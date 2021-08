Moto2, risultati FP1 GP Gran Bretagna 2021: Navarro detta il passo, lontani gli italiani

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 è andata in archivio per la Moto2 con il miglior tempo assoluto di un dominante Jorge Navarro, che si candida finalmente ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend in quel di Silverstone.

Lo spagnolo del Team Lightech Speed Up ha trovato subito un ottimo feeling con la sua Boscoscuro sul tracciato britannico, imprimendo un ritmo convincente per tutto il turno e fermando il cronometro in 2’04″896 come miglior prestazione assoluta delle FP1.

Seconda posizione a 131 millesimi dalla vetta per un altro spagnolo, Augusto Fernandez (Marc Vds), che si conferma in un buon periodo di forma dopo i 3 podi consecutivi ottenuti tra Assen e Spielberg. Buon avvio di weekend anche per la coppia del Team Red Bull KTM Ajo, con l’australiano Remy Gardner 3° ed il rookie iberico Raul Fernandez 4° rispettivamente a 582 e 707 millesimi dal leader.

Meno di 1″ di gap da Navarro anche per Joe Roberts, Sam Lowes e Bo Bendsneyder, mentre tutti gli italiani hanno accusato ritardi molto pesanti. Il migliore degli azzurri in FP1 è stato Nicolò Bulega, 9° a 1.397 dalla testa. Virtualmente qualificati per il Q2 anche Fabio Di Giannantonio (11° a 1.444) e Stefano Manzi (13° a 1.518), appena fuori dalla top14 invece il riminese Marco Bezzecchi (15° a 1.649).

CLASSIFICA FP1 GP GRAN BRETAGNA 2021 MOTO2

1 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 276.9 2’04.896

2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 279.7 2’05.027 0.131 / 0.131

3 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 276.2 2’05.478 0.582 / 0.451

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 281.9 2’05.603 0.707 / 0.125

5 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 277.6 2’05.766 0.870 / 0.163

6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 276.9 2’05.830 0.934 / 0.064

7 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 275.5 2’05.886 0.990 / 0.056

8 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 276.9 2’06.032 1.136 / 0.146

9 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 274.1 2’06.293 1.397 / 0.261

10 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 278.3 2’06.299 1.403 / 0.006

11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 280.5 2’06.340 1.444 / 0.041

12 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 275.5 2’06.411 1.515 / 0.071

13 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 276.9 2’06.414 1.518 / 0.003

14 75 Albert ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 276.9 2’06.494 1.598 / 0.080

15 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 279.7 2’06.545 1.649 / 0.051

16 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 277.6 2’06.701 1.805 / 0.156

17 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 277.6 2’06.816 1.920 / 0.115

18 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 280.5 2’06.903 2.007 / 0.087

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.3 2’06.944 2.048 / 0.041

20 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 274.8 2’06.990 2.094 / 0.046

21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.3 2’07.060 2.164 / 0.070

22 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 279.0 2’07.069 2.173 / 0.009

23 54 Fermín ALDEGUER SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 274.8 2’07.230 2.334 / 0.161

24 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 281.9 2’07.319 2.423 / 0.089

25 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.6 2’07.530 2.634 / 0.211

26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 272.7 2’07.749 2.853 / 0.219

27 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 273.4 2’08.123 3.227 / 0.374

28 77 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Kalex 276.9 2’08.334 3.438 / 0.211

29 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 277.6 2’08.514 3.618 / 0.180

30 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 278.3 2’08.629 3.733 / 0.115

Credit: MotoGP.com Press