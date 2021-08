CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.45 Adesso per Musetti c’è il gigante Opelka, già affrontato a Roma quest’anno, match nel quale l’azzurro non è riuscito a trovare le chiavi giuste in risposta. Dovrà essere bravo a leggere il servizio dell’americano, non regalare niente sui propri turni di battuta e giocare bene i tiebreak che probabilmente si presenteranno di fronte.

19.43 Musetti che torna a vincere dopo sei sconfitte di fila grazie ad un’ottima percentuale di punti vinti con il servizio: 64% di prime in campo con il 78% di resa. Non molti i gratuiti: 18 contro i 55 del suo avversario. Bene la resa sulle palle break: 7 convertite su 12.

19.41 Vince una grande partita Musetti: era visibilmente contratto ad inizio match, poi con grande umiltà si è messo a giocare in maniera semplice, ha ridotto gli errori, ha preso coraggio e ha preso il sopravvento del campo.

E FINISCE COSI’!!!!!!!!! LORENZO MUSETTI INTERROMPE LA CRISI!!! BATTUTO IN RIMONTA NAVA 6-7 6-4 6-1 6-3!!

30-40 PASSANTE CLAMOROSO DI MUSETTI!!! Di reazione l’azzurro trova uno strettino da urlo!

30-30 Arriva in ritardo sul dritto Musetti, muove bene la palla Nava.

15-30 Undicesimo ace per Nava!

0-30 Se ne va il dritto di Nava!

0-15 Il nastro rallenta la palla a Nava e Musetti colpisce con il dritto!

5-3. PRIMA VINCENTE! Esce da un’altra situazione complessa Musetti e continua a comandare nel quarto set.

40-30 La curva con la seconda ad uscire! Palla del 5-3!

30-30 Prova a giocare a braccio sciolto Nava: Musetti si difende e poi arriva l’errore dell’americano.

15-30 Lento a spostarsi sul dritto Musetti e c’è un’altra chance per Nava.

15-15 Ancora la prima al centro aiuta Musetti nelle difficoltà.

0-15 Brutto errore per Musetti con il dritto in uscita dal servizio.

4-3. Salva due palle break Nava e riesce a rimanere in scia in questo quarto set.

A-40 Molto attento a rete Nava che può accorciare e rimanere ancora a galla in questo set.

40-40 Si salva con la prima di servizio esterna Nava.

40-A Profonda ed estremamente carica la risposta di Musetti: seconda palla break.

40-40 Non bastano due recuperi miracolosi di Musetti: molto bravo ad amministrare a rete Nava e ad annullare questa palla break.

30-40 Largo il dritto di Nava che ormai è in totale confusione: palla break per volare 5-2.

30-30 Ennesimo errore non forzato per il giocatore di origini messicane.

30-15 Decimo ace scaraventato da Nava.

15-15 Strappa il movimento del rovescio Nava.

15-0 Nono ace per Nava in questo match.

4-2. Ace di seconda di Musetti! Fondamentale tenere questo turno di battuta.

A-40 Eccola la prima di servizio per Musetti!

40-40 Gioca profondo Nava, mette sotto Musetti e rimane in questo game.

40-30 Lunga di poco la risposta di Nava! Possibilità di 4-2 per Musetti.

30-30 Ancora una volta il servizio ad aiutare Musetti.

15-30 Scappa via il back di Musetti che non era difficilissimo.

15-15 Profondo e preciso il dritto in top spin di Musetti.

0-15 Quinto doppio fallo per Musetti.

3-2. Errore per Musetti in risposta: l’azzurro rimane avanti nel quarto set.

40-30 Controlla bene lo smash a rimbalzo Nava dopo una buona progressione.

30-30 Sbaglia ancora Nava con il dritto.

30-15 Colpisce bene Nava con il dritto in avanzamento.

15-15 Carica ed accelera con il rovescio Musetti e mette ancora in difficoltà Nava.

15-0 Se ne va il rovescio di Musetti in contenimento.

