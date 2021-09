Hockey ghiaccio, le convocate azzurre per il pre-olimpico in vista di Pechino 2022

Tutto è pronto per il torneo di pre-qualificazione olimpica femminile di hockey su ghiaccio in vista dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Al Palaghiaccio “Giorgio Cotta Morandini” di Torre Pellice, infatti, dal 7 al 10 ottobre si disputerà il quadrangolare che metterà in palio un pass per quello che sarà, poi, il torneo di qualificazione vera e propria che si disputerà dall’11 al 14 novembre.

All’evento parteciperanno, oltre all’Italia, il Kazakhstan, la Spagna e Taipei. Per questo motivo, il coach Max Fedrizzi ha diramato la lista delle 21 giocatrici convocate (3 portiere, 7 difensore e 11 attaccanti) che si ritroveranno dal primo ottobre allo stadio del ghiaccio di Pinerolo, dove rimarranno sino al giorno 5 (nel frattempo disputeranno anche una amichevole contro l’Austria il 3 ottobre all’Agorà di Milano). Mercoledì 6, quindi, ci sarà il trasferimento a Torre Pellice dove il 7 è previsto l’esordio nel torneo.

“Nei vari raduni che abbiamo avuto durante i mesi estivi ho voluto visionare molte ragazze per testare anche il loro stato di forma, alla fine ho scelto di puntare sul gruppo che avevo in mente sin dall’inizio – spiega coach Fedrizzi al sito della FISG – Le avversarie? Sicuramente il Kazakhstan è la formazione che può darci maggiormente filo da torcere, ma attenzione a non sottovalutare la Spagna che ha tre giocatrici che militano in Svezia e negli ultimi anni ha investito molto sul movimento femminile. Le ragazze sono comunque pronte a dare il massimo, e ho molta fiducia in loro”.

Da sottolineare la giovanissima età del roster azzurro: la giocatrice più esperta, infatti, è Chelsea Furlani, classe 1988, mentre sono addirittura 12, ovvero più del 50% della squadra, le “millenials”. La “capitana sarà ancora Carola Saletta, che avrà come assistenti Samantha Gius e Nadia Mattivi che, come informa la federazione, arriverà in leggero ritardo rispetto al resto del gruppo in quanto il 2 ottobre dovrà sostenere un match di campionato con la Boston University in NCAA.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA PER IL TORNEO

Portiere: Elisa Biondi (Ambri Piotta – SUI), Martina Fedel (Brinkens – SWE), Ilaria Girardi (Lakers Egna)

Difensore: Valentina Bettarini (Eagles Bolzano), Mara Da Rech (Eagles Bolzano), Laura Lobis (Eagles Bolzano), Nadia Mattivi (Boston University – NCAA), Greta Niccolai (Lugano – SUI), Franziska Stocker (Eagles Bolzano), Amie Varno (Eagles Bolzano).

Attaccanti: Aurora Abatangelo (Lugano – SUI), Eleonora Bonafini (Eagles Bolzano), Anna Callovini (Eagles Bolzano), Mia Campo Bagatin (Ice Bears Dobbiaco), Anna Caumo (Ice Bears Dobbiaco), Chelsea Furlani (Eagles Bolzano), Samantha Gius (Eagles Bolzano), Sara Kaneppele (Eagles Bolzano), Marta Mazzocchi (Aosta Gladiators), Rebecca Roccella (Ambri Piotta Girls – SUI), Carola Saletta (Losanna – SUI).

Foto: FISG