Masters1000 Toronto, Lorenzo Musetti riparte dalle qualificazioni

Dopo la parentesi Olimpica in cui non ha brillato particolarmente in singolare, Lorenzo Musetti torna a calcare i campi del circuito ATP. Il giovane tennista di Carrara riparte dalle qualificazioni del Masters 1000 di Toronto.

Sul cemento outdoor canadese Musetti cercherà di ritrovare le sensazioni della prima parte di stagione in cui si è espresso al meglio sul cemento di Acapulco e nel Masters 1000 di Miami. Lorenzo nel primo turno del tabellone cadetto affronterà l’ecuadoriano Emilio Gomez, numero 165 del ranking ATP.. In caso di vittoria l’azzurro dovrà contendersi il pass per il main draw contro il vincente della sfida che vedrà opposto lo slovacco Norbert Gombos al lituano Ricardas Berankis.

MASTER 1000 TORONTO – TABELLONE DI QUALIFICAZIONE

Frances Tiafoe (USA, 1) – J.J. Wolf (USA)

Steven Diez (CAN, WC) – Emil Ruusuvuori (FIN, 7)

Tommy Paul (USA, 2) – Liam Draxl (CAN, WC)

Liam Broady (GBR) – Alexei Popyrin (AUS, 8)

Yoshihito Nishioka (JPN, 3) – Michael Mmoh (USA)

Maxime Cressy (USA) – Feliciano Lopez (ESP, 11)

Dominik Koepfer (GER, 4) – Peter Polansky (CAN, WC)

Iilya Marchenko (UKR) – James Duckworth (AUS, 9)

Lorenzo Musetti (ITA, 5) – Emilio Gomez (ECU)

Norbert Gombos (SVK) – Ricardas Berankis (LTU, 10)

Marcos Giron (USA, 6) – Brayden Schnur (CAN, WC)

Daniel Galan (COL) – Benjamin Bonzi (FRA, 12)

Foto: LaPresse