Nella prossima sfida servirà un Sinner con un rendimento più continuo, con la stessa attitudine del primo parziale e la medesima solidità. Oggi le buone notizie sono arrivate dal servizio, dal rendimento migliore del solito, mentre qualche errore di troppo nello scambio da fondo.

Dando uno sguardo alle statistiche, Sinner ha concluso con il 64% di prime di servizio in campo, raccogliendo il 74% dei punti e realizzando 6 ace. Con la seconda, invece, ha ottenuto il 46% dei punti. In risposta l’altoatesino ha conquistato il 55% dei quindici alla seconda di Delbonis, che ha pagato dazio in termini di errori gratuiti.

Un buon Sinner per un set e mezzo e poi l’altoatesino ha po’ pasticciato facendosi riprendere da Delbonis, ma nel rush finale ha trovato il guizzo per far sua la partita. Al 2° turno Jannik incontrerà il vincente della sfida tra Isner e Norrie e chiunque vincerà sarà un incrocio molto impegnativo.

E FINISCE QUI! Sinner si fa un bel regalo di compleanno e batte Federico Delbonis 6-2 7-5 e accede al secondo turno.

40-0 Ottimo servizio esterno dell’azzurro e tre match-point.

30-0 Affonda con il rovescio lungolinea Sinner e in rete il back di Delbonis.

15-0 Dritto anomalo di Sinner sulla riga.

E arriva il break! Rovescio lungolinea sulla riga di Sinner e avanti 6-5 l’azzurro andrà a servire per il match.

Grande profondità con il dritto di Sinner e Delbonis stecca, palla break per lui!

40-40 Rovescio incrociato devastante di Delbonis.

Vantaggio Sinner, che errore di Delbonis con il rovescio!

40-40 Lunga la risposta di Sinner con il rovescio.

30-40 Uno-due di Delbonis con il dritto in contropiede.

15-40 Altro errore di Delbonis con il rovescio e due palle break per Sinner.

15-30 Rovescio in rete di Delbonis.

15-15 Lungo il dritto difensivo di Sinner.

0-15 Doppio fallo di Delbonis.

A fatica Sinner tiene il servizio in questo decimo game e pareggia il conto sul 5-5 nel 2° set. Delbonis in battuta.

30-30 Attacco di dritto ingenuo Sinner e passante micidiale di Delbonis.

30-15 Dritto a sventaglio di Sinner.

15-15 In rete il rovescio di Sinner.

15-0 Ace con effetto a uscire di Sinner!

Le cose si complicano per Sinner visto che Jannik affossa un rovescio nell’ultimo scambio ed è sotto 5-4 nel 2° set, andando a servire per rimanere nel match. Un momento difficile per l’azzurro che sembrava avere il match in mano.

Passaggio a vuoto di Sinner che regala due punti e perde il break di vantaggio. 4-4 nel 2° set.

30-30 Dritto in cross di Delbonis, Sinner parte troppo tardi per salire in rete.

30-15 Rovescio in rete di Sinner, troppo lento in questo caso.

30-0 Sempre prima al centro alla T e out la risposta di Delbonis.

15-0 Ottima prima di servizio al centro di Jannik.

Rovescio steccato di Sinner che non sfrutta in maniera ingenua l’occasione e ora andrà a servire avanti 4-3 con break, ma con tutta la pressione da gestire.

Vantaggio Delbonis, servizio al corpo dell’argentino.

40-40 Dritto lungolinea risolutivo di Delbonis.

30-40 Non trova l’impatto con il rovescio desiderato Sinner, che commette un brutto errore.

15-40 Cerca il contropiede con il dritto incrociato Delbonis, ma c’è il corridoio. Due palle break per Sinner.

15-30 Grandissimo passante di dritto lungolinea di Sinner.

15-15 Affossa il rovescio in avanzamento in rete Delbonis.

15-0 Servizio vincente al centro di Delbonis.

Porta a casa questo gioco Sinner, con Delbonis che commette un brutto errore con il dritto mancino nello scambio. 4-2 per l’azzurro in questo 2° set.

40-15 Out la risposta di Jannik.

30-15 Non controlla il dritto Sinner su questa variazione in back di Delbonis.

30-0 Ace al centro di Jannik (quinto).

15-0 Grande rovescio incrociato di Sinner in allungo.

Buon servizio in slice mancino di Delbonis che accorcia le distanze, Sinner avanti 3-2 in questo 2° set con break. L’altoatesino in battuta

40-30 Doppio fallo di Delbonis.

