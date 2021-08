CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Date, Orari, Programma, Streaming e Tv dell’atletica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 – La vittoria di Massimo Stano nella 20 km di marcia – Il programma della finale della 4×100 uomini con Marcell Jacobs – Il video della 20 km di marcia di Massimo Stano – Le favorite gara per gara – I favoriti gara per gara – La cronaca delle gare del 5 agosto

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

2.34: Purtroppo è arrivata la notizia del ritiro di Teodorico Caporaso. Anche Marco De Luca aveva già deciso di ritirarsi con largo anticipo.

2.32: Andrea Agrusti è il migliore degli azzurri. Il sardo chiude al ventitreesimo posto con 11 minuti di ritardo.

2.25: Tra qualche minuto arriveranno gli italiani, che si aggirano intorno alla ventesima posizione.

2.23: Finale pazzesco per la sfida per il bronzo con il sorpasso di Dunfee a pochi metri dal traguardo su Tur. Quinto il polacco Joao Vieira e sesto il giapponese Masatora Kawano.

2.22: INCREDIBILE! Il canadese Dunfee sorpassa lo spagnolo Tur, completamente bloccato nella sua azione, e si prende clamorosamente la medagli di bronzo.

2.21: Medaglia d’argento per il tedesco Jonathan Hilbert, staccato alla fine di soli trentasei secondi

2.20: Il polacco Dawid Tomala è l’ultimo campione olimpico della storia della 50 km. Chiude in 3’50”08 e si prende la medaglia d’oro.

2.18: Attacco del tedesco Hilbert che si prende il secondo posto. Lo spagnolo Tur si stacca e sarà bronzo.

2.16: TOMALA PRENDE LA BANDIERA! Il polacco è vicino alla gloria.

2.13: C’è una seconda ammonizione per lo spagnolo Tur. Una situazione che potrebbe condizionare molto l’iberico.

2.11: SIAMO ALL’ULTIMO GIRO! Ultimi due chilometri di fatica per Tomala. Il vantaggio è importante, ma il polacco sta facendo veramente molta fatica. Totalmente diversa l’azione di Tur ed Hilbert che si giocheranno gli altri due posti sul podio

2.09: Tomala comincia a fare notevolmente fatica, ma il vantaggio è consistente. I tre posti sul podio sembrano già occupati, visto che Tur e Hilbert hanno allungato in maniera decisa.

2.07: L’azione di Tur comincia a dare i suoi frutti. Restano in due alle spalle di Tomala. Insieme all’iberico c’è il tedesco Hilbert.

2.05: Ventunesimo Caporaso, che è il migliore degli azzurri ad oltre sette minuti. Appena dietro di lui c’è Agrusti.

2.03: Comincia l’azione da parte dello spagnolo Tur, che ha alzato l’andatura del gruppo degli inseguitori. Tomala non perde praticamente nulla, ma comincia a staccarsi alcuni atleti.

2.00: Tre minuti di vantaggio per Tomala. Seconda posizione attualmente per il tedesco Hilbert davanti allo spagnolo Tur.

1.57: Passaggio in 3’25”46 al 45esimo km per il polacco Tomala. Una marcia ancora solida, ma certamente Tomala non è più in spinta come prima.

1.52: Tomala comincia a sentire un po’ di stanchezza, ma la marcia è ancora ottima. La medaglia d’oro è sempre più vicina per il polacco.

1.48: Diciannovesimo Andrea Agrusti con cinque minuti di ritardo e ventiduesimo Caporaso.

1.45: Tomala vola verso la medaglia d’oro. Quasi tre minuti di vantaggio sugli inseguitori, guidati dal tedesco Hilbert e dal finlandese Partanen.

1.40: CI si avvicina al passaggio dei 40 km.

1.33: Si sta formando un gruppetto all’inseguimento di Tomala.

1.28: Agrusti continua ad essere il migliore degli azzurri, ma ha un ritardo di almeno cinque minuti.

1.23: E’ un attacco che sta spingendo Tomala verso la medaglia d’oro.

1.18: E’ davvero una splendida azione quella di Tomala.

1.15: Dopo 35km Tomala ha un consistente vantaggio (+1.46) sul gruppo degli inseguitori guidato da lo spagnolo Tur e dall’australiano Cowley. Agrusti ventiduesimo e Caporaso poco dietro ad oltre tre minuti.

1.12: Tomala prosegue nella sua azione e può essere assolutamente un attacco per la medaglia d’oro. Il gruppo degli inseguitori comincia a perdere i pezzi e si stacca anche lo slovacco Toth.

