22.57 La DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per ogni aggiornamento sportivo!

22.56 In semifinale lo attenderà l’americano Jenson Brooksby, in condizione ottimale e oggi vincitore contro Millman.

22.54 Pare essersi ritrovato Jannik Sinner, molto più propositivo delle scorse settimane. Il servizio è un arma che sta crescendo e le sensazioni rimangono ottime: d’altronde sul talento del ragazzo nessuno ha mai discusso, ma a quest’età le sconfitte sono da accettare ancor di più per crescere.

22.52 Sette gli ace di Sinner oggi. Una delle chiavi del match è il servizio, con la percentuale di prime che si attesta al 57%, ma l’azzurro ha vinto il 93% dei punti con essa.

6-4 6-2 in favore di Sinner! Match dominato fin da subito e condotto alla perfezione.

40-15 Distante dalla palla Sinner con il rovescio.

40-0 Prima vincente dell’altoatesino! Tre match point.

30-0 Ace al centro di Sinner. Ancora incredibile la capacità di Sinner di servire bene e con costanza.

15-0 Gran rovescio incrociato di Sinner!

5-2 Si salva per ora Johnson.

40-15 Largo il dritto in corsa di Sinner che ora va veloce.

30-15 Si allunga lo scambio, cede Sinner sulla diagonale di rovescio.

15-15 Sulle corde di Sinner questo dritto.

0-15 Difesona di Sinner, ma l’americano sbaglia a campo sguarnito.

5-1 Sinner, sempre con il servizio utile a condurre.

40-15 Tenta un dritto profondo l’americano nel disperato tentativo di aggredire ma sbaglia

30-15 Larga la risposta di Johnson.

15-15 Sfonda con il dritto lungolinea Johnson.

15-0 Quarto ace di Sinner.

4-1 Doppio break Sinner! Doppio fallo a chiudere il game.

30-40 Fortunatissimo Johnson che trova il nastro fortuito.

15-40 L’ennesima risposta ad entrare di Sinner con il dritto. Altre palle break in suo favore.

15-30 Serve and volley magistrale di Johnson.

0-30 Sfonda l’azzurro con la risposta vincente!

0-15 Regalone di Johnson! Da buona posizione spreca con il dritto che si perde in lunghezza.

3-1 Sinner. Ace al centro, il terzo oggi.

40-0 Serve bene Sinner ad uscire.

30-0 Show del giovane azzurro! Dritto imprendibile giocato dopo il servizio.

15-0 In rete il dritto difensivo di Johnson, molto lontano dal campo.

22.34 Da un potenziale break a favore di Johnson a uno di vantaggio per Sinner. Il servizio esce nel momento più buio per l’azzurro.

2-1 Sinner! Doppio fallo di Johnson.

15-40 In rete un passante complicato di Johnson. Paga l’aggressività di Sinner che conquista due preziose palle break.

15-30 COME SI DIFENDE SINNER!! L’azzurro regge alla pressione del padrone di casa e poi chiude il punto con il dritto che lascia immobile Johnson.

15-15 Lungo il dritto di Sinner.

0-15 Tracciante di rovescio incrociato di Sinner, ottima la volèe in appoggio.

1-1 Esce da una situazione complicata Sinner e tiene il servizio.

Ad-40 Ancora la prima di servizio nel momento delicato!

40-40 Lungo il pallonetto di Johnson.

30-40 Ace esterno del numero 24 al mondo che salva la prima delle due palle break.

15-40 Ancora a rete Johnson che chiude la volèe di rovescio!

15-30 Risposta aggressiva di Johnson che conquista la rete, in rete il passante dell’azzurro.

15-15 In rete il rovescio in arretramento di Sinner.

15-0 Palla corta dopo il servizio di Sinner.

1-0 Johnson che chiude il game con la prima vincente.

40-15 Seconda impeccabile sulla riga dell’americano.

30-15 Non riesce ad allungarsi Sinner sul drittone di Johnson.

15-15 Regala subito con il rovescio bimane Johnson.

15-0 Lungo di un nulla il dritto offensivo di Sinner.

22.22 Primo set perfetto al servizio per Sinner. Troppo falloso con il back di rovescio Johnson, che ha tentato invano una reazione sul finire della prima frazione.

6-4 Affossa in rete un back complicato Johnson, il primo set è dell’azzurro.

40-0 Prima al centro di Sinner, non trova la risposta Johnson.

30-0 Prima esterna e dritto vincente di Sinner, il cui servizio sta ben funzionando.

15-0 Lungo il rovescio in salto di Johnson.

5-4 Serve bene l’americano che rimane in scia.

40-30 Stecca il dritto Johnson da metà campo.

40-15 Ottima prima di Johnson.

30-15 Larga la risposta di Sinner, lento nel cercare l’impatto con il dritto.

15-15 Perde malamente gli appoggi l’americano il cui dritto finisce in rete.

15-0 Seconda carica di Johnson, sbaglia la risposta il tennista nostrano.

5-3 Lungo l’attacco in back dell’americano. Tiene la battuta Sinner in un game crocevia del set.

AD-40 Ace ad uscire di Sinner.

40-40 Dritto a sventaglio vincente di Sinner.

40-AD Lascia abbassare troppo la palla Sinner che sbaglia un rovescio fattibile.

40-40 Piedi dentro al campo arriva la risposta vincente con il rovescio di Johnson.

