LIVE Mountain bike, Mondiali 2021 donne in DIRETTA: Richards oro in solitaria, dietro Terpstra e Frei. Male Ferrand Prevot, indietro le azzurre

14.32 La nostra DIRETTA LIVE della gara di cross country femminile dei Mondiali di Mountain Bike 2021 di Val di Sole finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi perché fra un’oretta ci risentiremo per la prova maschile.

14.30 Molto indietro le azzurre: ventesima Martina Berta, ventunesima Greta Seiwald. Ancora più attardata Lechner. Gara davvero negativa per l’Italia.

14.28 Stanno arrivando alla spicciolata le atlete dopo questa gara durissima.

14.27 Quinta posizione per Wloszczowska, solo sesta Pauline Ferrand Prevot, la delusione del giorno.

14.26 Terpstra seconda, è terza in volata Sina Frei! Jolanda Neff, campionessa olimpica, solo medaglia di legno!

14.25 La britannica in vetta al mondo:

14.24 EVIE RICHARDS E’ CAMPIONESSA DEL MONDO!! CAPOLAVORO DELLA BRITANNICA CHE PIAZZA IN VAL DI SOLE LA GARA DELLA VITA NEL CROSS COUNTRY!!

14.22 Ancora estremamente lucida Richards in discesa nonostante queste ragazze siano in corsa da oltre un’ora e venti.

14.21 Terpstra rimane ad un minutino dalla testa, c’è grande lotta fra le due svizzere per il terzo gradino del podio.

14.20 Lotta tutta elvetica per il bronzo tra Frei e Neff.

14.19 Errore per Wloszczowska!! La polacca si ferma in discesa e Sina Frei si invola verso il bronzo!

14.18 Ormai non ci sono più dubbi sull’oro di Evie Richards e sull’argento di Anne Terpstra.

14.17 Crolla completamente Ferrand Prevot che ora è sesta.

14.15 Terpstra a 52 secondi da RIchards, Frei e Wloszczowska sembrano le più brillanti dietro.

14.14 Si mette a piovere! Acquazzone in Val di Sole.

14.13 Diciassettesima e diciottesima le due azzurre: Greta Seiwald e Martina Berta.

14.11 Jolanda Neff sembra nuovamente in palla ed è tornata nel gruppetto che si gioca il podio.

14.10 46 secondi il vantaggio di Terpstra sulle inseguitrici. Sembra in ghiaccio l’argento per l’olandese.

14.09 Rimane intatto il ritardo di Terpstra su Richards: 56 secondi.

14.08 CAMPANELLA CHE INDICA L’ULTIMO GIRO PER EVIE RICHARDS!! DOMINANTE LA BRITANNICA!

14.07 Anche il linguaggio del corpo non è positivo per la francese che sembra delusa e sconsolata dalla sua prova.

14.06 Ahi ahi ahi! Pauline Ferrand Prevot ripresa da Frei e Wloszczowska. Accusa invece Neff circa dieci secondi da queste tre atlete.

14.05 Perde ancora Terpstra! 55 secondi di ritardo su Richards che vola sempre più verso la medaglia d’oro.

14.04 Qualche problema in discesa per Jolanda Neff che sta perdendo dalle compagne d’avventura.

14.02 Non benissimo Richards sul passaggio dalle radici. Una crisi in questo percorso esigente è sempre dietro l’angolo.

14.00 Neff in recupero, Frei e Wloszczowska a ruota della svizzera.

13.59 Evie Richards sempre al comando con un vantaggio di 47 secondi nei confronti di Terpstra. Ferrand Prevot a dieci secondi dall’olandese.

13.58 Piede a terra per Ferrand Prevot! Manca la forza alla francese che ora deve pensare a difendere il podio.

13.57 Allungo di Terspstra! Ferrand Prevot paga già una decina di metri.

13.56 Ricongiungimento!! Anne Terpstra raggiunge Ferrand Prevot e l’attacca in faccia!! Sta volando l’olandese!

13.55 Appaiate McConnell, Wloszczowska, Frei e Neff che si giocano al momento la quarta posizione.

13.54 38 secondi da Richards per Ferrand Prevot che deve guardarsi alle spalle: Terpstra è solo a sette secondi dalla francese.

