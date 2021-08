LIVE Giorgi-Gauff 6-4 7-6, WTA Montreal in DIRETTA: fa tutto Camila! Prima domina, poi rischia: 16^ semifinale in carriera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.56 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

02.55 Ecco le statistiche del match: solo un ace per l’azzurra e doppi falli contro i 5 servizi vincenti e i 4 doppi falli dell’americana. Ma percentuali altissime al servizio: 65% di punti vinti con la prima e 57% con la seconda contro il 59% con la prima e il 40% conquistati dalla classe 2004. 1 palla break salvate su 4 ma soprattutto solo 4 break strappati su 12 chance complessive: alla fine l’azzurra ha vinto 80 punti contro i 67 della Gauff.

02.53 È il momento di Camila Giorgi! L’azzurra batte 6-4 7-6(2) l’americana Coco Gauff e conquista la 16^ semifinale WTA in carriera, la seconda dell’anno dopo Eastbourne dove ha perso da Anett Kontaveit. L’italiana sale virtualmente in posizione #51 ma il bello deve ancora venire e al prossimo turno sfiderà una tra Ons Jabeur e Jessica Pegula. Partita pazzesca per l’italiana che domina e dà una lezione autoritaria all’americana troppo fallosa e poco mobile. Nonostante i soliti rischi e la solita fretta, al terzo tentativo la marchigiana conquista la prima semifinale 1000 in quel di Montreal!

FINE SECONDO SET

7-2 CAMILA VOLA IN SEMIFINALEEEEEE!!!!! PARTITA PAZZESCA DELL’AZZURRA!!!!!

6-2 QUATTRO MATCH POINT CAMILA!!!! BOLIDE IN RISPOSTA!!! ED ORA CORAGGIO E CALMA PER L’AZZURRA!

5-2 PRIMA VINCENTE ANCORA!! STECCA LA GAUFF!!!!!

4-2 Ottima prima e cambio campo!

3-2 MINI-BREAK GIORGI! Diritto vincente lungolinea dell’italiana.

2-2 MATCH TRAGICOMICO!!!! SESTO DOPPIO FALLO DELL’AMERICANA!

1-2 Errore di diritto in uscita dal servizio per l’italiana.

1-1 Risposta lunga di Gauff: fioccano gli errori da entrambe le parti…

0-1 Gran diritto in recupero dell’americana che coglie impreparata l’azzurra.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK!!!! DRAMMA SPORTIVO O QUASI A MONTREAL! DIRITTO FUORI DI UN NULLA

40-AD PALLA BREAK GAUFF!!!! DIFESA ASSURDA DELL’AMERICANA DOPO UN PUNTO DOMINATO DA GIORGI MA CHE HA SBAGLIATO LA VOLEE PIU’ SEMPLICE!!!!!

40-40 SERVIZIO E DIRITTO IN RETE DI GIORGI!!! TROPPA FRETTA DELL’AZZURRA

40-30 SECONDO MATCH POINT GIORGI!!!!

30-30 GRAN PRIMA DI CAMILA!!!!

15-30 SCAPPA VIA LA SOLUZIONE LUNGOLINEA! Camila deve stare calma.

15-15 Spettacolare Gauff dopo la mancata chiusura dell’azzurra: rovescio lungolinea e palla corta dell’americana.

15-0 Ottima prima di Giorgi.

6-5 ALTRO BREAK DELL’AZZURRA CHE PUO’ DI NUOVO CHIUDERE AL SERVIZIO!

40-AD PALLA BREAK GIORGI!!!!! DIRITTO PROFONDISSIMO DELL’AZZURRA

40-40 CHE RECUPERO DI ROVESCIO DI CAMILA!

AD-40 Ottima prima dell’americana.

30-30 PASSANTE DI CAMILA!!!!! Giorgi non molla e trova il vincente da posizione laterale.

30-15 Servizio e diritto dell’americana.

15-15 Ottima risposta dell’azzurra e Gauff in ritardo.

15-0 Non passa la risposta dell’italiana.