1.09: Tomala aumenta il suo vantaggio ad oltre il minuto. E’ davvero molto decisa l’azione del polacco.

1.07: Comincia ad accelerare anche il gruppo degli inseguitori e si stacca lo slovacco Toth.

1.04: Arriva la notizia del ritiro di Marco De Luca.

1.02: Ai 32 km il polacca Tomala ha cinquanta secondi di vantaggio sugli inseguitori. Agrusti si trova a due minuti dal leader della classifica. Poco più dietro Caporaso.

1.00: Tomala continua nel suo attacco. Gli inseguitori attendono e lasciano fare il polacco. Continua, invece, l’azione di rimonta di Agrusti.

00.57: Agrusti ha abbandonato il secondo gruppo e prova una rimonta disperata. Il sardo sta dimostrando grande coraggio.

00.54: Il polacco Tomala ha preso margine sul primo gruppo di inseguitori. E’ un attacco serio quello del polacco.

00.52 Ai 30 chilometri il polacco Tomala ha preso 10” di margine sul gruppo principale.

00.51 Squillo di Andrea Agrusti, che ha abbandonato la compagnia del secondo gruppetto e sta tentando di accelerare.

00.50 Penalty zone per Luis Angel Sanchez, mentre il lettone Smolonskis è stato squalificato dopo la quarta proposta.

00.48 Tomala adesso sta prendendo qualche metro di vantaggio.

00.46 E stavolta il francese si ferma definitivamente. L’ennesima crisi fisica l’ha costretto a bordo strada.

00.44 E Diniz si è fermato nuovamente, stavolta per un minuto abbondante. Inizia a pagare la rimonta di inizio gara.

00.43 Gruppo compatto, ancora tirato dal polacco Tomala ai 28 chilometri.

00.38 Le posizioni degli italiani a metà gara: Caporaso ventisettesimo a 1’05”, Agrusti trentunesimo a 1’06”, De Luca cinquantottesimo e penultimo a 5’31” dalla vetta.

00.37 Penalty zone per il lettone Smolonskis.

00.36 Si è un po’ nascosto adesso lo slovacco Toth, il campione olimpico uscente. Luo, che ha fatto la gara nei primi 10 giri, rimane incollato nelle ultime posizioni.

00.34 Siamo al chilometro 26, gruppo dei migliori compatto, con Tomala a fare l’andatura.

00.32 Ricordiamo che Diniz fece tutto e il contrario di tutto anche cinque anni fa: condusse la gara per almeno 30 chilometri, prima di crollare al suolo e di finire in qualche modo la corsa all’ottavo posto.

00.31 Caporaso e Agrusti stanno marciando discretamente, nonostante siano lontani.

00.30 E niente, Diniz è scatenato. Si ferma di nuovo per il rifornimento, come stesse facendo una passeggiata.

00.29 Due proposte di squalifica per l’ecuadoriano Chocho.

00.26 Intanto Diniz è uno spettacolo nella corsa. Passa all’interno della corsia dedita al rifornimento, poi si rimette sulla strada, sbatte contro un tavolo e se la prende con un avversario.

00.25 Ripreso Tomala, il gruppo dei 22 rimane compatto. Caporaso e Agrusti nel secondo plotone a 1’03”.

00.21 Ora c’è il tentativo di accelerazione del polacco Dawid Tomala.

00.20 Intanto il finlandese Ojala sta tentando di riportarsi in gruppo.

00.15 Passaggio ai 22 chilometri, gruppo di testa composto da 22 unità. E dopo 15 chilometri, Diniz si ricongiunge ai migliori!

00.14 Il gruppo si apre per la larghezza della strada, favorendo gli inseguitori.

00.12 Giallo per Erick Bernabe Barrondo.

00.11 Ora c’è il tedesco Hilbert in testa, seguito dal polacco Tomala.

00.09 Il gruppo principale è composto da 18 elementi, tra cui spicca l’ultimo campione olimpico Toth.

00.05 Passaggio ai 20 km, Luo ripreso! Gruppetto compatto, Diniz a 27”. Caporaso e Agrusti ancora nel secondo gruppetto a 45”.

