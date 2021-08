LIVE Vuelta a España in DIRETTA: fuga Bardet e classifica. Ciccone attacca e si stacca, Aru alla deriva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.10 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani con la Vuelta. Un saluto sportivo.

18.08 Giulio Ciccone oggi ha attaccato più con il cuore che con le gambe. La condizione non è ideale: non solo non ha fatto la differenza, ma poi ha perso le ruote dei migliori nel finali, come peraltro accaduto quasi sempre sinora.

18.07 In classifica generale Aru è 37° a 50 minuti esatti da Eiking.

18.05 Fabio Aru è arrivato. Ha chiuso 105° a 25’17”. Così è chiaramente un calvario. Il sardo aveva denunciato problemi di stomaco qualche giorno fa. Sarebbe davvero triste concludere l’ultima gara della carriera con un ritiro. Per questo sta stringendo i denti in tutti i modi.

18.00 Sono trascorsi 25 minuti e Fabio Aru non è ancora arrivato. Oggi il sardo è andato completamente alla deriva…

17.55 La nuova classifica generale:

1 ODD CHRISTIAN EIKING 142 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 55H 03′ 17” – – –

2 GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 55H 04′ 11” + 00H 00′ 54” – –

3 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 55H 04′ 53” + 00H 01′ 36” B : 22” –

4 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 55H 05′ 28” + 00H 02′ 11” B : 10” –

5 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 55H 06′ 21” + 00H 03′ 04” B : 4” –

6 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 55H 06′ 52” + 00H 03′ 35” – –

7 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 55H 07′ 38” + 00H 04′ 21” – –

8 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 55H 08′ 06” + 00H 04′ 49” – –

9 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 55H 08′ 16” + 00H 04′ 59” – –

10 FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA – HANSGROHE 55H 08′ 48” + 00H 05′ 31” – –

11 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA – PREMIER TECH 55H 09′ 21” + 00H 06′ 04” – –

12 GIULIO CICCONE 211 TREK – SEGAFREDO 55H 09′ 33” + 00H 06′ 16” B : 2” –

13 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 55H 10′ 04” + 00H 06′ 47” – –

14 LOUIS MEINTJES 141 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 55H 10′ 24” + 00H 07′ 07” – –

15 DAVID DE LA CRUZ 221 UAE TEAM EMIRATES 55H 10′ 28” + 00H 07′ 11” B : 1” –

16 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 215 TREK – SEGAFREDO 55H 13′ 25” + 00H 10′ 08” – –

17 STEVEN KRUIJSWIJK 5 JUMBO – VISMA 55H 19′ 41” + 00H 16′ 24” – –

18 DAMIANO CARUSO 43 BAHRAIN VICTORIOUS 55H 21′ 57” + 00H 18′ 40” B : 15” –

19 JAN POLANC 227 UAE TEAM EMIRATES 55H 23′ 15” + 00H 19′ 58” – –

20 RÉMY ROCHAS 88 COFIDIS 55H 29′ 46” + 00H 26′ 29” – – –

17.48 Dopo il successo odierno, inoltre, Romain Bardet è anche il nuovo leader della classifica dei GPM con ben 50 punti, +19 su Damiano Caruso.

17.45 La top-30 odierna:

1 ROMAIN BARDET 191 TEAM DSM 04H 20′ 36” – B : 10” –

2 JESUS HERRADA 85 COFIDIS 04H 21′ 20” + 00H 00′ 44” B : 6” –

3 JAY VINE 21 ALPECIN – FENIX 04H 21′ 20” + 00H 00′ 44” B : 4” –

4 THOMAS PIDCOCK 134 INEOS GRENADIERS 04H 21′ 48” + 00H 01′ 12” – –

5 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 13 AG2R CITROEN TEAM 04H 21′ 50” + 00H 01′ 14” – –