5-5 NOOOOOO!!!!! ARRIVA IL CONTROBREAK DELL’AMERICANA!!!! La statunitense scherza l’avversaria con la palla corta e poi le para il recupero.

40-AD PALLA BREAK GAUFF!!!! DIRITTO LUNGO IN USCITA DAL SERVIZIO

40-40 LUNGO IL ROVESCIO DI GIORGI DAL CENTRO DEL CAMPO!

40-30 MATCH POINT GIORGI!!!! SERVIZIO E DIRITTO POTENTE DELL”AZZURRA

30-30 Scappa via il rovescio di manovra dell’italiana dopo il diritto profondo dell’americana.

30-15 Ottima prima dell’azzurra.

15-15 Risposta bruttissima dell’americana.

0-15 Che personalità di Gauff in risposta che domina con il rovescio e poi chiude con la stop-volley.

5-4 BREAK GIORGI!!!!!! L’AZZURRA SERVE PER IL MATCH AL CAMBIO CAMPO

40-AD ALTRA RISPOSTA PAZZESCA DI GIORGI CON IL DIRITTO!!! NUOVA PALLA BREAK

40-40 ROVESCIO LUNGOLINEA PAZZESCO DELL’AMERICANA!

30-40 BREAK POINT GIORGI!!!!!! DOPPIO FALLO DELLA GAUFF!!!

30-30 Gran rovescio diagonale di Gauff dal centro del campo.

15-30 PASSANTE DI GIORGI!!!! Gauff attacca la rete ma non chiude e l’azzurra ringrazia.

15-15 Diritto lungo in risposta di Giorgi.

0-15 Doppio fallo dell’americana!

4-4 ED ECCO ANCHE LA PRIMA! Secondo set alle fasi cruciali.

40-15 DIRITTO PAZZESCO DI CAMILAAA!!!!! MA COME STA GIOCANDO L’AZZURRA?!!! Altra diagonale vinta dall’italiana.

30-15 Diritto in corridoio di Gauff.

15-15 Diritto profondo di Giorgi in uscita dal servizio.

0-15 Male Giorgi in avvio dell’ottavo gioco.

3-4 La Gauff resta avanti nel secondo set ma Giorgi c’è!

40-15 Scappa via il rovescio sulla diagonale da parte dell’italiana.

30-15 DIRITTO CLA-MO-RO-SO IN RISPOSTA DI GIORGI!!! CHE DIAGONALE

30-0 Ace di Gauff.

15-0 Lungo il rovescio lungolinea di Giorgi.

3-3 BRAVISSIMA CAMILA!!!! Attacco perfetto dell’italiana che recupera e passa all’attacco mettendo alle corde Gauff.

AD-40 Prima vincente dell’azzurra.

40-40 ROVESCIO LUNGO DI GIORGI! Sale in cattedra in risposta la classe 2004.

40-30 Aggressiva con il rovescio diagonale l’americana.

40-15 Lungo il recupero intercettato da Gauff.

30-15 Terzo punto perso con la prima per la marchigiana.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurra.

15-0 ottima prima di Giorgi.

2-3 ED ECCO IL CONTROBREAK!!!! GIORGI SPINGE E GAUFF SBAGLIA DI DIRITTO

30-40 Gran prima di Gauff.

15-40 Errore in risposta dell’italiana.

0-40 TRE CHANCE PER GIORGI!!!! Possibilità di rientrare per l’azzurra.

0-30 ALTRA RISPOSTA DI GIORGI! In ritardo Gauff in uscita dal servizio.

0-15 Risposta vincente dell’azzurra con l’aiuto del nastro.

1-3 Giorgi prova a restare nel set: diritto diagonale e chiusura lungolinea di rovescio.

40-30 Ottima seconda a uscire dell’azzurra.

30-30 È cresciuta l’americana con il diritto da fondocampo.

30-15 Ottima prima di Giorgi.

15-15 Che rovescio diagonale dell’americana!

15-0 Servizio e rovescio di Giorgi che chiude a volo grazie al nastro.

0-3 BREAK CONFERMATO! Giorgi deve tornare in partita.

40-30 Ottima prima della classe 2004.