40-30 Cambia ritmo allo scambio l’azzurro, non riesce la difesa all’americano. Si carica Sinner, il cui linguaggio del corpo è positivo.

30-30 In rete il secondo dritto consecutivo di Sinner.

30-15 Scarico nell’impatto della palla l’azzurro, dritto spedito in rete.

30-0 Colpisce in ritardo il dritto Johnson, nettamente largo.

15-0 Che colpo dell’azzurro! Di tocco arriva la volèe stoppata.

4-3 Il servizio salva Johnson, indietro di un break.

40-30 Gran dritto di Johnson che chiude il punto a rete.

30-30 Dritto in avanzamento vincente di Johnson che ha servito bene.

15-30 Servizio e dritto per l’americano.

0-30 Risposta profonda di Sinner, l’americano non riesce a proporre il proprio gioco e sbaglia con il back.

0-15 Si apre alla perfezione il campo Johnson, ma viene tradito dal dritto che si stampa sul nastro.

4-2 Conferma a 0 il break Sinner.

40-0 Comanda per primo l’altoatesino, in rete il chop di Johnson.

30-0 Prima esterna di Sinner, in rete la risposta del numero 81 al mondo.

15-0 Altra costruzione del punto impeccabile di Sinner: prima di servizio, dritto e volèe, schema già palesato con successo contro Korda.

3-2 Lungo il dritto in corsa di Johnson, il primo break del set è di Sinner.

30-40 Lungo il back di Johnson, altra palla break in favore di Sinner.

30-30 Ottima prima esterna di Johnson.

15-30 Spinge di dritto Johnson, lunga la difesa dell’italiano.

0-30 Lungo il rovescio in controbalzo di Johnson.

0-15 Recupero incrociato in avanzamento di Sinner!

2-2 Tiene il servizio l’altoatesino.

40-30 Dritto aggressivo e smash conclusivo per Sinner.

30-30 Palla corta dell’americano, perfetto il recupero in allungo di Sinner.

15-30 Decolla il rovescio di Sinner, secondo erroraccio nello stesso game.

15-15 Si sposta sul lato del dritto Johnson ma spedisce in rete.

0-15 Dritto fuori misura dell’altoatesino nel vano tentativo di cercare la profondità.

2-1 Serve and voley del californiano che salva due pericolosissime palle break.

Ad-40 Prima vincente dell’americano.

40-40 Largo di un nulla il tentativo di Sinner di allargare il gioco.

30-40 Sbilanciato Sinner con la risposta di rovescio che finisce in corridoio.

15-40 In costante proiezione offensiva Sinner, in rete la difesa dell’americano.

15-30 Volèe smorzata di Johnson che rimane a metà campo, perfetto il passante di Sinner.

15-15 Non riesce la risposta in allungo a Sinner.

0-15 Apre con il doppio fallo anche il padrone di casa.

1-1 Chiude il game in rimonta Sinner con l’ace.

40-15 Altra ottima prima di servizio ad uscire.

30-15 Non controlla il back in risposta Johnson, palla che non arriva a rete.

15-15 Servizio e dritto incrociato per Sinner, schema ben eseguito.

0-15 Doppio fallo dell’azzurro: la seconda finisce lunghissima.

1-0 Larga di un nulla la risposta del numero 24 mondo. Ricordiamo che Sinner è già sicuro di ritornare al numero 22.

40-30 In rete il tentativo di uscire dallo scambio con il rovescio bimane dell’americano.

40-15 Ace di Johnson, prima palla pesante.

30-15 Di potenza riesce ad incidere l’americano, abile a spingere col dritto.

15-15 Prima vincente ad uscire di Johnson.

0-15 Ottimo dritto inside-out dell’altoatesino.

Si parte con Johnson al servizio!

21.35: Con l’uscita di Rafa Nadal il tabellone è più che mai incerto, ricco di potenziali outsider.

21.33: L’americano è un giocatore sempre pericoloso sul cemento, complice il tennis potente e uno slice di rovescio molto insidioso.

21.28: L’altoatesino è protagonista anche in doppio: in coppia con Korda è giunto in semifinale, dopo la vittoria di Atlanta in coppia con Opelka.

21.27: Il vincente di questa sfida affronterà in semifinale Jenson Brooksby, autore di un’ottima partita contro Millman, vinta in due set.

21.23: Una sfida dunque alla portata di Sinner che punta a continuare la propria avventura a Washington.

21.19: Un match importante per Jannik che affronterà un giocatore solido su questa superficie, contro cui ha giocato il suo primo match in un Masters1000 ovvero a Roma nel 2019: un giovanissimo Sinner batté lo statunitense molto sorpreso.

21.14: Sinner parte certamente con i favori del pronostico e vuole la semifinale. Il momento buio sembra essere alle spalle e questi ultimi due successi potrebbero aver ridato un po’ di fiducia all’altoatesino, che era stato travolto anche dalle polemiche per la rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo.

21.11: Anche il prossimo avversario è statunitense e sarà Steve Johnson, numero 81 della classifica mondiale, che ha agevolmente battuto il lituano Richard Berankis.

21.08: Dopo due mesi di grandi difficoltà, Sinner si è ritrovato sul cemento di Washington, vincendo due ottime partite contro il finlandese Emil Ruusuvuori e soprattutto quella contro l’americano Sebastian Korda.

21.05: Buona sera a tutti e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Jannik Sinner e Steve Johnson, valevole per i quarti di finale del torneo ATP di Washington. L’altoatesino va caccia della semifinale sul cemento americano.

