MotoGP su TV8, GP Austria 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

La giornata di Ferragosto sarà caratterizzata dal Gran Premio di Austria, undicesimo atto del Motomondiale 2021. I centauri si confronteranno per la seconda settimana consecutiva nell’autodromo di Spielberg, edificato sulle colline stiriane. Si correrà, quindi, con in carniere i dati già raccolti la scorsa settimana, in quanto il Red Bull Ring è stato insignito di un double header allo scopo di recuperare la gara prevista in Finlandia a luglio, ma cancellata a causa di difficoltà organizzative.

In MotoGP la pista è storicamente terreno di conquista della Ducati, che ha vinto 6 dei 7 Gran Premi andati in scena dal 2016 in poi, compreso quello di settimana scorsa. Cionondimeno l’uomo dell’anno per ora è Fabio Quartararo, che sta allungando sempre di più in testa alla classifica iridata. Il francese della Yamaha ha ben 40 punti di vantaggio sull’inseguitore più vicino nel Mondiale, ovvero il connazionale Johann Zarco, che però deve guardarsi dal prepotente ritorno del suzukista Joan Mir, in forte crescita di rendimento. Infine viene da chiedersi se Francesco Bagnaia riuscirà finalmente a spezzare il tabù del primo successo nella classe regina.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura in chiaro dei warm-up.

TV A PAGAMENTO –Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta le gare e i warm-up di tutte le classi. Farà eccezione la gara di MotoE, che sarà trasmessa solo su Sky Sport MotoGP.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Le differite saranno disponibili su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2021 MOTOGP

GUIDA TV8

14.05 Moto3, GARA (Differita)

15.25 Moto2, GARA (Differita)

17.05 MotoGP, GARA (Differita)

18.30 MotoE, GARA (Differita)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

15.30 MotoE, GARA

