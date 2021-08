Italia-Francia oggi basket, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming

L’attesa è oramai finita: tra poche ore (10:20 in Italia) si alzerà la palla a due tra Italia e Francia, per i quarti di finale del torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo. I ragazzi di Meo Sacchetti, dopo aver superato la fase a gironi classificandosi al secondo posto dietro all’Australia (2 vittorie e una sconfitta il bilancio finale degli azzurri) affrontano la temibile rappresentativa transalpina per provare ad assicurarsi un posto tra le magnifiche quattro della kermesse a cinque cerchi (in semifinale si giocherà contro la vincente tra Slovenia e Germania, quarto di finale in programma stanotte alle 3:00). Un traguardo che manca oramai da 17 anni, da quando ad Atene 2004 l’Italia batté il Porto Rico nei quarti volando in semifinale contro la Lituania (baltici sconfitti poi 100-91 in una partita memorabile – gli azzurri conquistarono l’argento, arrendendosi solo in finale all’Argentina di Manu Ginobili e Carlos Delfino).

Il sorteggio ci ha messo di fronte una Nazionale solida quale quella francese, capace perfino di sorprendere gli Stati Uniti al debutto nel torneo olimpico (chiudendo imbattuta il girone A, con tre successi in tre partite disputate) e annoverata tra le possibili favorite per la vittoria della medaglia d’oro. Il roster dei transalpini comprende giocatori di altissimo livello, che militano oramai da diversi anni in NBA (Rudy Gobert ed Evan Fournier) ma anche nei maggiori club in Eurolega (Nando de Colo). Dall’altro lato, però, Melli e compagni hanno dimostrato più volte di non temere il ruolo di underdog, e vogliono giocare tutte le carte a disposizione per mettere in difficoltà i ragazzi di coach Vincent Collet.

Qui di seguito andiamo a riepilogare il programma del quarto di finale Italia-Francia di oggi 3 agosto (l’orario fa riferimento al fuso orario italiano). La diretta TV sarà disponibile su Rai 2 all’interno del flusso olimpico previsto dalla testata (la regia staccherà anche sulle altre discipline che coinvolgono atleti azzurri nel corso del match). La diretta streaming sarà garantita da Discovery+, Eurosport Player, Tim Vision, Amazon Prime e e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questa importantissima partita degli azzurri.

BASKET, OLIMPIADI TOKYO: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Martedì 3 Agosto

Ore 10:20 Italia-Francia (quarti di finale)

DIRETTA TV – Rai 2

DIRETTA STREAMING – Discovery+, Eurosport Player, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo