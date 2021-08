LIVE Superbike, GP Navarra 2021: Razgatlıoğlu vince e diventa il nuovo leader del campionato! Redding e Rea completano il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.53 Grazie per averci seguito amici di OA Sport in questa Diretta Live per quanto riguarda il GP di Navarra. Un saluto a tutto!

14.51 Navarra, pista nuova per il Mondiale Superbike, ci regala emozioni e riapre un campionato più incerto che mai.

14.49 La classifica finale della race-2:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’37.909 286

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1.105 +1.105 1’37.698 290

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 3.715 +2.610 1’37.609 288

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.758 +7.043 1’38.154 288

5 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 14.437 +3.679 1’38.344 286

6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 15.151 +0.714 1’38.252 288

7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 16.875 +1.724 1’38.545 286

8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 17.991 +1.116 1’38.426 285

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 18.272 +0.281 1’38.769 290

10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 29.430 +11.158 1’39.055 286

11 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 31.834 +2.404 1’39.350 276

12 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 40.104 +8.270 1’39.293 286

13 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 49.695 +9.591 1’39.952 281

14 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR > 1′ +22.693 1’40.009 285

15 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R > 1′ +2.084 1’39.970 283

16 14 URIBE Jayson Kawasaki ZX-10RR > 1′ +10.738 1’41.521 278

17 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR > 1′ +5.368 1’41.390 273

RT 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’38.983 281 281

RT 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’38.630 289 290

RT 6 URAMOTO Naomichi Suzuki GSX-R1000R 1’40.108 270 270

RT 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1

RT 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R

14.47 SI chiude uno spettacolare week-end a Navarra in cui è successo di tutto! Tante emozioni in un campionato che è riaperto!

14.45 Razgatlıoğlu vince race-2 a Navarra e diventa il nuovo leader del Mondiale con zero punti di gap su Rea, terzo all’arrivo alle spalle di Redding.

-1 Razgatlıoğlu allontana la Ducati che non riuscirà a prendere la Yamaha. Ultimo giro!

-2 Ultime fatiche a Navarra con Redding che guadagna su Razgatlıoğlu. Rea si accontenta della terza posizione.

-3 Rea si salva, rischia di cadere. Il #1 del gruppo cede a Redding il secondo posto.

-4 REDDING! Attacco del pilota Ducati che minaccia il secondo posto di Rea. Razgatlıoğlu potrebbe diventare il nuovo leader del campionato!

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’38.510 1’37.909 283 286 2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.959 +0.959 1’38.396 1’37.609 287 288 3 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1.050 +0.091 1’38.205 1’37.698 281 290 4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 5.526 +4.358 1’38.979 1’38.154 288 5 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’38.344 282 286 6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’38.252 283 288 7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’38.426 283 285 8 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’38.545 285 286 9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’38.769 285 290 10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’39.055 281 286 11 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’38.983 273 281 12 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’39.350 274 276 13 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’39.293 282 286 14 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’39.952 280 281

-5 Attenzione a Redding! Il britannico minaccia il connazionale che ora deve difendere la seconda piazza.

-6 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’38.510 1’37.909 283 286

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.959 +0.959 1’38.396 1’37.609 287 288

3 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1.050 +0.091 1’38.205 1’37.698 281 290

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 5.526 +4.358 1’38.979 1’38.154 288

5 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’38.344 282 286

6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’38.252 283 288

7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’38.426 283 285

8 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’38.545 285 286

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’38.769 285 290

10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’39.055 281 286

11 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’38.983 273 281

12 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’39.350 274 276

13 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’39.293 282 286

14 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’39.952 280 281

-7 Che passo per Razgatlıoğlu! Nessuno riesce ad impensierirlo!

-8 Razgatlıoğlu prova a scappare! Rea appare in crisi ed ora dovrà vedersela con Redding per il secondo posto.

-9 Haslam cade nel primo settore della pista, non ci sono conseguenze per lui.

-10 Razgatlıoğlu prende margine e prova ad allungare, attenzione!

-11 Locatelli si conferma, ottimo fine settimana per il portacolori di Yamaha che è il migliore delgi italiani

-12 I tre hanno fatto il vuoto su Locatelli che è comodamente in quarta piazza.

-13 Rea e Redding si avvicinano a Razgatlıoğlu che guida ancora la prova.

