2.31: L’appuntamento, ovviamente, è per domani alle 19.30 per Giorgi-Pliskova. Grazie per averci seguito, buona notte e buon Ferragosto!

2.30: Ancora Italia in finale in questo 2021 che non finisce di stupire. Camila Gi9orgi domani alle 19.30, dunque, affronterà la ceca Karolina Pliskova, numero 4 del tabellone, alla settima finale in un Master 1000 con due vittorie alle spalle

2.28: Volendo cercare il pelo nell’uovo il 58% sulla prima di servizio di Giorgi è il dato rivedibile per l’azzurra. Pegula, pur commettendo molti errori, è arrivata al 65%

2.26: 27 vincenti contro i 18 della Pegula: qui sta la differenza in un match che, fino al monologo finale di Giorgi era stato molto equilibrato con la statunitense che sembrava aver preso le misure alla rivale. Probabilmente ha influito anche il fatto che Pegula avesse giocato fin qui 12 set contro i soli 8 disputati da Giorgi nei primi quattro turni

2.25: Una finale storica per l’Italia visto che mai un’italiana aveva raggiunto la finale del torneo di Montreal e Giorgi è la quarta azzurra a raggiungere questo traguardo nella storia in tutto il circuito WTA

2.23: Grande prova dell’azzurra che, dopo aver vinto il primo set, ha ceduto il secondo parziale (il primo perso nel torneo) e, sotto di un break nel terzo set, ha inanellato una serie di 15 punti a 1 che ha piegato le gambe alla rivale, conquistando ben sei giochi consecutivi per il 6-1 finale

2.22: Camila Giorgi batte in tre set 6-3, 3-6, 6-1 la statunitense Pegula e per la prima volta raggiunge la finale del Master 1000

6-1 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E’ FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE PER CAMILA GIORGI!!!!! Esce la risposta di Pegula

40-0 Aceeeeeeeeeeee Giorgiiiiiiiiii!!!

30-0 Se ne va la risposta di Pegula

15-0 Lunga la risposta di dritto di Pegula

5-1 Il doppio fallo di Pegula secondo break di vantaggio per Giorgi

Vantaggio Giorgi: in rete il dritto di Pegula

Parità: in rete il rovescio di Giorgi

Vantaggio Giorgi: in rete il rovescio di Pegula

Parità: In rete il rovescio lungolinea di Pegula

Vantaggio Pegula: esce la risposta di rovescio di Giorgi

Parità: esce il dritto di Giorgi

Vantaggio Giorgi: lungo il dritto di Pegula

40-40 Servizio e dritto di Pegula

30-40 In rete il dritto di Pegula

30-30 Largo il rovescio incrociato di Pegula

30-15 In rete il dritto di Pegula

30-0 Il servizio di Pegula

15-0 Esce il rovescio di Giorgi

4-1 Il passante di rovescio di Giorgi sull’attacco velleitario di Pegula

40-0 Se ne va la risposta di dritto di Pegula

30-0 In rete il dritto di Pegula. Serie di 12-1 per Giorgi

15-0 In rete la risposta di dritto di Pegula

3-1 In rete la palla corta di Pegula. Break di Giorgi

0-40 Doppio fallo Pegula

0-30 L’errore di dritto di Pegula

0-15 Dritto lungo di Pegula

2-1 Lunga la risposta di Pegula e Giorgi si riporta davanti

40-15 Esce il facile rovescio lungolinea di Giorgi

40-0 Ace Giorgi

30-0 Errore di Pegula nella volèe di rovescio

15-0 Finalmente uno scambio tirato a favore di Giorgi che fa valere il dritto lungolinea

1-1 Esce il dritto di Pegula e arriva il contro-break. Riuscirà Giorgi a tenere il servizio dopo due break subiti consecutivi?

30-40 Lungo il dritto di Pegula

30-30 In rete il rovescio di Giorgi al termine di uno scambio durissimo. Gli scambi lunghi sono tutti di Pegula

15-30 Lunga la risposta di Giorgi

0-30 Esce il dritto di Pegula dopo la buona risposta di Giorgi

0-15 Il dritto incrociato di Giorgi

0-1 Ancora un doppio fallo di Giorgi e arriva il break di Pegula

30-40 Doppio fallo letale di Giorgi

30-30 Il dritto incrociato di Giorgi

15-30 Il dritto di Pegula

15-15 In rete la risposta di Pegula

0-15 In rete la volèe di Giorgi

3-6 In rete la risposta di Giorgi. Si va al terzo set. Primo set perso dall’azzurra nel torneo

Vantaggio Pegula: lunga la risposta di Giorgi

40-40 La volèe di dritto di Pegula che si salva col servizio

30-40 Il servizio di Pegula

15-40 In rete il rovescio di Pegula

15-30 Doppio fallo Pegula

15-15 Esce il dritto incrociato di Pegula

15-0 In rete il dritto di Giorgi

3-5 Doppio fallo Giorgi. Quanti regali dell’azzurra…

0-40 Lungo il rovescio di Giorgi

0-30 esce il dritto di Giorgi

0-15 Doppio fallo Giorgi

3-4 La volèe di rovescio di Giorgi! Contro-break dell’azzurra

Vantaggio Giorgi: errore di dritto di Pegula

40-40 Lungo il dritto facile di Pegula

40-30 In rete il rovescio di Giorgi

30-30 Servizio e dritto Pegula

15-30: che risposta di Giorgi!!!