3-1. Altro errore di Nava sul back di Musetti. Bravo l’azzurro a gestire un game che non si era messo nel migliore dei modi.

40-30 Regalone di Nava! Aveva preso campo l’americano e poi sbaglia completamente con il rovescio.

30-30 Ancora con il servizio rimedia il giocatore toscano.

15-30 Scappa il cambio di ritmo di Musetti con il rovescio.

15-15 Attacco centrale per Musetti per non rischiare nessuna direzione.

0-15 Largo di poco il rovescio in cross di Musetti.

2-1 BREAK MUSETTI! Rovescio banale di Nava che finisce fuori di metri e il carrarese si prende il comando del quarto parziale.

0-40 Decimo doppio fallo per Nava e Musetti ha l’opportunità di piazzare il break.

0-30 RISPOSTA SUI PIEDI DI NAVA GIOCATA DA MUSETTI!

0-15 Muove il suo avversario Musetti con il lungolinea di dritto e poi con l’incrociato.

1-1. Altro turno di servizio tenuto senza patemi per Musetti che impatta bene con il quarto set.

40-0 Prima incisiva per l’azzurro che può subito riprendere Nava.

30-0 Carico il dritto in comando dello scambio di Musetti.

15-0 Profondo ed incisivo il dritto di Musetti!

0-1. Sulla riga il drittone di Nava che si porta avanti nel quarto parziale.

40-15 Scappa in corridoio il rovescio in avanzamento di Nava.

40-0 Prima robusta che consegna tre palle per l’1-0 a Nava.

30-0 Se ne va il recupero in corsa di Musetti.

15-0 Ottima prima esterna messa in campo dallo statunitense.

INIZIO QUARTO SET

19.03 Appena due errori gratuiti in questo terzo set per Musetti a fronte degli undici del suo avversario. 76% di punti vinti con la prima di servizio con il 64% di prime in campo contro il 55% di Nava.

6-1 TERZO SET MUSETTI! UN DOMINIO DEL CARRARESE! La svolta sembrerebbe essere arrivata finalmente!

A-40 Scappa via il dritto di Nava in arretramento! Secondo set point!

40-40 Seconda non profondissima e un po’ lenta per Musetti: si avventa Nava in risposta.

40-30 Secondo ace del game, il quinto del match per Musetti! Set point!

30-30 Dritto profondissimo e poi vincente a campo spalancato per Musetti!

15-30 Lungo di poco il rovescio di Musetti che poteva fare meglio in questa circostanza.

15-15 Dritto in controbalzo che rimane a metà rete.

15-0 Ace per Musetti!

5-1 DOPPIO BREAK MUSETTI!! Ha acquisito tranquillità e scioltezza l’azzurro con il punteggio favorevole.

15-40 Prima esterna e dritto a sventaglio a campo aperto.

0-40 Varia Musetti e Nava va in completa confusione: il rovescio finisce sui teloni. Tre palle per il doppio break.

0-30 E sbaglia per l’ennesima volta con il dritto lo statunitense.

0-15 Nono doppio fallo per Nava.

4-1. Ace per Musetti, il terzo nella partita e l’azzurro scappa nel terzo parziale.

40-0 Buona seconda per Musetti e arrivano tre palle per il 4-1.

30-0 Sempre più solido Musetti, sempre più falloso Nava: decolla il dritto.

15-0 Altro errore per Nava con il dritto.

3-1 BREAK MUSETTI! Doppio fallo numero otto deleterio per Nava che regala a Musetti questo vantaggio nel terzo set.

30-40 Grande seconda giocata da Nava, esterna e piuttosto veloce.

15-40 Alza la traiettoria con il dritto Musetti e Nava affossa completamente sulla diagonale destra. Due palle break preziosissime!

15-30 Un altro errore chilometrico con il dritto per Nava: situazione interessante per Musetti.

15-15 Sbaglia di metri con il dritto lungolinea Nava.