-14 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’38.339 1’37.909 284 286

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.205 +0.205 +0.196 +0.239 +0.308 1’38.265 1’37.609 288 288

3 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 0.712 +0.507 +0.553 +0.672 +0.685 1’38.437 1’37.698 288 289

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 3.090 +2.378 +2.439 +2.267 1’38.638 1’38.154 286 288

5 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 4.444 +1.354 +1.321 +1.427 1’38.636 1’38.344 282 284

6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.539 +1.095 +1.101 +1.202 1’38.740 1’38.252 285 286

7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 6.040 +0.501 +0.575 +0.773 1’39.145 1’38.426 284 285

8 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 8.810 +2.770 +2.862 +2.873 1’38.803 1’38.545 284 284

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 10.320 +1.510 +1.394 +1.350 1’39.092 1’39.082 285 286

10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 10.385 +0.065 +0.240 +0.384 1’39.276 1’39.055 276 283

11 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 11.981 +1.596 +1.459 +1.670 1’39.180 1’38.630 287 290

12 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 13.559 +1.578 +1.831 +1.778 1’40.025 1’38.983 273 281

13 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 14.935 +1.376 +1.288 +1.432 1’39.762 1’39.448 269 276

14 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 16.139 +1.204 +1.224 +0.986 1’39.754 1’39.293 283 284

-15 Situazione invariata tra i primi tre. I protagonisti di questa prova si stanno studiando.

-16 I primi 3 sono letteralmente incollati con Razgatlıoğlu davanti a Rea e Redding. Locatelli è quarto ed al momento gira più veloce di tutti!

-17 Redding insegue i rivali. Lotta a tre per la prima piazza.

-18 Redding si avvicina a Rea che sta provando ad attaccare Razgatlıoğlu.

-19 Rea all’attacco! Battaglia tra i primi due del Mondiale, ma attenzione a Redding che è pronto per tornare in vetta.

-20 Razgatlıoğlu resta primo, ma Rea minaccia la leadership del turco. Redding sembra leggermente inferiore.

-21 Razgatlıoğlu tiene la leadership su Rea che beffa Redding e si mette all’inseguimento del turco.

-22 Razgatlıoğlu al comando! Il turco beffa gli inglesi ed il bergamasco nel secondo tratto della pista, mentre scivolano a terra Davies e Gerloff

-22 Ottimo spunto da parte di Redding che mantiene la leadership su Locatelli, Razgatlıoğlu e Rea.

14.08 Bandiera verde! Scatta ora race-2 del GP di Navarra!

14.06 Gara accorciata a 22 passaggi, tra un minuto scatta il giro di formazione!

14.03 Si parte tra 2 minuti. Non ci sono informazioni, ma si dovrebbe fare un nuovo formation lap

14.01 Partenza ritardata! Nozane ha segnalato un problema, la partenza è stata annullata. Tutto da rifare.

14.00 Bandiera verde! Scatta race-2 del Gran Premio di Navarra per quanto riguarda la Superbike 2021.

13.58 Scatta il giro di formazione, Scott Redding guida il gruppo!

13.56 Occhi puntati su Rinaldi, in difficoltà sul tracciato iberico sin dalla prima sessione di libere.

13.53 Navarra ha visto competitivo il nostro Andrea Locatelli che è pronto a confermarsi nella competizione che ci apprestiamo a vivere.

13.50 Scott Redding cerca il terzo acuto consecutivo nel Mondiale. Il pilota di Ducati ha l’opportunità di confermarsi dopo una race-1 perfetta.

13.47 La classifica del Mondiale dopo la superpole race di questa mattina:

JONATHAN REA295KAWASAKI

TOPRAK RAZGATLIOGLU286YAMAHA

SCOTT REDDING253DUCATI

ALEX LOWES159KAWASAKI

MICHAEL RUBEN RINALDI141DUCATI

ANDREA LOCATELLI138YAMAHA

GARRETT GERLOFF135YAMAHA

TOM SYKES135BMW

MICHAEL VAN DER MARK124BMW

CHAZ DAVIES92DUCATI

ALVARO BAUTISTA84HONDA

AXEL BASSANI81DUCATI

LEON HASLAM71HONDA

LUCAS MAHIAS36KAWASAKI

TITO RABAT30DUCATI

KOHTA NOZANE30YAMAHA

ISAAC VINALES19KAWASAKI

EUGENE LAVERTY14BMW

JONAS FOLGER10BMW

CHRISTOPHE PONSSON8YAMAHA

LEANDRO MERCADO7HONDA

MARVIN FRITZ6YAMAHA

LORIS CRESSON3KAWASAKI

ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI

LUKE MOSSEY2

13.45 Il risultato della superopole race di questa mattina:

1 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 1’37.065 287,2 1’36.215 287,2