00.03 Che sfortuna Diniz! Perde il rifornimento e deve fermarsi, ora il francese deve recuperare nuovamente da dietro! Da dire che il transalpino se l’è presa abbastanza comoda…

00.00 Il polacco Tomala e il tedesco Hilbert a tirare nel gruppetto dei favoriti. Diniz non è molto lontano.

23.58 Giallo per il giapponese Kawano.

23.56 Si sta esaurendo l’azione di Luo: ai 18 km ha 10” di vantaggio sul gruppo Toth.

23.55 L’azione del cinese sta perdendo un po’ di pulizia.

23.54 Il gruppo Toth sta però avvicinandosi parecchio sulla testa della corsa.

23.52 Situazione ancora cristallizzata, con Luo che non accenna a perdere colpi. Intanto Diniz si è messo alle spalle il secondo gruppo e tenta di rientrare fra i migliori.

23.48 Il gruppo principale si sta avvicinando a Luo: sotto la spinta di Toth ora sono soltanto a 19” dopo 16 km. Caporaso ed Agrusti a 45”.

23.46 Intanto Diniz ha ripreso il gruppo Caporaso-Agrusti.

23.45 Intanto la testa della corsa ha appena doppiato l’ecuadoriano Villanueva Flores, in estrema difficoltà fisica.

23.44 Marco De Luca è segnalato al penultimo posto, a 2’37” dal cinese Luo.

23.43 Intanto Diniz sta andando fortissimo, potrebbe riagganciarsi al gruppo Agrusti-Caporaso in breve.

23.41 Non vediamo più De Luca in gara, aspettiamo il prossimo riferimento.

23.39 Agrusti e Caporaso sono nelle prime posizioni del secondo gruppetto, tentando di riagganciarsi a quello principale.

23.37 Passaggio ai 14 chilometri, Luo n testa in 1’06’48”. Il gruppo dei migliori a 26”, Caporaso e Agrusti nel secondo gruppo a 44”.

23.35 Il cinese Luo, sempre in testa, non accenna ad un minimo cedimento. Diniz intanto recupera: è ad 1’32” dalla vetta.

23.34 Ora è il giapponese Maruo, titolare della miglior prestazione annuale, a fare il ritmo nel gruppo di testa.

23.33 Superata la prima ora di gara.

23.31 Intanto Diniz sta tentando una furiosa rimonta, ora è a meno di 1’40” dalla prima posizione. Il francese ci sta provando.

23.29 Caporaso ed Agrusti resistono nel secondo gruppetto, a 10”. Arriva intanto una proposta di squalifica al polacco Artur Brzozowski.

23.28 Passaggio al dodicesimo chilometro, Luo arriva sul traguardo in 57’17”. Gruppo a 36”.

23.24 Diniz sembra aver superato i problemi fisici che lo hanno afflitto durante la terza tornata, la sua marcia sembra fluida e pulita.

23.23 Ancora Matej Toth a fare il ritmo, seguito dai giapponesi Maruo e Kawano.

23.21 De Luca ha invece perso contatto, è cinquantatreesimo a 1’01” dalla vetta.

23.20 Caporaso ed Agrusti sono nel secondo plotone, ad una decina di secondi dal gruppo Toth.

23.19 Passaggio ai 10 chilometri in 47.57 per Luo. Gruppetto principale a 25”.

23.18 Si sta formando un gruppetto di una quindicina di marciatori e purtroppo non vediamo nessuno degli italiani assieme ai favoriti.

23.16 È ancora Toth a dettare il passo nel gruppo principale, mentre Luo non perde un passo, facendo gara da solo.

23.14 Inizia ad arrivare qualche giallo nel gruppo principale.

23.10 Diniz ha ripreso la marcia, ma è molto lontano dai primi. La gara perde probabilmente uno dei favoriti.

23.06 Ora il gruppo viene tirato dallo slovacco Toth, campione olimpico uscente.

23.04 Il francese si è nuovamente fermato completamente per riprendere fiato. Non capiamo quali siano i problemi che lo stanno penalizzando.

23.03 Si ferma di nuovo Diniz! Probabilmente problemi intestinali per il transalpino, che si è fermato per poi riprendere assieme alla seconda parte del gruppo.

23.02 Conclusa la prima mezz’ora di corsa. Inizia a formarsi un solco nel gruppo.

23.00 Il piazzamento degli italiani: diciannovesimo Agrusti, ventottesimo De Luca, ventinovesimo Caporaso. Tutti e tre nel gruppo.

22.58 Toilet break per Diniz, che lascia spazio a Luo in vetta che chiude il terzo giro in 28’48”. Gruppo a 30”.

22.56 Una trentina di secondi di vantaggio per il transalpino sul gruppo principale.

22.55 Passaggio al quinto chilometro, tempo di 23’58” per Diniz. Ritmo assai elevato.

22.53 Ora è Diniz che è passato in testa a dettare il ritmo. Il gruppo intanto si sta spaccando in due sotto la spinta dell’irlandese Boyce.