15-0 Profonda, angolata e rapida la prima di servizio di Nava.

2-1. Tiene ancora con un certo agio il servizio Musetti e prova a mettere pressione al suo avversario nel terzo set.

40-15 Spinge Nava, resiste Musetti e alla fine il primo a sbagliare è l’americano.

30-15 Non trova il campo Nava con l’accelerazione di dritto.

15-15 Non velocissimo con il braccio Musetti nell’accompagnare il dritto.

15-0 Grande approccio in back di rovescio per Musetti.

1-1. Si salva con la prima di servizio Nava ed aggancia Musetti in questo inizio di terzo set.

40-30 Affossa il rovescio Nava dopo una risposta bloccata e tesa di Musetti.

40-15 Mezza riga sul dritto a sventaglio lungolinea per Nava.

30-15 Prova a tenere basso il passante Musetti, ma è ancora una volta sicuro nei pressi della rete Nava.

15-15 Troppo corta la risposta di Musetti e Nava se la cava bene a rete con un’ottima stop volley.

0-15 E’ largo il rovescio di Nava da posizione decentrata!

1-0. Avanti Musetti nel terzo set: buon turno di servizio tenuto da 15-30.

40-30 Accorcia Nava e Musetti attacca di dritto in maniera ordinata.

30-30 Grande volée in avanzamento! Sorprende Nava!

15-30 Il nastro porta lungo il dritto di Musetti.

15-15 Ottima prima al centro per Musetti.

0-15 Gioca molto bene Nava questo punto, sempre aggressivo per poi chiudere con lo smash.

INIZIO TERZO SET

18.35 Partita sicuramente non spettacolare e ricca di errori in questo secondo set: sono 32 in totale per Nava con ben cinque doppi falli. Due doppi falli per Musetti mentre serviva per il set: sono nove gratuiti complessivi nel match.

6-4 SECONDO SET MUSETTI!!!!! IL DROPSHOT IN CORSA!!! DELIZIOSO!!! FINALMENTE UN COLPO DA MUSETTI! Urlo di carica dopo questo soffertissimo set vinto.

15-40 Non contiene la risposta di dritto Musetti.

0-40 DUE DOPPI FALLI DI FILA! Questo è il settimo! Tre set point di fila per Musetti!

0-30 Doppio fallo per Nava! Pesantissimo in questo momento!

0-15 GRAN PASSANTE DA LONTANO DI MUSETTI! Con la palla bassa!

5-4 CONTROBREAK NAVA! Malissimo Musetti che da 30-0 si fa rimontare e in questa occasione attacca male, permettendo all’avversario di giocare il passante.

30-40 Altro doppio fallo per Musetti! Che disastro! Palla del controbreak!

30-30 Rovescio lungolinea incisivo per Nava.

30-15 Doppio fallo per Musetti, il terzo nel match.

30-0 Mette la prima al centro in campo Musetti ed è vincente!

15-0 Rimane sul nastro la difesa di Nava.

5-3. Decolla la risposta di Musetti che si è preso una pausa in risposta dopo tre game di fila. L’azzurro ora serve per conquistare il secondo set.

40-0 Altra prima vincente per l’americano che ha la possibilità di andare 3-5.

30-0 Grande smash da tre quarti campo per Nava: non era banale.

15-0 Contropiede di dritto vincente per Nava.

5-2 MUSETTI! Conferma il break a zero Musetti: l’azzurro potrebbe aver svoltato dopo il sesto game.

40-0 Prima al centro e attacco profondo con il rovescio: tre palle per volare 5-2.

30-0 Secondo ace per Musetti! Stavolta al centro!

15-0 Sbaglia ancora in risposta Nava.

4-2 BREAK MUSETTI!! DOPPIO FALLO CHILOMETRICO PER NAVA!! Questo game può fare la differenza.

0-40 DRITTONE DAI TELONI DI MUSETTI!!!!!!!! UNA BOMBA ASSURDA IN CORSA!!! TRE PALLE BREAK!!

