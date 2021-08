Lotta, Mondiali Junior Ufa 2021: eliminato Simone Vincenzo Piroddu nei -57 kg dello stile libero

Non iniziano al meglio per i colori azzurri i Mondiali junior di lotta, scattati oggi ad Ufa, in Russia: Simone Vincenzo Piroddu, impegnato nei -57 kg dello stile libero, è stato definitivamente eliminato. L’azzurrino, infatti, non potrà neppure avere accesso ai ripescaggi di domani.

Piroddu è stato eliminato nel turno di qualificazione ai quarti dall’azero Nuraddin Novruzov, che ha avuto la meglio ai punti per 11-6. L’azero però poi ha perso in semifinale contro il russo Ramazan Bagavudinov, vincitore ai punti per 7-0, e per l’azzurrino sono svanite le possibilità di ripescaggio.

Giovedì 19 agosto, alle ore 08.30 italiane toccherà all’ultima azzurrina in gara, Aurora Russo, impegnata nei -57 kg della lotta femminile.

Foto: comunicato stampa FIJLKAM