30-30 LOB VINCENTE DI GAUFF! Punto rocambolesco dopo la stecca dell’azzurra con palla corta: l’avversario è giunto, ha vinto e poi si è congratulato con il predecessore.

15-30 ROVESCIO PERFETTO DI GIORGI!!! Game cruciale del match.

15-15 Dominante Giorgi in risposta con il diritto: rovescio mortifero a incrociare.

15-0 Servizio e diritto di Gauff e passante in recupero di Giorgi sul nastro.

0-2 BREAK GAUFF!!!! CHE PECCATO!!! Servizio e diritto di Giorgi che al secondo tentativo spara fuori con la volée di diritto.

30-40 Risposta lunga di Gauff.

15-40 PRIME PALLE BREAK!

15-30 Errore di Giorgi con il rovescio.

15-15 Spinge ancora Giorgi ma l’accelerazione è lontana.

15-0 Servizio e rovescio lungolinea di Giorgi.

0-1 Ottimo inizio dell’americana nel 2° set.

40-15 Risposta lunga dell’italiana.

30-15 Servizio e diritto Gauff.

15-15 Ennesima diagonale di diritto persa da Lukaku.

15-0 Risposta lunga di Giorgi.

INIZIO SECONDO SET

01.50 Camila Giorgi show a Montreal! L’azzurra ha appena domato Coco Gauff per 6 giochi a 4 al termine di poco più di un’ora: l’azzurra deve incrementare in risposta e creare il solco decisivo.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET GIORGI!!!! DA SBALLO L’AZZURRA ED ENNESIMO DIRITTO VINCENTE

40-30 SET POINT GIORGI! Gran prima esterna dell’azzurra.

30-30 Gran rovescio in risposta dell’americana.

30-15 MA COSA FA GIORGI!!!!! L’azzurra gioca a volo da terra con il diritto e manda in confusione Gauff.

15-15 CHE SCAMBIO DI GIORGI!!!! L’italiana attacca la rete e con due volée impossibili si supera sui passanti dell’americana che poi va fuori di giri.

0-15 Diagonale di diritto in corridoio per Giorgi che parte con l’handicap.

5-4 L’americana fa il suo ma adesso l’azzurra può chiedere di più al servizio.

40-30 Errore in uscita dal servizio per Gauff.

40-15 Ace di Gauff.

30-1 BOLIDE IN RISPOSTA DI GIORGI! Gauff impietrita.

30-0 In rete la risposta dell’azzurra.

15-0 Servizio e rovescio di Gauff che chiude a volo.

5-3 GIORGI SHOW AL SERVIZIO! Gauff deve allungare il set.

40-15 CHE DIRITTO DI GIORGI!!! L’azzurra attacca in uscita dal servizio.

30-15 Gran rovescio diagonale profondo trovato da Gauff.

30-0 Servizio e diritto della #71 al mondo.

15-0 Ottima prima dell’azzurra.

4-3 Si gira con l’azzurra in vantaggio.

40-30 CHE RISPOSTA DI GIORGI! L’americana continua a difendersi come può.

40-15 Che spinta dell’italiana! Gauff senza un piano tecnico in difesa.

40-0 Sul nastro il rovescio a incrociare di Giorgi.

30-0 Giorgi non trova continuità in manovra: altra risposta errata.

15-0 Sul nastro il diritto di Giorgi: diagonale di rovescio ben tenuta in precedenza.

4-2 BREAK CONFERMATO DA GIORGI! Ace e secondo gioco di fila a zero.

40-0 CHE PROFONDITA’ DI GIORGI!!! Altro rovescio sulla riga e Gauff impacciata in difesa.

30-0 Servizio e diritto di Giorgi che chiude con il rovescio a volo.

15-0 Risposta lunga della giovane avversaria.

3-2 AL SESTO TENTATIVO ECCO IL BREAK! DOPPIO FALLO DI GAUFF

30-40 Terzo ace per Gauff.

15-40 ALTRE DUE PALLE BREAK GIORGI! Che risposta incredibile dell’azzurra.