40-15 Accelerazione lungolinea con il rovescio di Delbonis.

30-15 Non trova il campo con il rovescio lungolinea Sinner, dopo essersi aperto bene il campo. Peccato!

15-15 Palla veloce di Sinner in risposta e dritto in rete di Delbonis.

15-0 Stavolta strappa con il rovescio Sinner che non impatta bene la palla che va in rete.

Grande passante di Sinner con il rovescio bimane sul tentativo di attacco in back di Delbonis. 3-1 per Jannik in questo 2° set e argentino al servizio.

40-15 Ace con effetto a uscire per Jannik.

30-15 Ottima prima di servizio al centro di Sinner.

15-15 Stavolta il nastro non sorride a Jannik e palla che rimane nel suo campo.

15-0 Splendido rovescio incrociato di Sinner.

Delbonis di orgoglio si porta a casa il terzo game, accorciando le distanze in questo 2° set. Sinner andrà in battuta.

15-0 Grande scambio a rete e Delbonis l’ha spuntata.

Grande turno al servizio di Sinner che a zero conferma il break e vola 2-0 nel 2° parziale.

BRAVO SINNER! Arriva subito il break con due ottimi colpi in risposta e Delbonis poco centrato con il dritto. 1-0 per l’altoatesino.

40-40 Rovescio lungolinea in rete di Delbonis.

40-30 Grande passante in cross di Delbonis con il dritto, su un buon tentativo di Sinner a rete.

30-30 Strappa il dritto mancino Delbonis, che insacca questo colpo in rete.

30-15 Si ferma sul nastro questo rovescio di Sinner.

15-15 Peccato, sbaglia malamente il rovescio Sinner dopo aver dominato lo scambio.

0-15 Pasticcia un po’ a rete Sinner ma poi trova lo stesso il punto con la seconda volée.

Si ricomincia nel secondo set! Delbonis alla battuta.

Ottimo primo parziale di Jannik con 3 ace, il 68% dei punti vinti con la prima di servizio e il 45% con la seconda. L’altoatesino devastante in risposta alla seconda di Delbonis con l’80% dei punti conquistati.

Insacca in rete con il dritto mancino Delbinis e in 39′ Sinner chiude il primo parziale sul 6-2.

40-0 Grande dritto a sventaglio di Sinner e tre set-point.

30-0 Grande profondità con il dritto di Sinner e Delbonis non trova il campo.

15-0 Serve&volley di Sinner! Tutto molto ben fatto.

Perde il terzo turno consecutivo al servizio Delbonis e dunque Sinner va 5-2 nel 1° set e servirà per il primo parziale.

30-40 Palla break Sinner! Spinge con il dritto l’azzurro e poi a rete conquista bene il punto.

30-30 Ottimo attacco in controtempo di Sinner: perfetto l’attacco di dritto e bella volée.

30-15 Non trova il campo con il dritto Delbonis, profonda la risposta di Sinner.

30-0 Out ancora il rovescio di Sinner, subendo la pressione da fondo dell’argentino.

15-0 Esce il dritto incrociato di Sinner

4-2 Break di Delbonis con Sinner che mette in rete il dritto

Vantaggio Delbonis: lungo il dritto di Sinner

40-40 Lungo il dritto di Delbonis

30-40 Lungo il dritto di Sinner dopo la buona risposta di Delbonis

30-30 Ancora largo il rovescio incrociato di Sinner

30-15 Ace Sinner

15-15 Esce il rovescio incrociato di Sinner

15-0 Esce il tentativo di passante lungolinea di Delbonis

4-1 Si ferma in rete il dritto di Delbonis e arriva il secondo break per Sinner

30-40 Lungo il dritto lungolinea di Delbonis

30-30 Ace Delbonis

15-30 Largo il dritto in avanzamento di Delbonis

15-15 In rete la risposta di rovescio di Sinner

0-15 Esce il dritto di Delbonis

3-1 Largo il dritto lungolinea di Delbonis

40-30 Largo il dritto incrociato di Delbonis

30-30 Lunga la risposta di rovescio di Delbonis

15-30 Sinner sbaglia la palla corta

15-15 Lungo il dritto di Sinner

15-0 Lungo il rovescio di Delbonis

2-1 Doppio fallo Delbonis e arriva il break per Sinner

Vantaggio Sinner: il dritto vincente dell’azzurro

Parità: stecca di dritto Sinner

Vantaggio Sinner: in rete il dritto di Delbonis

40-40 Il servizio di Delbonis

30-40 Grave errore di dritto di Sinner che si era aperto il campo e mette fuori un facile dritto