0-30 Strappa con il rovescio Nava dopo la risposta profonda di Musetti.

0-15 Doppio fallo per Nava in apertura di game: il quarto della sua partita.

3-2. Riesce alla fine a tenere il servizio Musetti che rimane davanti nel secondo set.

40-30 Buona prima per il carrarese che ha ora la palla del 3-2.

30-30 Smorzata di Musetti che rimane a mezz’aria, poi l’azzurro non approfitta del campo scoperto.

30-15 Prima sostanziosa messa in campo dall’allievo di Simone Tartarini.

15-15 Aggiusta la situazione con il servizio Musetti.

0-15 Lascia tantissimo spazio sulla sua sinistra per andare a colpire il dritto Musetti: castiga Nava con il rovescio in diagonale.

2-2. Prima di servizio seguita ancora a rete per Nava che aggancia nuovamente il suo avversario.

40-30 Gran difesa di Musetti in allungo con il dritto, tenendo la palla molto bassa e tesa.

40-15 Non profondissimo l’attacco di Nava che però rimedia con la volée in contropiede.

30-15 Dopo due ace, ecco il doppio fallo per l’americano.

30-0 Secondo ace consecutivo per lo statunitense: il nono complessivo.

15-0 Ace esterno per Nava.

2-1. Buon game al servizio per Musetti che deve provare a scuotersi.

40-15 Gran serve and volley del toscano: volée di rovescio semplicemente deliziosa.

30-15 Risposta rapida e ancora piuttosto macchinoso Musetti nell’uscire dal servizio.

30-0 Decisamente lontano dalla palla Nava.

15-0 Incide bene Musetti con il colpo dopo al servizio.

1-1. Nessun problema per Nava nel primo turno di servizio del secondo set.

40-15 Lento con il braccio Musetti sulla smorzata giocata male da Nava.

30-15 Strappa il movimento del dritto lungolinea Nava.

30-0 Risponde corto Musetti e Nava chiude ancora una volta il punto a rete.

15-0 Rimane in campo il rovescio in avanzamento da sotto la rete di Nava.

1-0. Tiene il primo turno di battuta di questo secondo set Musetti.

40-30 Schiaffo al volo dell’americano che decolla e finisce fuori: regalo che Musetti accetta volentieri.

30-30 Aggressivo Nava con il rovescio, ancora lento nell’organizzarsi in uscita dal servizio Musetti.

30-15 Ancora il servizio a dare una mano al toscano.

15-15 Buona prima al centro per l’azzurro.

0-15 Scentra completamente il rovescio Musetti.

INIZIO SECONDO SET

18.00 Ben 20 vincenti per Nava contro i soli tre di Musetti. Poco propositivo l’azzurro che non riesce a perforare nel gioco dell’americano.

7-5 NAVA! PRIMO SET! L’americano al tiebreak si prende il primo parziale.

6-5 Nava. Ottima prima esterna per Musetti!

6-4 Nava. In rete il controbalzo di Musetti, troppo lento con i piedi. Doppio set point per Nava.

5-4 Nava. Per la prima volta davanti in questo tiebreak l’americano grazie ad un altro grande servizio.

4-4. Prima vincente per il 19enne di origini messicane.

4-3 Musetti. Non era bellissimo l’approccio di Musetti, ma stavolta il passante di Nava finisce in tribuna.

3-3. PASSANTONE DI NAVA DA LONTANO! Musetti troppo in controllo sull’attacco, arriva bene con i piedi e piazza un gran dritto lo statunitense.

3-2 Musetti. Se ne va la difesa estrema di Musetti sulla spinta forsennata di dritto da parte di Nava.

3-1 Musetti! Stringe l’angolo con il rovescio l’azzurro e l’americano non riesce a controllare il suo colpo in cross.

2-1 Musetti. Non colpisce bene Nava in risposta, ma poi accelera bene con il dritto incrociato in corsa.

2-0 Musetti!! L’ace del toscano, il primo della sua partita!!

