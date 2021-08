Golf, ritorna il D+D Real Czech Masters 2021, Pieters e Willett le star. Paratore guida gli italiani

Il D+D Real Czech Masters 2021 torna questa settimana dopo due anni di assenza e rappresenta una delle ultimissime opportunità per tutti i golfisti europei che nutrono ancora speranze di entrare a far parte della squadra della ormai imminente selezione di Ryder Cup.

Si giocherà all’Albatross Golf Resort, un percorso par 72 di 6621 metri nei pressi di Praga. Il belga Thomas Pieters ha terminato la sua attesa lunga tre anni conquistando qui il suo quarto titolo sullo European Tour nel 2019, un evento che ama particolarmente e dove ha già vinto per due volte, il che lo rende senza dubbio uno dei favoriti della vigilia.

Naturalmente, vista la contemporanea partenza dei playoff di FedEx Cup sul circuito americano, tutte le principali star sono impegnate oltreoceano (o si stanno riposando per attaccare nelle prossime settimane) e dunque il field resta di medio-bassa caratura. Due nomi di peso però, oltre a Pieters, saranno in campo in Repubblica Ceca: lo svedese Henrik Stenson, ancora alla ricerca della forma perduta nelle ultime stagioni, e soprattutto l’inglese Danny Willett che rappresenta senza ombra di dubbio la star dell’evento.

Grande interesse anche per Rory Sabbatini che rientra in azione dopo la sorprendente quanto meritata medaglia d’argento olimpica. Per l’Italia il contingente raddoppia rispetto ai due rappresentanti della settimana scorsa. Renato Paratore guida la spedizione, accompagnato da Andrea Pavan, Nino Bertasio e Aron Zemmer.

Foto: LaPresse