2 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 0.631 0.631 1’37.352 288,0 1’36.122 291,9

3 8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 3.040 2.409 1’37.257 289,5 1’36.752 288,0

4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 3.845 0.805 1’37.521 287,2 1’36.580 289,5

5 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 4.501 0.656 1’37.290 287,2 1’36.744 291,1

6 3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 6.302 1.801 1’37.718 285,0 1’36.546 285,7

7 5 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 10 7.203 0.901 1’37.682 291,1 1’36.693 288,0

8 10 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 10.054 2.851 1’37.986 285,7 1’36.895 288,0

9 9 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 10.620 0.566 1’37.713 281,3 1’36.858 280,5

10 12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 16.297 5.677 1’38.582 286,5 1’37.412 288,0

11 15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 16.791 0.494 1’38.427 279,1 1’37.664 282,0

12 11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 10 17.321 0.530 1’38.524 283,5 1’37.240 286,5

13 13 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 17.353 0.032 1’38.410 288,0 1’37.468 284,2

14 17 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 18.531 1.178 1’38.715 285,7 1’38.012 291,1

15 6 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 18.578 0.047 1’38.861 285,7 1’36.729 285,7

16 14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 10 20.506 1.928 1’38.394 285,0 1’37.661 288,8

17 19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 23.206 2.700 1’38.918 285,7 1’38.948 282,0

18 16 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 10 23.308 0.102 1’38.940 282,0 1’37.794 282,

13.43 C’è attesa per questa prova dopo una bella superpole race che ha incoronato Scott Redding (Ducati). Secondo posto per Jonathan Rea (Kawasaki) davanti a Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha).

13.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara-2 del Gran Premio di Navarra, settimo atto del Mondiale Superbike 2021. Tra pochi minuti si parte.

11.25 Grazie per averci seguito. Appuntamento alle 14.00 con race-2 del GP di Navarra! Un saluto a tutti!

11.22 Lo spettacolo non è mancato in una gara che precede di qualche ora la seconda ed ultima fatica del week-end. Rea guadagna altri punti su Razgatlıoğlu, una tendenza che dovrà conferma re nella race-3.

11.20 La classifica della superpole race:

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD 1’37.614 1’37.065 287

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.631 +0.631 1’37.902 1’37.352 288

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 3.040 +2.409 1’38.771 1’37.257 290

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 3.845 +0.805 1’37.953 1’37.521 287

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 4.501 +0.656 1’38.141 1’37.290 287

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 6.302 +1.801 1’38.311 1’37.718 285

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 7.203 +0.901 1’38.433 1’37.682 291

8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 10.054 +2.851 1’38.562 1’37.986 286

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 10.620 +0.566 1’39.003 1’37.713 281

10 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 16.297 +5.677 1’39.020 1’38.582 286

11 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 16.791 +0.494 1’39.670 1’38.427 279

12 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 17.321 +0.530 1’39.772 1’38.524 283

13 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 17.353 +0.032 1’39.510 1’38.410 288

14 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 18.531 +1.178 1’39.236 1’38.715 286

15 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 18.578 +0.047 1’39.565 1’38.861 286

16 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 20.506 +1.928 1’38.750 1’38.394 285

17 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 23.206 +2.700 1’39.687 1’38.918 286

18 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 23.308 +0.102 1’39.990 1’38.940 282

19 6 URAMOTO Naomichi Suzuki GSX-R1000R 28.254 +4.946 1’40.272 1’39.575 271

20 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’40.972 269 273

21 14 URIBE Jayson Kawasaki ZX-10RR 1’40.892 276 278

OT 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’39.021 274 292

11.16 Scott Redding soffre, ma vince! Decima affermazione in Superbike per l’alfiere di Ducati, la terza consecutiva! Rea completa al secondo posto davanti a Razgatlıoğlu ed a Locatelli

-1 REA! Il #1 di Kawasaki attacca e si entra ora nell’ultimo settore!

-2 Non dovrebbero esserci cambiamenti per le tre posizioni del podio. Rinaldi è solo 13°, mentre Rea va all’attacco!

-3 Ritiro per Tito Rabat, mentre Redding continua il suo passo verso il successo!