13.53 Comincia ora il quarto giro per la battistrada!

13.52 Sedicesima e diciassettesima Berta e Seiwald.

13.51 CHE SALTO DI RICHARDS! Questo è sinonimo davvero di grandissima freschezza.

13.50 Terpstra a soli 16 secondi da Ferrand Prevot ed in lotta per la seconda posizione. Si è spenta la luce invece per Neff che è rimasta indietro al gruppetto in lotta per il podio.

13.49 28 secondi di ritardo per Ferrand Prevot su Richards all’intermedio.

13.47 Quasi trenta secondi di vantaggio per Richards nei confronti di Ferrand Prevot che deve provare a gestirsi e a dare tutto negli ultimi due giri.

13.45 Continuando ad essere in coppia Seiwald e Berta che sono quindicesima e diciassettesima.

13.44 Una quindicina di secondi di vantaggio per Richards nei confronti di Ferrand Prevot. Terza in solitaria Terpstra che è inseguita solo dall’australiana McConnell.

13.43 Martina Berta è quattordicesima, insieme a lei c’è Greta Seiwald, sedicesima. Si è completamente spenta la luce per Eva Lechner.

13.42 Ha voluto fare gara di testa Prevot e sembra che non abbia più tenuto il ritmo. Questo percorso durissimo sta presentando il conto.

13.40 Pericolosa l’azione della britannica che in questa fase di gara sembra averne di più.

13.39 Richards prende il largo in salita!! Come sta andando la britannica! Deve reagire Ferrand Prevot.

13.37 Tre giri al termine: appaiate in testa Richards e Ferrand Prevot, poco superiore ai quaranta secondi il gruppo di Neff, McConnell, Wloszczowska, Terpstra e Frei che non sembrano collaborare.

13.36 Con grande maestria e sicurezza Richards affronta la pietraia in discesa, mentre Ferrand Prevot ha qualche problemino in più.

13.35 Quattordicesima Martina Berta che adesso paga 1:39 nei confronti della testa della corsa.

13.34 Da dietro sono appaiate Terpstra, Frei e poco più indietro McConnell e Neff.

13.32 Prevot decide di attendere Richards per andare su insieme e rifiatare per gestire al meglio le energie.

13.31 Richards in questo tratto di pianura vede Prevot e si sta riportando alla sua ruota.

13.30 Piccolo errore per Prevot sul drop in discesa: la francese adesso accusa un po’ di difficoltà

13.29 Ha rallentato notevolmente Prevot perché da dietro recuperano tutte apparte Sina Frei che è stata raggiunta da Neff e Terpstra.

13.27 Bravissima Richards che adesso ha quasi dimezzato il suo svantaggio! Solo 18 secondi il gap nei confronti di Prevot!

13.26 Oltre a Neff e Terpstra, nel gruppo in lotta per la quarta posizione ci sono anche la polacca Wloszczowska e l’australiana McConnell.

13.24 Neff riesce ora a tenere il ritmo del gruppo comandato da Terpstra.

13.22 Sempre tredicesima Martina Berta che è all’interno di un gruppo che porta fino all’ottava posizione.

13.21 Chiude il primo giro Pauline Ferrand Prevot con un vantaggio cristallizzato a trenta secondi Richards e Frei.

13.20 Tredicesima Martina Berta a 1:10 da Prevot. Sedicesima Seiwald, tracollo per Lechner che è diciannovesima.

13.18 In seconda piazza la britannica Richards a 31 secondi da Prevot. Frei poco dietro a Richards, da dietro Terpstra sta andando a prendere Neff.

13.17 Transita al secondo intermedio Prevot quando le altre sono ancora lontane.

13.16 Perde ulteriore terreno Jolanda Neff che pare davvero in un tunnel.

13.15 IN DIFFICOLTA’ JOLANDA NEFF! La svizzera è stata raggiunta dal gruppetto dietro. Probabilmente la svizzera è andata fuori giri pur di cercare di tenere il ritmo di Prevot.

