, 4° Romano Fenati

Il lungo Ferragosto del Motomondiale sulla pista di Spielberg è stato aperto del warm-up della Moto3, durante il quale i piloti hanno affinato gli assetti in vista della gara che prenderà il via alle 11.00 odierne. Innanzitutto va rimarcato come si sia girato sull’asciutto e sotto un sole piuttosto deciso, viatico di una giornata tranquilla dal punto di vista del meteo? Mai dire mai, anche perché da queste parti gli acquazzoni sono sempre dietro l’angolo.

La sessione si apre con la direzione gara che comunica una doppia penalità affibbiata a Gabriel Rodrigo dopo i contatti avvenuti nella giornata di ieri. L’argentino, ottavo in qualifica, dovrà partire dalla pit-lane ed effettuare un long lap penalty, vedendo di fatto compromessa la sua gara prima ancora dello start.

Il turno viene dominato dai centauri del team Red Bull KTM Tech 3 e in particolare da Denis Öncü, perennemente il più veloce del lotto. Il turco mostra un grande ritmo e chiude il suo miglior giro in 1’36”181, staccando di ben 228 millesimi Dennis Foggia, ottimo secondo e migliore degli italiani. Terza piazza per l’altro alfiere Red Bull TKM Tech 3, Ayumi Sasaki, superato da Foggia solo in extremis. Buon quarto posto per Romano Fenati, che conferma l’ottimo feeling con il tracciato austriaco. Non va dimenticato come il venticinquenne dello Sterilgarda Max Racing Team oggi scatterà dalla pole position. Solo nono il leader del Mondiale Pedro Acosta, che però non si è dannato l’anima.

MOTO3, GP AUSTRIA – CLASSIFICA WARM-UP

1. ÖNCÜ Deniz

2. FOGGIA Dennis

3. SASAKI Ayumu

4. FENATI Romano

5. GARCIA Sergio

6. BINDER Darryn

7. MCPHEE John

8. MASIA Jaume

9. ACOSTA Pedro

10. SALAC Filip

11. GUEVARA Izan

12. NEPA Stefano

13. ROSSI Riccardo

14. SALVADOR David

15. KOFLER Maximilian

16. MIGNO Andrea

17. FERNANDEZ Adrian

18. TOBA Kaito

19. FELLON Lorenzo

20. KUNII Yuki

21. ALCOBA Jeremy

22. TATAY Carlos

23. SUZUKI Tatsuki

24. BARTOLINI Elia

25. RODRIGO Gabriel

26. IZDIHAR Andi Farid

NC. YAMANAKA Ryusei

Foto: MotoGPpress.com