-4 La classifica aggiornata:

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD LEAD 1’37.202 1’37.065 286 286

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.847 +0.847 +0.669 1’37.387 1’37.352 285 288

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1.369 +0.522 +0.574 1’37.435 1’37.257 286 290

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 3.036 +1.667 +1.752 1’37.630 1’37.567 287 287

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 3.435 +0.399 +0.383 1’37.650 1’37.290 284 284

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 4.349 +0.914 +0.970 1’37.871 1’37.718 285 285

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 4.994 +0.645 +0.603 1’37.767 1’37.682 290 290

8 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 5.950 +0.956 +1.175 1’38.108 1’37.986 284 286

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 6.937 +0.987 +0.669 1’37.721 1’37.713 278 281

10 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 9.996 +3.059 +3.508 1’39.419 1’38.427 279 279

11 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 10.329 +0.333 +0.307 1’38.832 1’38.524 278 283

12 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 11.052 +0.723 +0.696 1’38.582 1’38.582 286 286

13 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 12.172 +1.120 +1.034 1’39.343 1’38.699 286 286

14 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 12.201 +0.029 +0.312 1’39.549 1’38.861 273 278

15 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 12.575 +0.374 +0.229 1’39.345 1’38.715 278 286

16 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 14.987 +2.412 +2.477 1’39.696 1’38.940 279 282

17 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 15.428 +0.441 +0.266 1’39.426 1’38.829 281 285

18 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 15.933 +0.505 +0.470 1’39.889 1’38.918 284 286

19 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 15.735 1’40.393 1’39.021 274 292

20 6 URAMOTO Naomichi Suzuki GSX-R1000R 18.288 +2.355 1’40.211 1’39.575 269 271

21 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 25.777 +7.489 1’41.239 1’40.972 269 273

22 14 URIBE Jayson Kawasaki ZX-10RR 26.236 +0.459 1’40.962 1’40.892 277 278

-5 Redding prova l’allungo, Rea cerca di non farsi beffare da Razgatlıoğlu!

-6 Rea fatica a tenere il passo della Ducati di Redding. Anche Razgatlıoğlu appare in difficoltà.

-7 Redding beffa Rea, Razgatlıoğlu non riesce a stare con i due inglesi. La Ducati cerca la fuga come ieri!

-8 TOCCATA!! Rea e Razgatlıoğlu entrano in contatto nella prima curva con Redding che torna secondo beffando il turco nel secondo settore della pista. Rea è leader, la Ducati e la Yamaha inseguono la Kawasaki #1

-9 CHE BATTAGLIA PER LA PRIMA PIAZZA! Rea attacca Redding, conquista il comando, mentre Razgatlıoğlu sale secondo approfittando di un errore della Ducati!

-10 Toprak Razgatlıoğlu! Impressionante start del turco che da 8° è già terzo alle spalle di Rea e Redding che è stato protagonista di una partenza perfetta!

11.00 Bandiera verde! Scatta la superpole race del GP di Navarra per la Superbike!

10.57 Scatta il giro di formazione. Jonathan Rea (Kawasaki) scatta al primo davanti a Scott Redding (Ducati) ed a Tom Sykes (BMW). Alle spalle degli inglesi troviamo Andrea Locatelli (Yamaha), mentre sarà ottavo Toprak Razgatlıoğlu.

10.55 Il risultato del warm-up di questa mattina:

1 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’36.903 9 146,113 291,1

2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.079 0.176 0.176 9 145,848 293,5

3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.104 0.201 0.025 9 145,811 291,9

4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’37.373 0.470 0.269 9 145,408 283,5

5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.420 0.517 0.047 9 145,338 291,9

6 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’37.504 0.601 0.084 9 145,213 294,3

7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.560 0.657 0.056 9 145,129 288,8

8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.836 0.933 0.276 9 144,720 288,8

9 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.038 1.135 0.202 9 144,422 288,8

10 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.052 1.149 0.014 9 144,401 290,3

11 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.063 1.160 0.011 9 144,385 289,5

12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.246 1.343 0.183 9 144,116 288,0

13 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’38.476 1.573 0.230 9 143,779 289,5

14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’38.630 1.727 0.154 8 143,555 286,5

15 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’38.782 1.879 0.152 9 143,334 289,5

16 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’38.898 1.995 0.116 9 143,166 290,3

17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.044 2.141 0.146 9 142,955 281,3

18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’39.526 2.623 0.482 8 142,262 272,7

19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’39.554 2.651 0.028 9 142,222 285,0

20 6 N. URAMOTO JPN JEG Racing Suzuki GSX-R1000R IND 1’39.670 2.767 0.116 9 142,057 273,4

21 14 J. URIBE USA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.129 4.226 1.459 9 140,007 282,0

22 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.250 4.347 0.121 9 139,840 275

10.53 Il sole splende a Navarra. Ricordiamo che questa gara determinerà le prime file per la race-2 di questo pomeriggio.

