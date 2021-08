Wheelchair Tennis, Paralimpiadi Tokyo 2021: non ci saranno italiani in gara

Tra i 22 sport protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 ci sarà anche il wheelchair tennis: saranno assegnati sei titoli, due maschili (singolare e doppio), due femminili (singolare e doppio) e due misti / open (singolare quad e doppio quad).

Saranno protagonisti 104 atleti, così distribuiti: 56 posti per i tornei maschili (singolare e doppio), 32 per i tornei femminili (singolare e doppio) e 16 per i tornei misti / open (singolare quad e doppio quad). Non ci saranno però azzurri al via.

Nessun italiano infatti ha ottenuto la qualificazione attraverso il ranking (74 posti), chiuso il 14 giugno per quanto concerne la qualificazione paralimpica. Successivamente la Commissione Bipartita ha distribuito altri 26 pass, ma anche in questo caso niente da fare per l’Italia. I primi 4 pass erano andati ai continenti asiatico e panamericano.

Foto: LaPresse