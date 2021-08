Moto2, risultati FP3 GP Stiria: Gardner e Bezzecchi si sfidano per la pole, Di Giannantonio costretto a passare dalla Q1

Remy Gardner e Marco Bezzecchi dominano la scena nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria, decima prova del Mondiale Moto2 2021. L’australiano di KTM ed il romagnolo del team Sky hanno mostrato un ritmo superiore alla concorrenza al termine di una sessione molto interessante.

Gardner ha registrato il miglior crono con il tempo di 1.28.680 e svetta nella combinata con soli 75 millesimi Bezzecchi, molto veloce anche ieri. Terzo posto per lo spagnolo Aron Canet (Aspar) davanti al connazionale Augusto Fernandez (Marc VDS) ed al britannico Sam Lowes (Marc VDS).

Insegue, per il momento, l’iberico Raul Fernandez, atteso a dare battaglia questo pomeriggio nelle qualifiche. Buoni riscontri per giapponese Ai Ogura (Honda Asia) che si colloca al settimo posto davanti a Lorenzo Dalla Porta (Italitrans). Ottima FP3 anche per Tony Arbolino (Intact), undicesimo alle spalle di Marcel Schrötter e dello spagnolo Marcos Ramirez (American Racing).

Accedono direttamente alla seconda sessione delle qualifiche anche il thailandese Somkiat Chantra (Honda Asia), l’iberico Xavier Vierge (Sprinta) e l’elvetico Thomas Lüthi (SAG) al termine di una libera molto serrata.

Beffa per Celestino Vietti, quindicesimo per soli 15 millesimi. Il compagno di box di Bezzecchi è scivolato in curva 4 nell’ultimo giro disponibile dopo aver provato in tutti i modi a passare in Q2. Dovrà passare dal Q1 anche Fabio Di Giannantonio (Gresini), diciassettesimo alle spalle del team-mate Nicolò Bulega.

Da segnalare una caduta, fortunatamente senza conseguenze, anche per Marco Bezzecchi che ha perso il controllo della propria moto all’uscita di curva 3. Il romagnolo è stato costretto a tornare in pit lane ed ha perso gran parte della sessione prima di tornare in pista ad 11 minuti dalla conclusione.

Appuntamento dopo le qualifiche della MotoGP per le due sessioni che determineranno la griglia di partenza della prima delle due competizioni che si terranno al Red Bull Ring.

RISULTATI FP3 MOTO3 2021 GP STIRIA

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 258.9 1’28.680

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 264.0 1’28.755 0.075 / 0.075

3 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 257.7 1’28.854 0.174 / 0.099

4 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 262.1 1’28.908 0.228 / 0.054

5 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 259.6 1’28.948 0.268 / 0.040

6 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 262.1 1’28.953 0.273 / 0.005

7 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.4 1’29.068 0.388 / 0.115

8 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.8 1’29.173 0.493 / 0.105

9 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 260.2 1’29.183 0.503 / 0.010

10 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 262.7 1’29.207 0.527 / 0.024

11 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 262.7 1’29.220 0.540 / 0.013

12 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 257.7 1’29.222 0.542 / 0.002

13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.4 1’29.275 0.595 / 0.053

14 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 259.6 1’29.292 0.612 / 0.017

15 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 264.0 1’29.307 0.627 / 0.015

16 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.3 1’29.439 0.759 / 0.132

17 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 260.8 1’29.462 0.782 / 0.023

18 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 257.1 1’29.509 0.829 / 0.047

19 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 260.2 1’29.545 0.865 / 0.036

20 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 262.1 1’29.559 0.879 / 0.014

21 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 262.1 1’29.589 0.909 / 0.030

22 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 258.3 1’29.669 0.989 / 0.080

23 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 257.7 1’29.845 1.165 / 0.176

24 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 261.5 1’29.846 1.166 / 0.001

25 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 258.9 1’29.850 1.170 / 0.004

26 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 262.1 1’29.896 1.216 / 0.046

27 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 258.9 1’29.904 1.224 / 0.008

28 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 258.9 1’29.916 1.236 / 0.012

29 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 258.3 1’30.613 1.933 / 0.697

30 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 252.9 1’30.808 2.128 / 0.19

Foto: MotoGP Press