15-30 Giorgi muove l’avversaria con il diritto: errore della statunitense.

15-15 Questa volta è l’italiana a perdere la diagonale di diritto.

0-15 CHE DIFESA DI GIORGI! Gauff spinge ma l’azzurra tiene e trova il colpo di manovra decisivo.

2-2 Servizio a zero con il rovescio finale vincente: perfetta l’azzurra in battuta.

40-0 Ancora un ottimo servizio dell’azzurra.

30-0 In rete il diritto della classe 2004.

15-0 Ottima prima dell’azzurra.

1-2 Troppe chance sprecate dall’azzurra in questo gioco: si spera non pesi ai fini del primo set.

AD-40 Scappa via il diritto della marchigiana.

40-40 Non si gioca da sinistra: prima centrale.

40-AD QUARTA CHANCE GIORGI! L’italiana deve aggredire in risposta.

40-40 Diritto lungo dell’italiana che non regge il rovescio lungolinea della 17enne.

40-AD PALLA BREAK GIORGI!!! Che diritto diagonale dell’azzurra.

40-40 Scappa via la risposta dell’italiana.

30-40 Gran prima esterna della statunitense.

15-40 DUE PALLE BREAK GIORGI!!!!! L’azzurra deve sfruttare il secondo doppio fallo dell’americana.

15-30 Aggressiva l’azzurra con il rovescio: diritto lungo di Gauff.

15-15 Stecca di rovescio in risposta di Giorgi.

0-15 Primo doppio fallo in generale del match.

1-1 Giorgi regge e vince la diagonale di diritto conquistando il primo game del match.

40-15 Rovescio incrociato vincente di Gauff.

40-0 Seconda al corpo dell’azzurra.

30-0 Gran diritto diagonale dell’azzurra in uscita dal servizio.

15-0 Servizio e rovescio di Giorgi.

0-1 Altro ace e che partenza dell’americana.

40-15 Ace di Gauff.

30-15 Intercettato il contropiede di rovescio dell’azzurra.

15-15 Servizio e diritto di Gauff.

0-15 Ottima risposta profonda dell’azzurra che vince il primo punto.

0-0 Si comincia! Camila Giorgi facci sognare per la semifinale!

INIZIO PRIMO SET

01.08 28°C e 9km/h di vento a Montreal: in palio la seconda semifinale sul Centrale!

01.06 Tornando alla marchigiana, in Giappone ha avuto la meglio sulla ceca per 6-4 6-2 dopo aver estromesso Elena Vesnina e l’americana Brady all’esordio.

01.04 Giocatrici in campo! Comincia il riscaldamento.

01.02 L’azzurra è reduce dalle Olimpiadi di Tokyo dove ha perso con un doppio 6-4 ai quarti contro Elina Svitolina dopo le vittorie su Karolina Pliskova e non solo…

01.00 A breve ci sarà l’ingresso in campo delle due protagoniste! Al via la sessione serale canadese.

00.58 Lontanissima invece l’atleta marchigiana attualmente al 47° posto e che in caso di vittoria odierna entrerebbe tra le prime 40: una vittoria del torneo la proietterebbe verso la top20.

00.56 Coco Gauff inoltre è in lotta per le WTA Finals: l’americana è al nono posto e in caso di vittoria sarebbe certa di fare il proprio ingresso in top8 aldilà del piazzamento di Ons Jabeur in questo torneo.

00.54 La campionessa in erba statunitense è 24^ al mondo e non ha guadagnato posizioni sin qui: una vittoria del torneo le permetterebbe addirittura di sfiorare la top15.

00.52 L’americana ha vinto all’esordio contro la lettone Sevastova per 6-1 6-4 e vuole continuare la propria avanzata, soprattutto nel ranking dove in caso di vittoria quest’oggi sfiorerebbe la top20 scavalcando il suo idolo Serena Williams con 3005 punti.

00.50 La testa di serie #15 Cori Gauff spera di tornare a giocare più game in una sfida dopo il 5-0 e ritiro contro la russa Potapova e la vittoria a tavolino contro la britannica Johanna Konta.

