Il warm-up del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2021, si chiude con Augusto Fernandez al comando ma, soprattutto, con la conferma di un equilibrio quasi totale. I primi 4 in classifica, dopotutto, sono racchiusi in appena 72 millesimi, quindi i primi 10 in 293 millesimi, mentre in appena 970 millesimi troviamo la bellezza di 24 piloti.

Da questo scenario, reso ovvio anche dal fatto che ci troviamo nel secondo capitolo della doppietta del Red Bull Ring, emerge lo spagnolo del team Kalex Elf Marc VDS con il tempo di 1:28.953, mettendo in mostra anche un ritmo davvero interessante in ottica gara. Seconda posizione a soli 7 millesimi per il giapponese Ai Ogura (Kalex Idemitsu) quindi terza per lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a 17, mentre è quarto il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Liqui Moly) a 72. Quinto il leader della classifica generale, Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) a 182, sesto il poleman di ieri, il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) a 191, mentre è settimo lo svizzero Thomas Luthi (Kalex Mandalika) a 226.

Il primo degli italiani è Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) ottavo a 229 millesimi, quindi nono il thailandese Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) a 265, con lo spagnolo Aron Canet (Boscoscuro Aspar) che chiude la top 10 con un distacco di appena 293 millesimi. Non va oltre l’undicesima posizione Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) a 323 millesimi, davanti a Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans) a 390 e Tony Arbolino (Kalex Liqui Moly) a 421.

Chiude in diciassettesima posizione Nicolò Bulega (Kalex Gresini) a 620 millesimi, davanti al compagno di scuderia Fabio Di Giannantonio (a 657) che proprio non riesce a trovare il giusto feeling con la pista austriaca. Si ferma in ventesima posizione Stefano Manzi (Kalex Flexbox), autore anche di una caduta innocua in curva 1, con un distacco di 731 millesimi, quindi ventitreesimo Yari Montella (Boscoscuro Speed Up) a 881, venticinquesimo Simone Corsi (MV Agusta) a 1.014, infine è ventinovesimo Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) a 1.493.

CLASSIFICA TEMPI WARM-UP GP AUSTRIA 2021 – MOTO2

1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 260.2 1’28.953

2 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 262.7 1’28.960 0.007 / 0.007

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 263.4 1’28.970 0.017 / 0.010

4 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 264.0 1’29.025 0.072 / 0.055

5 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 258.9 1’29.135 0.182 / 0.110

6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 257.1 1’29.144 0.191 / 0.009

7 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 260.8 1’29.179 0.226 / 0.035

8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 262.7 1’29.182 0.229 / 0.003

9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.6 1’29.218 0.265 / 0.036

10 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 262.1 1’29.246 0.293 / 0.028

11 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 264.0 1’29.276 0.323 / 0.030

12 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.8 1’29.343 0.390 / 0.067

13 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 262.1 1’29.374 0.421 / 0.031

14 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 258.9 1’29.384 0.431 / 0.010

15 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 260.8 1’29.426 0.473 / 0.042

16 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 262.1 1’29.536 0.583 / 0.110

17 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.9 1’29.573 0.620 / 0.037

18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.9 1’29.610 0.657 / 0.037

19 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 258.3 1’29.645 0.692 / 0.035

20 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 259.6 1’29.684 0.731 / 0.039

21 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 257.7 1’29.712 0.759 / 0.028

22 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 257.7 1’29.830 0.877 / 0.118

23 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 257.7 1’29.834 0.881 / 0.004

24 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 260.8 1’29.923 0.970 / 0.089

25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 257.7 1’29.967 1.014 / 0.044

26 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 260.2 1’30.022 1.069 / 0.055

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 258.3 1’30.088 1.135 / 0.066

28 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 258.9 1’30.126 1.173 / 0.038

29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 250.5 1’30.446 1.493 / 0.320

30 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 255.3 1’30.624 1.671 / 0.178

31 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Teluru Kalex 260.2 1’31.010 2.057 / 0.386

Credit: MotoGP.com Press