Golf: si rivede Lucas Bjerregaard in testa dopo il lungo rinvio a metà Hero Open 2021

Si è chiuso il secondo giro all’Hero Open in scena a Fairmont St. Andrews, in Scozia, e facente parte dell’European Tour 2021 in termini di calendario. E al comando c’è uno degli uomini che da qualche tempo era atteso a un riscatto, il danese Lucas Bjerregaard, davanti con un magnifico -10 dove entrano undici birdie (di cui sei consecutivi) e un bogey. Score totale di -15 per lui.

Seconda posizione a due colpi per lo scozzese Calum Hill, seguito a -12 dallo spagnolo Santiago Tarrio e dal sudafricano Justin Walters. Quinti l’inglese Matthew Jordan e il francese Robin Sciot-Siegrist, che si collocano invece a -11.

Molto più ampio il fronte dei settimi a -10, che comprende gli americani Berry Henson e Sihwan Kim (più Chase Hanna, che però è stato fermato a buca 13 in corso per oscurità, dato il rinvio di tre ore dell’inizio del giro), l’indiano Shubhankar Sharma, lo scozzese David Law e il nordirlandese Jonathan Caldwell.

51° posto a -5, con recupero di 40 posizioni, per Renato Paratore. Per lui il giro è terminato, così come lo è per Aron Zemmer e Lorenzo Gagli, che però sono al momento al 74° posto pari con il par e fuori dal taglio. Chi non lo passerà certamente è Francesco Laporta, 102° a +3.

