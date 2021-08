Canoa slalom, Europei J/U23 Solkan 2021: sette azzurrini in semifinale nella canadese

Sono proseguiti oggi, venerdì 20 agosto, a Solkan, in Slovenia, gli Europei junior / under 23 di canoa slalom, che si chiuderanno domenica 22: nelle batterie della canadese passano alle semifinali sette degli otto azzurrini in gara (3 su 4 nella categoria under 23 e 4 su 4 nella categoria junior).

Nel C1 under 23 femminile passa il turno nella prima run (15 qualificate) soltanto Marta Bertoncelli, decima, mentre deve ricorrere alla seconda discesa (5 qualificate) Elena Borghi che, dopo il 32° posto della prima run, è quarta nella seconda. Eliminata invece Cecilia Panato, 29ma nella prima run e 12ma nella seconda.

Nel C1 under 23 maschile passa il turno l’unico azzurrino in gara: ce la fa nella prima run (15 qualificati) Flavio Micozzi, quarto. Nel C1 junior femminile passa alle semifinali nella prima run (15 qualificate) l’unica azzurrina in gara,Elena Micozzi, quarta.

Nel C1 junior maschile passano nella prima run (15 qualificati) tutti i tre azzurrini in gara: Martino Barzon è quinto, Elio Maiutto chiude 11°, Marino Spagnol si classifica 15°. La sessione pomeridiana sarà dedicata alle finali delle gare a squadre ed alle trial run dell’extreme slalom.

