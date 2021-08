Italia-Bulgaria, Qualificazioni Mondiali 2022: orario, programma, tv, probabili formazioni

Torna in campo l’Italia. I campioni d’Europa si rimboccano le maniche e si rituffano nelle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022. Il trittico di gare di questa sezione del calendario inizierà giovedì 2 settembre contro la Bulgaria. Sarà lo stadio Artemio Franchi di Firenze ad ospitare il ritorno in campo degli Azzurri, che alle ore 20.45 ospiteranno la Bulgaria, andando a caccia del quarto successo su altrettante uscite di questo Gruppo C.

Per il momento la squadra del CT Roberto Mancini comanda con 9 punti in tre partite, con 6 reti messe a segno e nessuna al passivo. La Bulgaria, invece, è ferma a quota un punto dopo aver perso contro Svizzera ed Italia e dopo aver pareggiato 0-0 in casa dell’Irlanda del Nord. Per l’Italia si tratta di un match da non fallire, per presentarsi nel migliore dei modi alla sfida di domenica sera alle ore 20.45 al St. Jakob-Park di Basilea contro la Svizzera, la vera rivale per il primo posto del Girone. Al momento gli elvetici viaggiano con 6 punti in due turni.

IN TV – Italia-Bulgaria sarà trasmessa in esclusiva da Rai1, mentre in streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della partita di Firenze.

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI MONDIALI QATAR 2022

Giovedì 2 settembre

Ore 20.45 Italia-Bulgaria – diretta su Rai1

PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Bulgaria (4-4-2): Naumov; Turitsov, Antov, Hristov, Bozhikov; Iliev, Chochev, Malinov, Yankov; Despodov, Iliev

Foto: Lapresse