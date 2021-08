Si chiudono con una medaglia d’argento per i colori azzurri i Mondiali junior di lotta, proseguiti oggi ad Ufa, in Russia: Aurora Russo, impegnata nei -57 kg della femminile, è stata sconfitta nella finalissima dalla kazaka Nilufar Raimova, che si è imposta ai punti per 6-8.

Aurora Russo ha iniziato bene, con una presa che l’ha portata sul 2-0, poi la kazaka ha trovato il 2-1 spingendo fuori dalla materassina l’azzurrina. Prima della pausa però Russo ha centrato una bella proiezione da 4 punti che l’ha portata allo stop di metà gara sul 6-1.

Dopo la pausa la kazaka ha tentato sin da subito il tutto per tutto, trovando il 6-2 spingendo ancora fuori dalla materassina l’azzurrina. Russo ha sofferto l’intraprendenza di Raimova, che ha ottenuto la presa del 6-4 e poi quella del 6-6, con l’azzurrina ancora in vantaggio grazie alla tecnica da 4 punti messa a segno.

Nell’ultimo minuto, però, gli sforzi della kazaka sono stati premiati, con una nuova presa da 2 punti che ha portato lo score sul 6-8. Russo ha provato nei secondi finali ad attaccare per provare a riportarsi in vantaggio, ma Raimova si è difesa bene, andando a conquistare l’oro.

Ieri Aurora Russo aveva iniziato il suo percorso vincendo agevolmente nel turno di qualificazione ai quarti contro la rappresentante dello Sri Lanka Nethmi Ahinsa Fernando Poruthotage, battuta per superiorità con incontro interrotto dopo 4’25” sul punteggio di 12-2.

Nei quarti di finale l’azzurrina aveva poi superato al termine di un incontro tiratissimo la kirghisa Sezim Zhumanazarova, superata ai punti per 2-1, infine in semifinale contro la polacca Patrycja Ewa Strzelczyk aveva vinto un altro match molto complicato imponendosi ancora ai punti, sempre per 2-1.

Foto: comunicato stampa FIJLKAM