6 MATTHEW HOLMES 164 LOTTO SOUDAL 04H 21′ 52” + 00H 01′ 16” – –

7 ANDREY ZEITS 188 TEAM BIKEEXCHANGE 04H 21′ 55” + 00H 01′ 19” – –

8 KÉVIN GENIETS 122 GROUPAMA – FDJ 04H 22′ 22” + 00H 01′ 46” – –

9 NICOLAS PRODHOMME 16 AG2R CITROEN TEAM 04H 22′ 40” + 00H 02′ 04” B : 2” –

10 JAN TRATNIK 48 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 22′ 51” + 00H 02′ 15” – –

11 RYAN GIBBONS 223 UAE TEAM EMIRATES 04H 23′ 02” + 00H 02′ 26” B : 1” –

12 DANIEL NAVARRO 61 BURGOS-BH 04H 23′ 19” + 00H 02′ 43” B : 3” –

13 DYLAN SUNDERLAND 208 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 04H 24′ 38” + 00H 04′ 02” – –

14 ARITZ BAGÜES KALPARSORO 74 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04H 26′ 15” + 00H 05′ 39” – –

15 ARNAUD DEMARE 121 GROUPAMA – FDJ 04H 30′ 39” + 00H 10′ 03” – –

16 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 04H 31′ 01” + 00H 10′ 25” – –

17 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 04H 31′ 05” + 00H 10′ 29” – –

18 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 04H 31′ 05” + 00H 10′ 29” – –

19 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 04H 31′ 05” + 00H 10′ 29” – –

20 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 31′ 05” + 00H 10′ 29” – –

21 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 04H 31′ 17” + 00H 10′ 41” – –

22 FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA – HANSGROHE 04H 31′ 18” + 00H 10′ 42” – –

23 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 31′ 18” + 00H 10′ 42” – –

24 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA – PREMIER TECH 04H 31′ 21” + 00H 10′ 45” – –

25 GIULIO CICCONE 211 TREK – SEGAFREDO 04H 31′ 21” + 00H 10′ 45” – –

26 LOUIS MEINTJES 141 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04H 31′ 21” + 00H 10′ 45” – –

27 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 04H 31′ 21” + 00H 10′ 45” – –

28 GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 04H 31′ 21” + 00H 10′ 45” – –

29 DAVID DE LA CRUZ 221 UAE TEAM EMIRATES 04H 31′ 21” + 00H 10′ 45” – –

30 ODD CHRISTIAN EIKING 142 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04H 31′ 25” + 00H 10′ 49” –

17.43 Roglic ha allungato dietro e concede a Lopez solo 4″. Con lo sloveno sono arrivati Mas, Bernal ed Haig. Eiking difende la maglia roja, pur perdendo venti secondi.

17.42 ULtimo chilometro per i big di classifica, grande menata di Kuss!

17.41 C’è un muro a 500 metri dall’arrivo, quello potrebbe essere un problema per Lopez.

17.40 Kruijswijk ora si sposta e Kuss prende in mano la situazione, ma Lopez ha allungato ulteriormente.

17.39 Due chilometri alla vetta per Lopez.

17.38 Gruppo in fila indiana, mentre Lopez ha preso venti metri.

17.37 PARTE LOPEZ! Ripreso Ciccone intanto. La Jumbo-Visma è a blocco dietro al colombiano.

17.36 Mancano tre chilometri alla vetta per il gruppo maglia roja.

17.35 Eiking barcolla, ma non molla, intanto. La Jumbo-Visma accelera.

17.34 Martin ripreso dal gruppo Roglic, Ciccone ci prova da solo.

17.33 Secondo Jesus Herrada, terzo Jay Vine che ricordiamo essere stato investito dalla sua ammairaglia oggi.

17.32 ROMAIN BARDET TRIONFA SUL PICO VILLUERCAS!

17.31 Eiking ora è in coda al gruppo di Roglic.

17.30 Flamme Rouge per Bardet! Intanto un plotoncino con Martine Ciccone ha allungato sul resto del gruppo. Per loro mancano sei chilometri alla vetta.

17.29 Eiking è a metà gruppo comunque.

17.28 La Cofidis di Guillaume Martin accelera nel gruppo maglia roja.

17.27 Ultimi due chilometri per Bardet che ha 45″ sui primi inseguitori.

17.26 Continua a guadagnare Bardet, è quasi fatta per lui.

17.25 Ultimi tre chilometri per Bardet. Il transalpino ha 38″ sui primi inseguitori, ovvero Herrada e Vine.

17.23 Vine, nonostante l’incidente, è rimasto solo con Herrada all’inseguimento di Bardet.

17.22 Ultimi 4 chilometri perd Bardet. Nel gruppo maglia rossa fa il forcing la Trek che vuole lanciare Ciccone.

17.20 Dal gruppo scatta Brambilla. Bardet, a 4,5 chilometri dalla vetta, ha 22″ sugli inseguitori.

17.19 Vine ed Herrada riprendono Zeits e Prodhomme. Il gruppo è a 13′ dai primi.

17.18 Bardet riprende Zeits e Prodhomme. Alle sue spalle ci sono Vine ed Herrada. Bardet va da solo a 6 chilometri dall’arrivo.

