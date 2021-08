Italia-Serbia oggi pallanuoto, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming

Le Olimpiadi di Tokyo si avviano verso la conclusione: l’Italia della pallanuoto maschile torna ad essere protagonista nella fase ad eliminazione diretta, con la sfida dei quarti contro la Serbia in programma oggi, mercoledì 4 agosto, alle ore 11.20 italiane.

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai 2. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il programma completo della sfida tra Italia e Serbia alle Olimpiadi di Tokyo.

PROGRAMMA OLIMPICO ITALIA PALLANUOTO

Quarti di finale (4 agosto)

Italia-Serbia (ore 11.20 italiane)

Diretta tv Eurosport 1, Rai 2

Diretta streaming Eurosport Player, Discovery+, DAZN

Foto: LaPresse