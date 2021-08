LIVE Italia-Svizzera, Europei volley donne in DIRETTA: orario e canale tv in chiaro. Azzurre per la quinta vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per la quinta giornata della fase a gironi degli Europei di volley femminile 2021. Continua senza intoppi il percorso della nazionale di Davide Mazzanti, che ha fisso in mente l’obiettivo minimo: il podio.

Ieri le azzurre hanno strapazzato 3-0 la Croazia in quello che era sicuramente il match più temuto della fase preliminare. Dopo tanto tempo si è rivista la vera Italia, una macchina che quando tiene il ritmo elevato sembra veramente imbattibile: Orro sta dando quell’equilibrio in regia che era sempre mancato, Pietrini si sta dimostrando una delle migliori bande al mondo, Egonu è tornata quella che abbiamo imparato a conoscere durante l’ultimo campionato, bene anche le centrali e De Gennaro. Purtroppo l’unica nota negativa della partita di ieri è che durante il terzo set Sarah Fahr si è infortunata al ginocchio, non si sa ancora l’entità del problema, l’augurio è che possa recuperare quantomeno per le fasi finali del torneo. Con la vittoria contro la formazione di Santarelli l’Italia ha di fatto ipotecato il primo posto nel girone, fatto importante perchè ci permetterà di incontrare quasi sicuramente agli ottavi la Francia e, soprattutto, perchè toglie dal nostro cammino Serbia e Turchia, che affronteremmo eventualmente solo in finale.

La Svizzera si trova invece al momento in ultima posizione con due soli punti fruttati grazie alla vittoria contro l’Ungheria (3-2), di fatto per sperare in un passaggio del turno dovrebbe vincere da tre punti oggi contro le azzurre, situazione che alla vigilia non sembra pronosticabile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per la quinta giornata della fase a gironi degli Europei di volley femminile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:00!

Foto: CEV