17.16 Bardet è a 37″ da Prodhomme, ma dietro sono vicini.

17.15 Bardet ora prova a staccare i compagni di fuga.

17.11 La Movistar si mette a lavorare in testa al gruppo.

17.09 Mancano 9 chilometri per Prodhomme.

17.07 Il gruppo maglia rossa inizia la salita, vediamo se ora accelereranno.

17.06 Il gruppo di Bardet è a 50″ da Prodhomme.

17.05 Zeits è segnalato solo all’inseguimento di Prodhomme. Intanto Gentiets e Gibbons sono rientrati sul gruppo Bardet, mentre Pidcock viene riassorbito.

17.04 Vine va fortissimo, ha ripreso Bardet ed Herrada. Con loro ci sono anche Pidcock e Champoussin. Il britannico, ora, prova ad allungare.

17.01 Intanto Romain Bardet si muove e solo Jesus Herrada prova a seguirlo. Confermiamo che Vine era nel gruppo di Bardet.

17.00 Il vantaggio di Prodhomme sul gruppo è di 14’13”. Il francese, però, ora sembra in crisi e gli inseguitori si trovano a 37″ da lui.

16.57 Navarro, Zeits e Gibbons sono evasi dal gruppo di Bardet.

16.55 Prodhomme inizia il Pico Villuercas. Intanto pare che Vine sia rientrato sul gruppo di Bardet.

16.52 Il vantaggio di Prodhomme sui primi inseguitori ha superato il minuto.

16.49 Il gruppo maglia rossa va davvero piano. Prodhomme ha 13 minuti su di loro.

16.46 20 chilometri al traguardo per Prodhomme.

16.44 Prodhomee ha 30″ sui primi inseguitori. Mancano sette chilometri, per lui, all’inizio della salita.

16.42 In gruppo, dato il vantaggio troppo ampio della fuga, vanno piano per dare tutto, poi, in salita.

16.39 Brutta caduta di Navarro in testa, Prodhomme resta al comando da solo.

16.38 Il gruppo Bardet è vicinissimo a ricongiungersi con il quartetto di testa.

16.34 Il gruppo di Bardet è a 12″ dai primi quattro.

16.31 Il gruppo all’inseguimento dei primi si sta spezzando su uno strappo. Soffre anche Pidcock.

16.29 I due battistrada, ai quali si sono aggiunti Vanmarcke e Holmes, entrano negli ultimi 30 chilometri. Da 15 chilometri inizieranno la salita finale.

16.26 Jay Vine è cosciente, ma l’incidente è stato davvero brutto.

16.25 Brutta caduta per Jay Vine mentre prendeva una borraccia.

16.24 33 chilometri al traguardo per i battistrada.

16.19 Ricordiamo che la salita finale non è durissima, ma misura quasi quindici chilometri.

16.15 Il gruppo non ha intenzione di forzare prima dell’ascesa finale.

16.11 I due battisteada sono entrati negli ultimi quaranta chilometri.

16.08 Holmes, ora, si trova nel gruppo di Bardet, il quale è a 24″ dai battistrada.

16.05 La Jumbo-Visma fa un ritmo blando in testa al gruppo maglia rossa.

16.02 Foratura per Holmes. Prodhomme e Navarro restano soli in testa.

15.58 Prodhomme, Holmes e Navarro hanno preso qualche metri sugli altri fuggitivi.

15.57 C’è poco accordo tra i fuggitivi, quelli meno forti in salita vogliono provare ad anticipare.

15.54 Ricordiamo i fuggitivi: Clément Champoussin, Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën), Jay Vine (Alpecin-Fnix), Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Dani Navarro (Burgos-BH), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA), Jesus Herrada (Cofidis), Jens Keukeleire (EF Educaiton Nippo), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Arnaud Démare, Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Andrey Zeits (Team BikeExchange), Romain Bardet (Team DSM), Dylan Sunderland (Team Qhubeka NextHash) e Ryan Gibbons (UAE Team Emirates).

