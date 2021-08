Mountain Bike, Mondiali Val di Sole: trionfa Evie Richards in solitaria. Sul podio Terpstra e Frei. Lontane le azzurre

Si è appena conclusa la prova femminile del Mondiali in Val di Sole di mountain bike. Trionfa la britannica Evie Richards autrice di una gara straordinaria. Alle sue spalle la neerlandese Anne Terspstra che ha battuto di pochi secondi l’elvetica Sine Frei. Male le italiane, la migliore delle azzurre è stata Martina Berta che ha chiuso al 20° posto.

La prima parte di corsa è stata letteralmente dominata dalla transalpina Ferrand Prevot che già dopo il primo giro ha preso il largo. All’inseguimento della francese proprio Richards, Frei, Terpstra e Neff. La britannica è stata la più brava a chiudere il gap proprio al termine del terzo giro.

Nel giro di poche centinaia di metri Richards accelera nuovamente e per la francese non c’è nulla da fare. Prevot non riesce a trovare il giusto rendimento e su di lei piombano anche Frei, Terpstra e Neff. Se da una lato la britannica prende il largo e allunga in maniera determinante, dall’altro la transalpina si stacca in maniera definitiva.

Richards riesce così a tagliare serenamente il traguardo in solitari con ben 1’03” su Terpstra e 1’08” su Frei che batte in volata la connazionale Neff. Come detto mai in gara le italiane, la migliore è stata Martina Berta 20ma a 6’33”, alle sue spalle Greta Seiwald. Eva Lechner chiude solo 24ma.

Foto: LaPresse