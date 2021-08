Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: sarà Doug Mason il nuovo head coach dei Foxes

L’HCB Alto Adige Alperia annuncia che il nuovo head coach per la stagione 2021/22 sarà il canadese Doug Mason, fino all’anno scorso timoniere dei Graz99ers che, quindi, andrà a sostituire Greg Ireland, attualmente CT della Nazionale italiana di hockey ghiaccio.

L’allenatore olandese classe 1955, ma nativo di Sudbury (Ontario, Canada), ha dato il via alla sua avventura da allenatore già alla fine degli anni ’80. Dopo una breve esperienza tra Svizzera e Asiago nei primi anni ’90, Mason vince quattro campionati olandesi con i Trappers Tilburg, per poi fare un salto di qualità che lo porterà, nei successivi 17 anni, ad allenare in DEL e in Svizzera. Nel 2014 sbarca in EBEL: per due anni guida l’EC KAC, per poi passare nel 2016 ai Graz99ers, dove resta fino al 27 dicembre 2020. Ma, nel corso della sua lunga carriera c’è anche altro, dato che ha allenato la Nazionale olandese, per un totale di 14 stagioni, mentre da assistant coach ha avuto modo di arrivare anche sul pancone del Team Canada, nel corso della Deutschland Cup del 2009 e del 2013.

Le parole di Doug Mason, rilasciate al sito ufficiale del club altoatesino: “Ho parlato a lungo con Bolzano e sono felice di aver trovato un accordo. L’HCB è da anni un top team del campionato e il dott. Knoll ha sempre trovato ottimi giocatori: l’ossatura della squadra è la stessa dell’anno scorso e sono certo ci sarà grande qualità. Sarà divertente lavorare con un gruppo di giocatori abituati a vincere. Da avversario ho sempre rispettato Bolzano e i suoi tifosi: è un ambiente molto positivo e i fans credo che abbiano una grande influenza sulle prestazioni della squadra, grazie al loro sostegno in tutti i momenti, sia quelli positivi che quelli negativi. Sono un cultore dell’hockey energico, il che non si riduce soltanto al punto di vista fisico: bisogna lottare per recuperare il disco, poi muoverlo e andare ad attaccare la porta. L’importante è coniugare al meglio la fase difensiva e quella offensiva e, soprattutto, pattinare, pattinare e pattinare. Ci vorrà un po’ di tempo per applicare il sistema, anche perché potremo allenarci tutti insieme soltanto a fine agosto, quando i giocatori della Nazionale rientreranno da Riga, sicuramente saremo un po’ svantaggiati nelle prime due partite di Champions Hockey League, ma non ho nessun dubbio: andiamo lì per vincere. L’allargamento della lega? Le nuove squadre saranno ostiche, non sarà facile giocarci contro perché vorranno fare bene. Per farsi un’idea generale, però, bisogna aspettare come sempre qualche mese: tutte le squadre cambiano molto durante l’estate e c’è sempre chi stupisce positivamente e chi negativamente”.

“Siamo soddisfatti di aver trovato un accordo con coach Mason – le parole dell’amministratore delegato dell’HCB Alto Adige Alperia, Dieter Knoll –. E’ un allenatore dalla grandissima esperienza, che conosce molto bene il campionato, la nostra squadra e i nostri giocatori: è il profilo ideale che può prendere in mano la squadra in questo momento”.

Foto: Carola Semino