15-15 Servizio e dritto Pegula

0-15 Il dritto lungolinea di Giorgi

2-4 In rete il rovescio di Pegula. Giorgi si salva e prova a giocarsela

Vantaggio Giorgi: in rete il dritto di Pegula

Parità: grande rovescio lungolinea di Giorgi

Vantaggio Pegula: dritto incrociato della statunitense

Parità: in rete la palla corta di Pegula

Vantaggio Pegula: In corridoio il rovescio di difesa di Giorgi

Parità: perde l’occasione Giorgi e Pegula mette il dritto vincente

Vantaggio Giorgi: il passante incrociato dell’azzurra che si è difesa benissimo

Parità: il rovescio lungolinea di Pegula

Vantaggio Giorgi: in rete il dritto di Pegula

40-40 Esce il dritto di Giorgi

40-30 Il dritto vincente di Giorgi dopo essersi aperta il campo

30-30 Il dritto lungolinea di Giorgi

15-30 Il dritto incrociato di Pegula

15-15 Esce il dritto di Pegula

0-15 Esce il rovescio di Giorgi

1-4 Il servizio di Pegula che mantiene il break di vantaggio

Vantaggio Pegula: il servizio della statunitense

40-40 Rovescio in contropiede di Giorgi

40-30 La volèe di rovescio di Pegula, molto brava a rete

30-30 In rete il dritto di Giorgi

15-30 Esce il dritto di Pegula

15-15 Il dritto lungolinea di Pegula

0-15 In rete il dritto di Pegula

1-3 Lo smash di Giorgi

40-30 Servizio e dritto di Giorgi

30-30 Larga la risposta di dritto di Pegula

15-30 Esce il rovescio di Giorgi

15-15 In rete il dritto di Giorgi

15-0 Esce la risposta di dritto di Pegula

0-3 Errore di dritto di Giorgi che ha letteralmente regalato il terzo game con quattro errori grossolani

40-30 Esce la risposta di dritto di Giorgi

30-30 sbaglia il dritto al volo Giorgi, errore sanguinolento

15-30 In rete il rovescio di Pegula

15-15 Doppio fallo Pegula

15-0 In rete il dritto facile di Giorgi che sta commettendo troppi errori

0-2 Il dritto di Pegula costringe all’errore Giorgi e arriva il break della statunitense

30-40 Il passante di rovescio di Giorgi, aiutata dal nastro

15-40 Esce il rovescio di Giorgi

15-30 Esce la risposta di Pegula

0-30 Doppio fallo Giorgi

0-15 Dritto dal centro sulla riga di Pegula

0-1 Si salva Pegula dopo la deviazione del nastro e Giorgi sbaglia il dritto

40-30 Esce il rovescio di Giorgi

30-30 Se ne va il rovescio di Giorgi in risposta

15-30 Doppio fallo Pegula

15-15 Lungo il rovescio di Pegula

15-0 In rete il rovescio di Giorgi

6-3 ACE GIORGI!!! L’azzurra si aggiudica il primo set!

Vantaggio Giorgi: In rete la risposta di Pegula

Parità: errore clamoroso di dritto di Giorgi che si lascia ingolosire dalla traiettoria arquata del colpo dell’avversaria

Vantaggio Giorgi: si apre il campo l’azzurra e mette a segno un facile dritto

40-40 Doppio fallo Giorgi, il secondo nel game

40-30 Il dritto lungolinea in contropiede di Giorgi!

