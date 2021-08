Moto2, risultati warm-up GP Stiria 2021: Sam Lowes vola sul bagnato, ma Bezzecchi e Di Giannantonio sono in scia

La domenica del Red Bull Ring prevedeva l’arrivo della pioggia, e così è stato. Il warm-up del Gran Premio della Stiria, decimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021, infatti, è stato pesantemente condizionato dall’asfalto bagnato, dopo le precipitazioni (abbondanti) della notte. I piloti, quindi, sono scesi in pista per preparare le rispettive moto in vista di una gara che, con molta probabilità, sarà umida, con rischi annessi e connessi.

Il migliore di questa sessione mattutina è risultato, e di gran lunga, il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) che ha confermato le sue ottime doti di guida sul bagnato chiudendo ampiamente al comando in 1:39.026 con un margine di 326 millesimi sul thailandese Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu), quindi 651 millesimi su Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) e 658 su Fabio Di Giannantonio (Kalex Gresini).

Quinto il malese Hafizh Syahrin (NTS RW) a 734, sesto lo spagnolo Aron Canet (Boscoscuro Aspar) a 737, mentre è settimo il belga Barry Baltus (NTS RW) a 759. Ottavo crono per lo statunitense Joe Roberts (Kalex Italtrans) a 769 millesimi, quindi nono Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) a 912, mentre è decimo lo statunitense Cameron Beaubier (Kalex American) a 1.000.

Si ferma in dodicesima posizione Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) a 1.159, quindi sedicesimo il suo compagno di scuderia Simone Corsi a 1.621. Alle sue spalle lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a 1.628, davanti a Yari Montella (Boscoscuro Speed Up) a 1.825. Ventunesimo Stefano Manzi (Kalex Flexbox) a 2.034, quindi ventiquattresimo Nicolò Bulega (Kalex Gresini) a 2.244, infine ventinovesimo Tony Arbolino (Kalex Liqui Moly) a 3.413, davanti al giapponese Ai Ogura (Kalex Idemitsu), trentesimo ed ultimo a 3.783.

A questo punto la classe mediana si prepara in vista della gara, che scatterà alle ore 12.20. Si prepara l’ennesima sfida tra Remy Gardner e Raul Fernandez in casa Red Bull KTM Ajo, oppure Marco Bezzecchi e Sam Lowes saranno in grado di inserirsi?

Credit: MotoGP.com Press