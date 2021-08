LIVE Sinner-Delbonis, Masters1000 Cincinnati in DIRETTA: azzurro a caccia del 2° turno, opposto al mancino argentino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del confronto valido per il 1° turno del Masters1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Federico Delbonis. L’azzurro va in cerca di risposte dopo aver conquistato il titolo a Washington, ma essere eliminato al primo turno del 1000 di Toronto.

Sinner, scarico per le fatiche del torneo precedente, non ha espresso in Canada tutte le sue qualità e un giocatore buono ma non eccezionale come James Duckworth ne ha approfittato. Pertanto la sfida di oggi contro l’argentino è uno dei tanti esami di maturità che l’altoatesino ha già affrontato nella sua giovane carriera.

Non sarà un confronto facile. Delbonis è un giocatore rognoso che con le sue traiettorie mancine può creare non pochi problemi. Dotato di un ottimo dritto incrociato, il sudamericano baserà molto del suo gioco sullo sfruttamento degli angoli per aprirsi il campo e far male a Jannik. L’italiano, da questo punto di vista, dovrà cercare di prendere per primo l’iniziativa e non farsi irretire dalla ragnatela del proprio avversario.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del confronto valido per il 1° turno del Masters1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Federico Delbonis: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 17.00 italiane. Buon divertimento.

Foto: LaPresse