30-30 Lungo il dritto di Pegula

15-30 Risposta sulla riga di Pegula

15-15 Esce il rovescio di Pegula

0-15 Doppio fallo Giorgi

5-3 Se ne va il dritto di Giorgi

40-30 La risposta vincente di dritto di Giorgi

40-15 Esce la risposta di dritto di Giorgi

30-15 Lungo il dritto di Giorgi

15-15 In rete il rovescio di Giorgi

0-15 Esce il rovescio lungolinea di Pegula

5-2 Errore di rovescio di Pegula e l’azzurra tiene il servizio

Vantaggio Giorgi: il dritto al volo dell’azzurra

Parità: in rete il dritto di Giorgi

Vantaggio Giorgi: se ne va la risposta di Pegula

Parità: in rete il rovescio di Pegula

Vantaggio Pegula: in rete il dritto di Giorgi

Parità: lunga la risposta di Pegula

Vantaggio Pegula: doppio fallo Giorgi

40-40 Il dritto di Pegula

40-30 Lungo il rovescio di Giorgi

40-15 Il dritto incrociato di Giorgi, imprendibile per Pegula

30-15 Servizio e dritto sulla riga Giorgi

15-15 Doppio fallo Giorgi

15-0 Il dritto incrociato vincente di Giorgi

4-2 Esce il rovescio di Giorgi

40-30 In rete il dritto di Giorgi

30-30 In rete il dritto di Pegula

30-15 Servizio e dritto Pegula

15-15 Ace Pegula

0-15 La risposta di dritto di Giorgi

0.38: Rientra in campo correndo Pegula

0.31: Pegula esce dal campo per sistemare la fasciatura alla coscia

4-1 Esce la risposta di Pegula ancora sulla seconda di Giorgi

40-0 Esce la riposta di Pegula sulla seconda di Giorgi

30-0 Il servizio al 182 km/h di Giorgi!

15-0 In rete la risposta di Pegula

3-1 Il dritto in contropiede di Giorgi che piazza il break

30-40 Esce il rovescio di Pegula

30-30 Doppio fallo Pegula, il secondo nel game

30-15 Il servizio di Pegula

15-15 Doppio fallo Pegula

15-0 Esce il rovescio di Giorgi

2-1 Esce il rovescio di Pegula. Poche prime in campo per Giorgi che riesce comunque a tenere il servizio con grande solidità negli scambi da fondo campo

40-30 In rete il dritto di Pegula

30-30 In rete il rovescio di Giorgi

30-15 Grande passante incrociato di dritto di Giorgi!

15-15 Il servizio di Giorgi

0-15 Esce il dritto di Giorgi sulla palla corta di Pegula

1-1 Lunga la risposta di dritto di Giorgi

40-30 Doppio fallo Pegula

40-15 In rete il dritto di Giorgi

30-15 Esce la risposta di Giorgi

15-15 In rete il dritto di Pegula

15-0 In rete il dritto di Giorgi

1-0 In rete il rovescio di Pegula ma che accelerazione di Giorgi sul colpo solo apparentemente di difesa di Giorgi

Vantaggio Giorgi: lunga la risposta di dritto di Pegula

Parità: in rete il dritto di Pegula

Vantaggio Pegula: esce il dritto lungolinea di Giorgi

40-40 In rete il dritto di Pegula dopo la riga di Giorgi

30-40 Ancora un errore di Giorgi, lungo il rovescio

30-30 Lungo il dritto di Giorgi

30-15 Lungo il rovescio di Giorgi

30-0 In rete la risposta di rovescio di Pegula

15-0 Ace Giorgi

0.09: Cerotto vistoso sulla coscia destra per Jessica Pegula

0.07: Nell’unico precedente fra le due atlete, in finale a Washington nel 2019 Pegula ha battuto Giorgi in due set

0.04: Atlete in campo per il riscaldamento

0.01: Jessica Pegula ha superato in tre set l’estone Kontaveit, in tre set la russa Pavlyuchenkova, in tre set la connazionale Collins e in tre set 1-6, 7-6, 6-0 la tunisina Jabeur questa notte nei quarti di finale

23.59: Camila Giorgi a Montreal ha battuto 6-3, 7-5 la belga Mertens, 6-2, 6-4 l’argentina Podoroska, 6-4, 6-4 la ceca Kvitova e ieri nei quarti 6-4, 7-6 la statunitense Gauff

23.56: Per Camila Giorgi si tratta della 16ma semifinale in carriera in un torneo WTA ma la prima in assoluto in un Master 1000

23.53: Jessica Pegula è la numero 30 del ranking mondiale mentre Camila Giorgi nel ranking è risalita a quota 1428, portandosi virtualmente al 51° posto della classifica mondiale, dato che occupava il 71° lunedì 9 agosto.

23.50: Dall’altra parte della rete ci sarà la statunitense Jessica Pegula, che quest’anno agli Australian Open aveva raggiunto i quarti di finale.

23.47: La prima finalista del torneo canadese è la ceca Karolina Pliskova, che ha sconfitto nella prima semifinale la bielorussa Sabalenka 6-3, 6-4

23.44: Si tratta della prima semifinale in carriera per l’azzurra in un Master 1000. E’ una grande occasione per una Camila Giorgi apparsa in gran forma a Montreal

23.40: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del match della semifinale del tabellone principale del torneo WTA Montreal 2021 di tennis tra Camila Giorgi e la statunitense Jessica Pegula