15-40 Esce la risposta di rovescio di Sinner

0-40 Fantastico scambio!!! Chiude Sinner con il rovescio lungolinea

0-30 Ancora il dritto in rete di Delbonis

0-15 In rete il dritto di Delbonis

1-1 Ace Sinner

Vantaggio Sinner: morbida la volèe di rovescio dell’azzurro

Parità: ace Sinner

Vantaggio Delbonis: in rete il dritto di Sinner

Parità: errore di Delbonis

Vantaggio Delbonis: in corridoio il dritto di Sinner

40-40 In rete il dritto di Delbonis dopo una grande risposta

30-40 Esce il rovescio di Sinner

30-30 Il dritto lungolinea di Sinner

15-30 Lungo il dritto di difesa di Sinner

15-15 In rete il dritto di Delbonis

0-15 Lungo il dritto di Sinner

0-1 Servizio e rovescio Delbonis

40-0 In rete il dritto di Sinner

30-0 Lunga la risposta di dritto di Sinner

15-0 Lungo il dritto di Sinner

19.25: Delbonis al servizio

19.19: I giocatori sono entrati finalmente in campo. Tra qualche minuto inizierà l’incontro

19.10: Completata l’asciugatura del campo. Si potrebbe iniziare fra poco

18.45: Si sta cercando di asciugare i campi. A breve potrebbe essere comunicato quando inizierà l’incontro

18.30: Ha smesso di piovere a Cincinnati. Non si sa ancora quando si potrà iniziare a giocare

17.55: Ancora un rinvio. Non si giocherà prima delle 18.30

17.25: Ulteriore rinvio: si inizia non prima delle 18

17.03: Piove a Cincinnati e quindi il via delle gare è rinviato di 30′

17.02: Nelle ultime settimane Delbonis ha giocato il torneo di Kitzbuhel ed è stato eliminato al primo match dal francese Rinderknech. A Gstaad è uscito al secondo match contro Gatson.

16.59: Dotato di un ottimo dritto incrociato, il sudamericano baserà molto del suo gioco sullo sfruttamento degli angoli per aprirsi il campo e far male a Jannik. L’italiano, da questo punto di vista, dovrà cercare di prendere per primo l’iniziativa e non farsi irretire dalla ragnatela del proprio avversario.

16.55: Federico Delbonis, 30enne di Azul è numero 48 del ranking mondiale e non ha mai affrontato in carriera Jannik Sinner

16.52: Oggi è il compleanno di Jannik Sinner che festeggia i suoi primi 20 anni

16.48: Non sarà un confronto facile per Sinner. Delbonis è un giocatore rognoso che con le sue traiettorie mancine può creare non pochi problemi.

16.45: Dopo l’eliminazione immediata a Toronto contro l’australiano Duckworth, quella di oggi è una partita importante per l’altoatesino che vuole confermarsi sui livelli di Washington

16.42: L’azzurro va in cerca di risposte importanti dopo il trionfo di Washington e l’eliminazione al primo turno del 1000 di Toronto.

16.38: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del confronto valido per il 1° turno del Masters1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Federico Delbonis

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del confronto valido per il 1° turno del Masters1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Federico Delbonis. L’azzurro va in cerca di risposte dopo aver conquistato il titolo a Washington, ma essere eliminato al primo turno del 1000 di Toronto.

Sinner, scarico per le fatiche del torneo precedente, non ha espresso in Canada tutte le sue qualità e un giocatore buono ma non eccezionale come James Duckworth ne ha approfittato. Pertanto la sfida di oggi contro l’argentino è uno dei tanti esami di maturità che l’altoatesino ha già affrontato nella sua giovane carriera.

Non sarà un confronto facile. Delbonis è un giocatore rognoso che con le sue traiettorie mancine può creare non pochi problemi. Dotato di un ottimo dritto incrociato, il sudamericano baserà molto del suo gioco sullo sfruttamento degli angoli per aprirsi il campo e far male a Jannik. L’italiano, da questo punto di vista, dovrà cercare di prendere per primo l’iniziativa e non farsi irretire dalla ragnatela del proprio avversario.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del confronto valido per il 1° turno del Masters1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Federico Delbonis: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 17.00 italiane. Buon divertimento.

