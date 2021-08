Moto3, GP Austria 2021: Acosta a caccia di nuovi record, ultima spiaggia per Garcia in ottica iridata

Il Motomondiale torna protagonista nel weekend al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo appuntamento stagionale e secondo atto del doubleheader in Stiria. Fari puntati nuovamente in Moto3 sul duello tra gli spagnoli Pedro Acosta e Sergio Garcia, protagonisti di una bellissima sfida domenica scorsa che potrebbe anche ripetersi nel corso di questo weekend.

Il baby fenomeno della KTM ha 53 punti di vantaggio sul rivale in classifica generale quando mancano un massimo di 9 gare al termine della stagione, quindi un nuovo successo (sarebbe il 6° in 11 round) metterebbe forse la parola fine alla corsa per il titolo mondiale.

In caso di gara asciutta si profila però una corsa molto difficile per tutti i piloti di testa, infatti il gioco delle scie è davvero potente sui lunghi rettilinei di Spielberg e potrebbe tenere almeno una decina di moto in lotta per la vittoria fino all’ultimo giro.

In questo contesto potrebbero esaltarsi centauri aggressivi ed efficaci in staccata come Jaume Masià, Darryn Binder, Ayumu Sasaki, Deniz Oncu, Gabriel Rodrigo e Izan Guevara. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista con Romano Fenati (3° in campionato e reduce da due podi di fila), Dennis Foggia e Andrea Migno.

Credit: MotoGP.com Press