00.48 La #71 al mondo oggi potrebbe tornare in 51^ posizione e con una vittoria finale del torneo addirittura tornerebbe in top40: dopo i quarti di finale di Tokyo, l’azzurra non deve smettere di sognare!

00.46 Camila Giorgi vuole continuare a scalare il ranking e sin qui ha guadagnato 17 posizioni dalla 71^ posizione e in caso di vittoria si avvicinerebbe ai margini della top50.

00.44 Nessun set perso sin qui dunque per l’italiana che al primo turno ha vinto 6-3 7-5 per poi domare la sudamericana 6-2 6-4. Riuscirà a continuare il sogno canadese e volare in semifinale?

00.42 L’azzurra torna in campo dopo aver battuto nei primi due turni di Montreal la belga Elise Mertens e l’argentina Nadia Podoroska, ma soprattutto l’ex #1 al mondo Petra Kvitova con un doppio 6-4, bissando il successo di tre anni fa ottenuto a Sydney.

00.40 Secondo confronto dopo la prima vittoria dell’americana di qualche mese fa nel quarto di finale che avrà inizio tra poco. A Parma infatti la statunitense si è imposta per 6-2 6-3 in una settimana da incorniciare:

00.38 Nel doppio femminile invece, a giocarsi i due posti in finale saranno: Dabrowski/Stefani contro Kudermetova/Rybakina e Jurak/Klepac contro Linette/Pera.

00.36 Dopo la sfida tra l’azzurra e l’americana, ci sarà l’ultimo quarto di finale femminile singolare tra la tunisina Ons Jabeur e l’americana Jessica Pegula.

00.34 La #1 del seeding ha vinto per 6-2 6-4 il derby bielorusso contro Vika Azarenka mentre la ceca ha schiantato la spagnola Sorribes Tormo 6-4 6-0: si sfideranno in semifinale.

00.32 Il match è in programma come terzo match di giornata e quindi comincerà all’1 di notte italiana sul Campo Centrale, ovvero le 19 locali: nei primi due match Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova hanno rispettato i favori del pronostico e giunte in semifinale.

00.30 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Coco Gauff, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare femminile WTA di Montreal 2021 in Canada!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Coco Gauff, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare femminile WTA di Montreal 2021 in Canada: secondo confronto dopo la prima vittoria dell’americana di qualche mese fa. A Parma infatti la statunitense si è imposta per 6-2 6-3 in una settimana da incorniciare: chi vince quest’oggi sfiderà in semifinale una tra l’americana Jessica Pegula e la tunisina Ons Jabeur.

L’azzurra torna in campo dopo aver battuto nei primi due turni di Montreal la belga Elise Mertens e l’argentina Nadia Podoroska, ma soprattutto l’ex #1 al mondo Petra Kvitova con un doppio 6-4, bissando il successo di tre anni fa ottenuto a Sydney. Momento d’oro per la marchigiana dopo i quarti di finale ottenuti a Tokyo: Camila Giorgi vuole continuare a scalare il ranking e sin qui ha guadagnato 17 posizioni dalla 71^ posizione e in caso di vittoria si avvicinerebbe ai margini della top50.

La testa di serie #15 Cori Gauff spera di tornare a giocare più game in una sfida dopo il 5-0 e ritiro contro la russa Potapova e la vittoria a tavolino contro la britannica Johanna Konta. L’americana ha vinto all’esordio contro la lettone Sevastova per 6-1 6-4 e vuole continuare la propria avanzata, soprattutto nel ranking dove in caso di vittoria quest’oggi sfiorerebbe la top20 scavalcando il suo idolo Serena Williams con 3005 punti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Coco Gauff, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare femminile WTA di Montreal 2021 in Canada, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come terzo match di giornata ma non prima dell’1 di notte italiana sul Campo Centrale, ovvero le 19 locali. La sfida sarà disponibile sarà trasmessa su Supertennis (canale 64 del digitale e 212 di Sky), oltre che in diretta streaming sul sito di Supertennis o sull’app Supertennix. Buon divertimento!

Foto: LaPresse