13.14 Non scende dalla bicicletta sul drop Pauline Ferrand Prevot! La francese è veramente debordante!

13.13 Dodicesima all’intermedio Martina Berta, quindicesima Eva Lechner a un minuto esatto da Prevot.

13.12 Neff accusa già 18 secondi nei confronti di Prevot. C’è bagarre per la terza posizione tra Frei, Richards e Courtney.

13.10 Solo Neff tiene ad una decina di secondi Prevot, per tutte le altre grandi difficoltà.

13.09 Più indietro Frei, Prevot ha già preso qualche metro di vantaggio.

13.08 Scende dalla bicicletta Eva Lechner che purtroppo sta perdendo posizioni! Scatenata invece Prevot che prova già a prendere il largo.

13.07 ATTACCO DI PREVOT!! Bravissime le altre a reggere l’urto. Continua a tirare Jolanda Neff.

13.06 Sono tutte davanti le favorite, sta recuperando terreno anche la polacca Wloszczowska. Berta è transitata all’intermedio in undicesima posizione.

13.05 Rallenta leggermente il ritmo Lechner per far passare davanti la svizzera Sina Frei.

13.04 Sembra molto brillante Eva Lechner che ancora pare non spingere al massimo.

13.03 Martina Berta dopo una partenza con i fiocchi sta accusando qualcosa in questa fase.

13.02 Rebecca McConnell a fare l’andatura, a ruota incollata Eva Lechner che viene adesso scavalcata da Prevot.

13.01 Bravissima anche Martina Berta che ha recuperato diverse posizioni dalle retrovie.

SI PARTE!!! BUONO SCATTO PER EVA LECHNER CHE E’ DAVANTI A TUTTE!

12.59 Si stanno mettendo sullo striscione di partenza le atlete. Mancano pochi attimi alla partenza di questo Mondiale!!

12.57 Le altre azzurre al via sono Martina Berta con il pettorale 24, Chiara Teocchi con il pettorale 39. Da tenere d’occhio per la vittoria ci sarà anche l’olandese Anna Terpstra, sempre cliente scomoda quando l’appuntamento è di prestigio.

12.54 I nomi spendibili per la squadra azzurra sono Eva Lechner e Greta Seiwald. In particolar modo la prima sente l’aria di casa, sente il calore del pubblico e proverà a regalarsi una grande gioia in questo mondiale italiano dopo una rassegna olimpica che poteva certamente andare meglio.

12.51 La squadra svizzera è pronta a contrastare la forza della francese: la campionessa olimpica Jolanda Neff, la campionessa del mondo dello Short Track Sina Frei e il bronzo di Tokyo, Linda Indergand sono pronte a dare battaglia.

12.48 La favorita numero uno è il fenomeno francese Pauline Ferrand Prevot. La transalpina non ha brillato alle Olimpiadi, raccogliendo un misero decimo posto e vuole tenersi stretta la maglia di campionessa iridata, oltre che quella di campionessa europea.

12.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova élite femminile del cross country dei Mondiali di Mountain Bike 2021 della Val di Sole (Trento).

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova élite femminile del cross country dei Mondiali di Mountain bike 2021. La gara si disputa alle 13.00 a Daolasa di Commezzadura, in provincia di Trento.

La favorita principale è la campionessa iridata in carica, nonché campionessa continentale, la francese Pauline Ferrand Prevot. Dopo un’Olimpiade piuttosto amara, conclusa solo in decima posizione, la transalpina vuole riscattarsi tenendosi stretta la maglia arcobaleno. Pare decisamente in forma anche l’elvetica Sina Frei, prima campionessa del mondo di sempre nello Short Track. La connazionale e fresca campionessa olimpica Jolanda Neff sicuramente non sarà da meno. Occhio anche alla terza punta della formazione svizzera: Linda Indergand, bronzo a Tokyo.

Fra le nostre azzurre c’è l’eterna Eva Lechner, argento lo scorso anno e pronta a vendicare un’Olimpiade un po’ amara. Da citare sicuramente anche Greta Seiwald, fresca di un’ottima prestazione nello Short Track.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale testuale dei Mondiali di Mountain Bike 2021 di cross country femminile che si disputano a Daolasa di Commezzadura, in provincia di Trento. Si parte alle 13.00, noi ci collegheremo con un po’ di anticipo per introdurre al meglio questo evento. Buon divertimento!

