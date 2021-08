Marcell Jacobs ha realizzato il nuovo record europeo dei 100 metri. Il velocista italiano ha stampato un roboante 9.84 in occasione delle semifinali delle Olimpiadi di Tokyo 2021, chiudendo la sue serie in terza posizione alle spalle del cinese Bingtian Su e dello statunitense Ronnie Baker (9.85). Il primato continentale è caduto dopo addirittura 17 anni! Stiamo parlando del 9.86 corso dal portoghese Francis Obikwelu nel 2004 e replicato dal francese Jimmy Vicaut in due occasioni (2015 e 2016).

Si tratta di un’autentica impresa per il nostro portacolori, entrato semplicemente in una nuova dimensione e ora pronto per dare la caccia alla medaglia a cinque cerchi (per non dire qualcosa in più…). L’appuntamento è per le 14.50 di domenica 1° agosto. Gli appassionati di atletica leggera ricorderanno il caos nelle ultime settimane legato ad Alex Wilson. Lo svizzero si era scatenato lo scorso 18 luglio negli States e il cronometro riportò un vertiginoso 9.84, appunto record europeo. I dubbi furono immediati, perché l’elvetico non era mai sceso in carriera sotto i 10 secondi e vantava uno stagionale di addirittura 10.30.

Sono state chieste verifiche e immagini, ci sono state perplessità riguardo ai blocchi di partenza e sul sistema cronometraggio. In breve, quel tempo non è stato mai omologato, anzi Wilson non è nemmeno alle Olimpiadi perché è stato fermato dal TAS per una positività a un controllo antidoping risalente alla primavera. Quanto fatto da Marcell Jacobs è invece tutto vero: 9.84 e nuovo record europeo in solitaria dopo 17 anni.

Foto: Lapresse