1-0 MUSETTI! Lungo il dritto a sventaglio di Nava che regala il primo punto del tiebreak all’azzurro.

6-6 TIEBREAK! Ancora a zero Musetti tiene il servizio: sta aumentando i giri nel motore il carrarese.

40-0 PRIMA VINCENTE!! Tre palle per andare al tiebreak per Musetti!

30-0 Incide con il dritto carico dietro alla prima l’azzurro.

15-0 Gran rovescio in avanzamento di Musetti in uscita dal servizio.

5-6. Servizio vincente per Nava che si carica e intanto si mette in tasca il tiebreak.

40-15 Cambia ritmo con il back di rovescio Musetti e Nava va completamente in panne con il rovescio.

40-0 Risposta troppo corta per Musetti e Nava chiude con il dritto.

30-0 Attaccato ai teloni Musetti non riesce a giocare il recupero di dritto.

15-0 Seconda di servizio che rimane in campo per miracolo.

5-5. Cambia l’inerzia mentale di questo primo set, con Musetti che si carica e sembra più presente ora in campo, meno contratto.

40-0 OTTIMA PRIMA ESTERNA!! Tre palle per il 5-5 in favore di Musetti!

30-0 La prima di servizio dà il punto diretto a Musetti!

15-0 Ottima difesa di Musetti che prova a rimanere vicino al campo, si salva con due ottimi controbalzi.

4-5 CONTROBREAK MUSETTI!! Risposta intelligente dell’azzurro che fa giocare il suo avversario in evidente stato di tensione e difficoltà. Ancora vivo il toscano nel primo set.

40-A Attacco con il back di dritto che finisce lungo per Nava: arriva la palla del controbreak per Musetti.

40-40 Erroraccio sotto rete per Nava su una volée abbastanza comoda.

40-30 Musetti ha avuto la possibilità di spingere in questo scambio, non ne approfitta e allora è Nava a prendersi il set point.

30-30 Stecca completamente il dritto Nava dopo la risposta bloccata di Musetti.

30-15 Seconda ben congeniata da Nava, ma troppo lontano dalla linea di fondo Musetti.

15-15 Non trova bene la palla Musetti con il rovescio, non colpendo nella maniera adeguata.

0-15 Doppio fallo per Nava mentre sta servendo per il set. Punto importante per Musetti.

3-5. Musetti tiene il servizio aiutandosi con la prima e rimane ancora dentro questo primo parziale.

40-30 Se ne va la risposta di dritto di Nava: c’è la palla per il 3-5 per Musetti.

30-30 Ancora il servizio a correre in soccorso al toscano.

15-30 Il nastro sposta la palla a Musetti che non riesce a trovare il timing giusto.

15-15 Il servizio aiuta Musetti in questa occasione.

0-15 Comincia meglio Nava mettendo i piedi in campo e comandando con il rovescio.

2-5. Nava tiene il servizio senza troppi patemi e costringe già Musetti a servire per rimanere dentro il primo set.

40-15 Traiettoria esterna che frutta ancora il punto a Nava.

30-15 Musetti costringe Nava a giocare due smash: il primo lo stecca ma rimane in campo, il secondo lo mette in corridoio.

30-0 Palla corta non giocata benissimo da Nava, Musetti però sbaglia sotto rete.

15-0 Colpisce male Nava con il dritto e trova la riga.

2-4. Tiene il servizio a zero Musetti che prova a rimanere attaccato al primo set.

40-0 Si ferma sul nastro il tentativo di risposta aggressiva di Nava.

30-0 Attacca con lo sventaglio e chiude con il dritto in avanzamento il carrarese.

15-0 Sostanziosa la prima al centro messa in campo da Musetti.

1-4. Tiene il servizio Nava con il quarto ace della sua partita. L’americano conferma così il break di vantaggio.

40-30 Ancora una grande prima per l’americano che ha la palla per il 4-1.