15.51 Ora ci sarà un lungo segmento di transizione prima della salita finale.

15.48 I big scollinano in vetta all’Alto Collado de Ballesteros.

15.47 Mancano 57 chilometri al traguardo per i battistrada.

15.43 9’30” il vantaggio dei fuggitivi.

15.40 Il gruppo prosegue ad andatura tranquilla con la Jumbo-Visma in testa.

15.37 Bardet passa in testa al GPM e sfila, per ora virtualmente, la maglia a pois a Caruso. In gruppo fatica Carapaz.

15.33 Un chilometro alla vetta del Collado de Ballesteros per i fuggitivi. Il gruppo sta per iniziare la salita ora e c’è grande bagarre.

15.30 Ricordiamo i fuggitivi: Clément Champoussin, Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën), Jay Vine (Alpecin-Fnix), Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Dani Navarro (Burgos-BH), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA), Jesus Herrada (Cofidis), Jens Keukeleire (EF Educaiton Nippo), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Arnaud Démare, Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Andrey Zeits (Team BikeExchange), Romain Bardet (Team DSM), Dylan Sunderland (Team Qhubeka NextHash) e Ryan Gibbons (UAE Team Emirates).

15.28 70 chilometri al traguardo, gruppo sempre a 10′ dalla vetta.

15.25 Fuggitivi che stanno per approcciare lo strappo di Puerto Collado de Ballesteros: prima categoria, pendenze durissime, con 2,8 chilometri al 14%.

15.22 Sul prossimo GPM il francese può effettuare il sorpasso.

15.20 Bardet nella classifica dei GPM sale a -1 da Damiano Caruso.

15.17 Scollinamento sul GPM:

1. Romain Bardet (Team DSM), 3 pts

2. Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), 2 pts

3. Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 1 pt

15.13 Nonostante la salita, velocità media pazzesca per i fuggitivi: 43 km/h nelle prime due ore.

15.10 Sempre 10′ di ritardo.

15.07 80 chilometri al traguardo per i fuggitivi.

15.02 A breve anche il plotone approccerà il GPM.

14.59 Il gruppo non rimonta, sempre 10′ di ritardo.

14.56 I fuggitivi sono all’approccio della prima salita di giornata: Puerto Berzocama, di terza categoria. 7,7 chilometri al 5,2%.

14.52 Aumenta ancora il gap: siamo oltre i 10′.

14.49 90 chilometri al traguardo.

14.46 Cambi regolari per il drappello davanti. Ricordiamo che nessuno dei fuggitivi impensierisce Eiking in chiave classifica.

14.42 A guidare il gruppo sempre la Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux del leader Eiking.

14.38 Ricordiamo i diciotto attaccanti: Clément Champoussin, Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën), Jay Vine (Alpecin-Fnix), Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Dani Navarro (Burgos-BH), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA), Jesus Herrada (Cofidis), Jens Keukeleire (EF Educaiton Nippo), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Arnaud Démare, Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Andrey Zeits (Team BikeExchange), Romain Bardet (Team DSM), Dylan Sunderland (Team Qhubeka NextHash) e Ryan Gibbons (UAE Team Emirates).

14.35 100 chilometri all’arrivo.

14.31 Ci avviciniamo ai 9′ di ritardo per il gruppo che continua a dormire.

14.28 Tra pochi chilometri i primi due GPM di giornata.

14.25 Nessun accenno di reazione dal gruppo: 8′ di ritardo.

14.22 Anche oggi media assurda nella prima ora: 51 km/h.

14.20 Gruppo in controllo:

🏁 Km 43 | Etapa 14 – Stage 14 | #LaVuelta21 🚴🚴El pelotón deja marchar a los 18 fugados / The gap is growing for the break! ⌛️7'14"

14.17 I fuggitivi:

🏁 Km 10 | Etapa 14 – Stage 14 | #LaVuelta21 🔥 ¡Gran batalla por la fuga! Ahora son 18 ciclistas los que tienen una ligera ventaja 🚴We have now a group of 18 riders as the head of the race

14.14 Percorsi i primi 50 chilometri di tappa.

14.12 Il transalpino dista solamente 4 punti dal siciliano, dunque oggi dovrebbe effettuare il sorpasso.

14.09 Pericolo per Damiano Caruso in chiave classifica GPM: davanti infatti c’è il suo rivale Bardet.

14.05 Il gruppo sembra aver deciso di lasciare andar via definitivamente la fuga.

14.02 Ricordiamo gli attaccanti: Clément Champoussin, Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën), Jay Vine (Alpecin-Fnix), Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Dani Navarro (Burgos-BH), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA), Jesus Herrada (Cofidis), Jens Keukeleire (EF Educaiton Nippo), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Arnaud Démare, Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Andrey Zeits (Team BikeExchange), Romain Bardet (Team DSM), Dylan Sunderland (Team Qhubeka NextHash) e Ryan Gibbons (UAE Team Emirates).

