Golf, WGC-FedEx St. Jude Invitational: Harris English rimane in testa ad un round dal termine

I migliori golfisti del panorama internazionale continuano a darsi battaglia nel WGC-FedEx St. Jude Invitational (montepremi 10,5 milioni di dollari). L’evento vede al comando sin dal primo round Harris English. L’americano non molla la testa della leaderboard chiudendo il terzo giro con un ottimo -5 bogey free e issandosi allo score complessivo di -18 (192 colpi).

Sul percorso par 70 del TPC Southwind di Menphis (Tennessee, Stati Uniti) English vanta due colpi di margine sui più immediati inseguitori. Al secondo posto troviamo infatti una coppia composta dallo statunitense Bryson DeChambeau e dall’australiano Cameron Smith. Proprio DeChambeau si è laureato il migliore del sabato grazie alla tornata da -7.

-14 e quarta posizione in solitaria per il messicano Abraham Ancer, mentre in quinta piazza con -13 troviamo l’americano Scottie Scheffler e l’inglese Ian Poulter. -11, settimo posto, e top ten chiusa dal sudafricano Louis Oosthuizen, dall’inglese Paul Casey, e dagli statunitensi Will Zalatoris e Dustin Johnson. Il numero due dell’Official World Golf Ranking risale sei posizioni e mira ad una chiusura in top five.

Scorrendo la classifica da segnalare il gran round di Jordan Spieth che piazza un super -7 risalendo dalla 52esima alla 17esima piazza con il punteggio complessivo di -7. Stesso score per il campione in carica Justin Thomas, mentre il nordirlandese Rory McIlroy occupa il 22° posto a -6.

Domani spazio al quarto e decisivo round, con Harris English che punta a chiudere il cerchio e centrare il nono titolo nella carriera da professionista.