30-30 Scappa in corridoio il rovescio in cross di Nava mentre stava provando a spostare il suo avversario.

30-15 Rimane cortissima la risposta bloccata di Musetti e l’americano può chiudere con il dritto.

15-15 Trova profondità con la risposta di dritto Musetti e Nava non riesce a muovere il gioco.

15-0 Attacca Nava con il rovescio in diagonale.

1-3 BREAK NAVA! Chiude con lo smash a rimbalzo l’americano uno scambio giocato tutto all’arrembaggio. Partenza non facile per l’azzurro.

40-A Poco reattivo nell’uscita di servizio Musetti e il dritto decolla. Palla break in favore di Nava.

40-40 Si fa attaccare ancora Musetti sulla seconda di servizio: l’azzurro non controlla il controbalzo di rovescio.

40-30 Forza la seconda avanti di due punti Musetti ed incappa nel doppio fallo.

40-15 Servizio esterno rapido e carico: palla per il 2-2.

30-15 Prima al centro vincente!! Il servizio dà una mano a Musetti!

15-15 Prima di sostanza messa in campo dal toscano.

0-15 Ancora tenera la seconda di Musetti e Nava può comandare lo scambio e martellare con il dritto.

1-2. Due ace di fila per Nava che risolvono questo game da 30-30. Grande personalità per il 19enne di origini messicane.

40-30 Scaraventa un ace alla T, Nava, il secondo della sua partita.

30-30 Risposta carica e profonda per Musetti che mette in difficoltà il suo avversario.

30-15 Strappa completamente il movimento del dritto Nava dopo aver messo i piedi in campo.

30-0 Ottima smorzata di Nava che sfrutta un posizionamento molto remissivo di Musetti.

15-0 Serve and volley efficace per Nava.

1-1. Stecca con il dritto Nava e Musetti comincia bene questa partita tenendo il servizio annullando una palla break.

A-40 Risposta sulla riga di Nava, Musetti si salva con un gran controbalzo e poi lo statunitense va fuorigiri con il rovescio.

40-40 Corre in soccorso un’ottima prima all’incrocio delle righe.

30-40 ROVESCIONE DI NAVA CHE SPOLVERA LA RIGA! Subito palla break per l’americano.

30-30 Entra Nava con la risposta sulla seconda tenera di Musetti e poi chiude con la volée.

30-15 Buon cambio di ritmo con il rovescio per Musetti: affossa il dritto Nava.

15-15 Primo doppio fallo che arriva anche per l’azzurro.

15-0 Buona prima al centro per Musetti che provoca l’errore in risposta di Nava.

0-1. Chiude il primo game con l’ace Nava che si carica subito con il pugnetto.

40-15 Scappa via la risposta di rovescio da parte di Musetti.

30-15 Troppo remissivo Musetti in risposta: Nava prende campo con il dritto e chiude con lo schiaffo a rete.

15-15 Primo doppio fallo per Nava.

15-0 In corridoio il rovescio lungolinea di Musetti: aiutato da una bella prima lo statunitense.

SI COMINCIA! AL SERVIZIO EMILIO NAVA!

INIZIO PRIMO SET

17.04 Comincia il riscaldamento: si avvicina l’inizio del torneo per i colori italiani al maschile.

17.02 I due giocatori sono già entrati in campo: Musetti sfoggia il nuovo completo rosso offerto dallo sponsor Nike.

17.00 L’unica comparsata quest’anno a livello ATP di Nava è stata quella nel Masters 1000 di Miami dove ha superato le qualificazioni per poi spegnersi al primo turno contro Lloyd Harris.

16.58 Nava in questo 2021 ha conquistato un titolo ITF nel mese di marzo a La Nucia e un quarto di finale Challenger raggiunto a Pozoblanco a fine luglio.

16.56 Il coach dell’azzurro ha affermato il fatto che Musetti stia tornando in fiducia: serve una vittoria, serve un click, serve una scintilla per riaccendere la fiamma sacra dentro al nostro baby prodige.