22.50 Allo scoccare del secondo giro, Yohann Diniz si è ricongiunto al cinese Luo. Gruppo a 31”. Agrusti, De Luca e Caporaso nel gruppone.

22.48 Dietro sono il canadese Dunfee, il tedesco Hilbert e l’australiano Cowley a dettare il ritmo

22.46 Yohann Diniz si avvicina sempre di più al cinese. SI sta per formare una coppia in testa.

22.42 Yohann Diniz si sta riportando su Luo Yadong. Nel gruppo spicca Marco De Luca, alla sua quarta Olimpiade.

22.42 Problemi per Hayato Katsuki, che ha dovuto fermarsi per un problema alle scarpe ed è costretto a rimontare dal fondo.

22.40 Chiuso il primo giro: Luo Yadong in 9.36, secondo Diniz a 14”, Bian a 16”, il gruppo a 21”. Agresti è diciassettesimo, Caporaso ventitreesimo.

22.39 Non accenna a rallentare Luo Yadong, Diniz ese dal gruppo e si mette a tirare per colmare il gap.

22.37 Si stacca il primo elemento dal gruppone: è lo slovacco Michal Morvay.

22.35 Luo Yadong lascia la compagnia di Bian e Katsuki e si mette a fare la lepre. Superato il primo chilometro.

22.34 Nelle prime posizioni del gruppo spicca il nostro Andrea Agrusti.

22.33 A fare l’andatura all’inizio sono il giapponese Katsuki e i cinesi Luo e Bian.

22.32 Tra i partecipanti c’è anche il francese Yohann Diniz, titolare del record del mondo in 3.32.33. Il 43enne è alla sua ultima gara in carriera.

22.31 PARTE LA 50 CHILOMETRI DI MARCIA VALIDA PER LE OLIMPIADI DI TOKYO!

22.30 Il favorito principale è Satoshi Maruo, titolare del miglior tempo in questo 2021: 3.38.41.

22.27 Manca pochissimo per la partenza da Sapporo. 59 gli atleti in lotta per le medaglie, circuito di due chilometri (lo stesso della 20 km) da ripetere 25 volte.

22.25 Ricordiamo che quella di oggi sarà l’ultima 50 chilometri di marcia della storia a cinque cerchi. Il CIO ha deciso lo scorso dicembre di cancellare la gara dal programma olimpico in favore di un nuovo evento misto.

22.20 Saranno tre gli italiani presenti in questa 50 chilometri: Marco De Luca, Andrea Agrusti e Teodorico Caporasio. Nessuno dei tre parte tra i favoriti.

22.15 Si comincia ad un orario davvero strano, alle 5.30 del mattino a Tokyo: il tutto è dovuto alle temperature altissime in Giappone e alla conseguente umidità, scegliendo così di far cominciare la gara molto presto per venire incontro alla salute degli atleti.

22.10 Giornata dove gli italiani potranno dire molto, ma si parte in primis con la 50 km di marcia, l’ultima della storia a cinque cerchi.

22.05 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Ieri è stata un’altra grande giornata per l’atletica leggera azzurra con il successo di Massimo Stano nella 20 km di marcia che ha portato a tre gli ori di questa fortunata spedizione azzurra a Tokyo ma non è finita qui. Oggi ci attende un’altra giornata ricca di eventi in cui gli azzurri potranno dire la loro in pista e sulla strada.

Si parte questa sera alle 22.30 italiane (le 5.30 ora di Tokyo) con l’ultima 50 km della storia olimpica. Al via per gli azzurri Marco De Luca, Andrea Agrusti e Teodorico Caporasio. Oggettivamente limitate per gli italiani le possibilità che crescono invece per la 20 km di marcia femminile che vede al via i due bronzi azzurri alle ultime due edizioni dei Mondiali, Antonella Palmisano ed Eleonora Anna Giorgi e Valentina Trapletti.

Alle 12.50 scatta una attesissima penultima sessione di finali allo Stadio olimpico con le semifinali della 4×400 maschile con gli azzurri che puntano alla finale, la finale del giavellotto donne, la finale dei 5000 maschili, la finale dei 400 donne, la finale dei 1500 donne e le finali della 4×100 donne e della 4×100 uomini con Marcell Jacobs che torna in pista assieme a Tortu, Patta e Desalu, a caccia di un risultato di prestigio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della ottava giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Si comincia stasera alle 22.30 per poi proseguire domattina alle 9.30 ora italiana e poi dalle 12.50. Buon divertimento e buoni Giochi Olimpici a tutti!

Foto Lapresse