13.59 125 chilometri al traguardo.

13.56 Ora sale fino ai 6′ il vantaggio.

13.53 Prosegue la corsa dei diciotto fuggitivi: 5′ di margine sul plotone.

13.48 Continua ad aumentare il margine, 4′ di vantaggio.

13.45 140 chilometri al traguardo.

13.42 Gestisce la situazione, senza patemi, la squadra della Maglia Rossa, la Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

13.39 Il vantaggio ora aumenta: 2′ di margine sul gruppo.

13.36 L’elenco degli attaccanti: Clément Champoussin, Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën), Jay Vine (Alpecin-Fnix), Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Dani Navarro (Burgos-BH), Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA), Jesus Herrada (Cofidis), Jens Keukeleire (EF Educaiton Nippo), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Arnaud Démare, Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Andrey Zeits (Team BikeExchange), Romain Bardet (Team DSM), Dylan Sunderland (Team Qhubeka NextHash) e Ryan Gibbons (UAE Team Emirates).

13.33 Nessuno tra i corridori all’attacco in ogni caso è pericoloso in chiave classifica.

13.30 Il gruppo al momento non lascia andare, ma i fuggitivi proseguono con un gran ritmo.

13.27 Inizia il braccio di ferro tra il gruppo e i fuggitivi che conservano circa 30” di vantaggio.

13.24 Sono 18 ora i corridori che hanno provato a prendere il largo.

13.21 Un plotoncino di 9 uomini prende un piccolo vantaggio sul gruppo.

13.18 Subito attacchi in testa al gruppo.

13.16 Si parte! E’ iniziata la quattordicesima tappa della corsa a tappe spagnola.

13.14 Saranno 165 i corridori in gara.

13.10 I segreti della tappa odierna.

Hoy en #LaVuelta21: tres puertos con final en alto y rampas del 15 % de inclinación. 🚲 #VueltaRTVE28A, etapa 14: Don Benito-Pico Villuercas, a las 16 h

13.06 Difficilmente Eiking oggi riuscirà a conservare la maglia rossa.

13.01 I ciclisti si avviano verso il chilometro 0.

12.56 L’altimetria della frazione odierna.

12.51 Il momento della presentazione delle squadre.

12.46 La partenza della frazione odierna è prevista tra circa mezzora.

12.41 Gli uomini più attesi, neanche a dirlo, sono Primoz Roglic e Enric Mas.

12.37 L’ascesa finale di Pico Villuercas potrebbe scavare solchi importanti in classifica generale.

12.34 Sarà una giornata importantissima per le sorti della corsa a tappe spagnola.

12 .30 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2021.

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2021, la Don Benito-Pico Villuercas di 165,7 chilometri. Torneranno in scena le montagne, con l’arrivo piazzato in vetta a un’erta non durissima, ma lunga ben 14,4 chilometri. Stante quella che è l’attuale situazione della classifica generale, è attesa una lotta tra il campione uscente Primoz Roglic e i due leader della Movistar Enric Mas e Miguel Angel Lopez.

Lo sloveno ha dalla sua una Jumbo-Visma superiore, nel complesso, alla Movistar, la quale, è bene ricordarlo, è orfana di Valverde. Mas e Lopez, però, potrebbero attaccare a turno Roglic, costringendo quest’ultimo a marcare solo uno dei due. In tal caso, Primoz curerebbe Mas, che lo segue a soli 35″ in classifica generale. Superman, dunque, considerando anche che su erte pedalabili, ove può andare col rapporto lungo, si trova decisamente a sua agio, è forse il principale favorito per il successo odierno.

C’è molta curiosità, inoltre, per vedere se Egan Bernal può fare un passo avanti dopo una prima settimana al di sotto delle aspettative. E’ atteso alla prova del nove anche Giulio Ciccone, il quale è chiamato a sfornare una buona scalata se vuole continuare a coltivare chance di top-10. La nostra DIRETTA LIVE inizierà alle ore 12.30, mi raccomando, non mancate!

Foto: Lapresse