16.54 L’allievo di Simone Tartarini ha rilasciato delle dichiarazioni a Vanni Gibertini dopo l’eliminazione prematura di Winston-Salem: “Negli ultimi due mesi è stato un brutto periodo della mia vita in generale. Non riesco a trovare delle certezze anche fuori dal campo e questo me lo porto sia in allenamento che in partita”. Speriamo che questi Us Open facciano sì che il toscano cambi marcia.

16.51 Musetti viene da un periodo particolarmente negativo: sei sconfitte consecutive dal Roland Garros in poi contro Djokovic, Hurkacz, Laaksonen, Millman, Anderson e Coria. In particolar modo quest’ultima piuttosto clamorosa, dato che l’argentino soffriva di crampi nel set conclusivo.

16.48 I due giocatori si sono già incontrati due anni e mezzo fa quando nel gennaio 2019 si giocarono il titolo agli Australian Open Junior. In quella occasione Musetti fu bravissimo a rimontare un set di svantaggio, annullare un match point e spuntarla per 14-12 al supertiebreak conclusivo.

16.46 Prima partecipazione in assoluto in un Major per Emilio Nava che naviga attualmente fra il circuito Challenger e quello ITF occupando la posizione numero 385 del ranking ATP.

16.43 A Wimbledon per il carrarese è arrivata un’eliminazione al primo turno per mano del futuro semifinalista Hubert Hurkacz che lo ha battuto con il punteggio di 6-4 7-6 6-1. Si è trattato del primo tiebreak perso nel circuito maggiore dopo una striscia dei primi dieci vinti.

16.41 Per Musetti si tratta della terza partecipazione in un tabellone principale di uno Slam: al Roland Garros di quest’anno, al debutto, l’azzurro ha raggiunto gli ottavi di finale salvo poi essere stoppato in rimonta a Novak Djokovic dopo aver strappato i primi due set al serbo.

16.38 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Musetti ed Emilio Nava, valida per il primo turno degli Us Open 2021, quarto ed ultimo Slam della stagione.

Come arriva Lorenzo Musetti a Flushing Meadows?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Lorenzo Musetti ed Emilio Nava, primo turno degli Us Open 2021, quarto ed ultimo Slam della stagione.

Musetti arriva nel peggiore dei modi a questa partita: il carrarese, dopo la vittoria contro Marco Cecchinato nel derby al terzo turno del Roland Garros, ha messo in fila ben sei sconfitte di fila: Djokovic, Hurkacz, Laaksonen, Millman, Anderson e Coria i giocatori che hanno punito l’azzurro. L’allievo di Simone Tartarini, dopo la sconfitta al primo turno a Winston-Salem, ha dichiarato di star passando un momento estremamente difficile anche fuori dal campo e che i problemi nella vita quotidiana si riflettono sul suo gioco.

Il toscano proverà a ritrovare fiducia contro Emilio Nava. Lo statunitense classe 2001 quest’anno si è segnalato a livello ATP passando le qualificazioni nel Masters 1000 di Miami per poi perdere da Lloyd Harris al primo turno. Un titolo ITF vinto nel mese di marzo a La Nucia e un quarto di finale Challenger raggiunto a Pozoblanco a fine luglio. Il 19enne di West Hills si colloca in questo momento alla 385° posizione del ranking mondiale.

I due si sono già trovati: all’inizio del 2019 si giocarono la finale degli Australian Open Junior e fu Musetti a vincere 2-6 6-4 7-6, 14-12 al supertiebreak finale, annullando anche un match point. Da lì i due hanno fatto un percorso diverso, ma si affrontano ora in un match di un certo prestigio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, punto per punto, minuto per minuto della sfida tra Musetti e Nava, valevole per il primo turno degli Us Open 2021. La partita è programmata come prima sul Campo 7 e comincerà alle ore 17.00. Questo confronto sarà trasmesso in streaming su Eurosport Player e Discovery Plus. Buon divertimento!