10.51 L’evento odierno è il secondo dei quattro previsti in Spagna. Il MotorLand Aragon ha aperto le danze, mentre Barcellona e Jerez accoglieranno la Superbike a settembre dopo il GP di Francia.

10.48 La classifica del Mondiale dopo la race-1 di ieri

JONATHAN REA286KAWASAKI

TOPRAK RAZGATLIOGLU279YAMAHA

SCOTT REDDING241DUCATI

ALEX LOWES154KAWASAKI

MICHAEL RUBEN RINALDI141DUCATI

GARRETT GERLOFF134YAMAHA

ANDREA LOCATELLI132YAMAHA

TOM SYKES131BMW

MICHAEL VAN DER MARK122BMW

CHAZ DAVIES89DUCATI

ALVARO BAUTISTA84HONDA

AXEL BASSANI81DUCATI

LEON HASLAM71HONDA

LUCAS MAHIAS36KAWASAKI

TITO RABAT30DUCATI

KOHTA NOZANE30YAMAHA

ISAAC VINALES19KAWASAKI

EUGENE LAVERTY14BMW

JONAS FOLGER10BMW

CHRISTOPHE PONSSON8YAMAHA

LEANDRO MERCADO7HONDA

MARVIN FRITZ6YAMAHA

LORIS CRESSON3KAWASAKI

ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI

LUKE MOSSEY2

10.45 Il risultato della gara-1 di ieri:

1 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 23 1’37.601 288,8 1’36.215 287,2

2 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 2.519 2.519 1’37.351 288,0 1’36.122 291,9

3 8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 23 5.894 3.375 1’38.059 290,3 1’36.752 288,0

4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 23 9.405 3.511 1’37.777 291,1 1’36.580 289,5

5 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 16.219 6.814 1’38.246 287,2 1’36.744 291,1

6 3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 23 20.600 4.381 1’38.356 284,2 1’36.546 285,7

7 10 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 23 24.158 3.558 1’38.657 287,2 1’36.895 288,0

8 11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 23 26.497 2.339 1’39.005 285,0 1’37.240 286,5

9 9 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 26.718 0.221 1’38.911 279,1 1’36.858 280,5

10 13 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 23 29.602 2.884 1’39.103 291,9 1’37.468 284,2

11 15 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 39.387 9.785 1’39.185 283,5 1’37.664 282,0

12 18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 23 41.316 1.929 1’39.594 277,6 1’38.446 279,1

13 17 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 23 44.338 3.022 1’39.255 291,1 1’38.012 291,1

14 14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 23 48.470 4.132 1’39.934 287,2 1’37.661 288,8

15 19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 23 1’21.773 33.303 1’40.231 283,5 1’38.948 282,0

16 20 6 N. URAMOTO JPN JEG Racing Suzuki GSX-R1000R IND 23 1’21.956 0.183 1’41.021 270,0 1’38.973 274,8

17 22 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 23 1’30.006 8.050 1’41.298 281,3 1’40.255 277,6

18 21 14 J. URIBE USA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 1 Lap 1 Lap 1’41.565 279,8 1’40.094 280,5

10.43 Lo spettacolo è assicurato in quella che è una pista inedita per la Superbike. Scott Redding ha vinto la competizione di ieri e si prepara per un bis nella ‘superpole race’ che ci apprestiamo a vivere.

10.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole race del Gran Premio di Navarra per quanto riguarda i protagonisti del Mondiale Superbike. Tra pochi minuti si parte!

Presentazione GP Navarra Superbike – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Cronaca superpole – Cronaca gara-1

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole race e della gara-2 del Gran Premio di Navarra per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Lo spettacolo è assicurato in quello che è il settimo atto della stagione 2021.

La pista di questo week-end, inedita per tutti, ha premiato nella giornata di ieri Scott Redding. Il britannico di Ducati ha tagliato il traguardo davanti a Jonathan Rea (Kawasaki) ed a Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha). Difficoltà per Michael Ruben Rinaldi (Ducati) che non sembra gradire questa particolare pista.

La classifica vede ancora al comando Rea che con il risultato di ieri ha incrementato di 7 punti il suo vantaggio. Il #1 del gruppo cerca conferme domani in un circuito molto particolare reso più complesso dalle alte temperature.

Appuntamento alle 11 per la gara che determinerà le prime file dello schieramento per la prova di questo pomeriggio. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Otto Moretti