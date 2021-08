Italia-Belgio oggi, Europei volley donne: orario, tv, programma, streaming

L’Italia tornerà in campo oggi, 30 agosto, per il match degli ottavi di finale degli Europei di volley femminile. Le azzurre sfideranno il Belgio in un match senza possibilità di appello. Nonostante le ragazze di Davide Mazzanti partono con i favori del pronostico, dovranno mettere in campo il meglio del proprio repertorio.

In casa azzurra con ogni probabilità le chiavi della regia saranno affidate ad Ofelia Malinov pronta ad azionare Paola Egonu, Miriam Sylla, Elena Petrini, Anna Danesi e Cristina Chirichella. L’Italia dovrà fare attenzione alla forza offensiva di Britt Herbots e Celine Van Gestel oltre che alla capicità a muro di Marlies Janssens.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Italia-Belgio, ottavo di finale degli Europei 2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-BELGIO, OTTAVI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: PROGRAMMA

LUNEDÌ 30 AGOSTO:

17.00 Italia vs Belgio

ITALIA-BELGIO, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming gratis su Rai Play e su DAZN per gli abbonati.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Cev