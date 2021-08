Moto2, GP Austria 2021: Sam Lowes in pole position. Marco Bezzecchi cade e partirà 16°

Le qualifiche del Gran Premio d’Austria di Moto2 si sono concluse con la pole position di Sam Lowes, che ha interrotto lo strapotere degli alfieri Red Bull KTM Ajo. Il britannico ha realizzato il miglior tempo davanti a Raul Fernandez e Ai Ogura. Delusione per Marco Bezzecchi, finito a terra.

Q1 – I quattro qualificati al Q2 sono Stefano Manzi, Jake Dixon, Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega. Bene, dunque, gli italiani poiché ben tre di loro accedono alla fase decisiva delle qualifiche. Delusione invece per Albert Arenas, Xavi Vierge e Joe Roberts, che restano esclusi e dovranno scattare dalla diciannovesima piazza in poi. Vengono eliminati anche Tony Arbolino, Simone Corsi, Yari Montella e Lorenzo Baldassarri.

Q2 – Uno dei momenti chiave si verifica a sette minuti dalla conclusione della sessione. Marco Bezzecchi finisce nella ghiaia durante un time attack in cui si stava rivelando particolarmente efficace. La scivolata costringerà il ventiduenne riminese a scattare dalla sedicesima piazza, in quello che si annuncia un GP tutto in salita nella corsa al titolo, riaperta domenica scorsa.

Peraltro anche il leader del Mondiale Remy Gardner è caduto, ma l’australiano ha limitato i danni e potrà partire in seconda fila, dalla quinta casella, non lontano dal compagno di squadra Raul Fernandez, secondo in griglia e inchinatosi a Sam Lowes per soli 68 millesimi. In ottica gara occhio ad Ai Ogura. Il giapponese ha realizzato il terzo tempo, ma il suo passo appare il migliore in assoluto.

MOTO2, GP AUSTRIA – CLASSIFICA QUALIFICHE

1. LOWES Sam

2. FERNANDEZ Raul

3. OGURA Ai

4. FERNANDEZ Augusto

5. GARDNER Remy

6. CANET Aron

7. CHANTRA Somklat

8. VIETTI Celestino

9. DALLA PORTA Lorenzo

10. LÜTHI Thomas

11. SCHRÖTTER Marcel

12. RAMIREZ Marcos

13. DIXON Jake

14. NAVARRO Jorge

15. DI GIANNANTONIO Fabio

16. BEZZECCHI Marco

17. MANZI Stefano

18. BULEGA Nicolò

19. ARENAS Albert

20. VIERGE Xavi

21. ROBERTS Joe

22. GARZO Hector

23. ARBOLINO Tony

24. SYAHRIN Hafizh

25. BEAUBIER Cameron

26. BENDSNEYDER Bo

27. CORSI Simone

28. MONTELLA Yari

29. BALDASSARRI Lorenzo

30. BALTUS Barry

31. HADA Taiga

Foto: MotoGPpress.com