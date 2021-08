Si è concluso il primo giro dell’Omega European Masters, torneo di grande tradizione che si tiene a Crans Montana, in Svizzera. Su questa zona non esattamente di pianura, dove la temperatura per chi gira la mattina può essere davvero bassa, il primo leader è anche l’uomo che sostanzialmente domina queste 18 buche d’apertura, l’inglese James Morrison. -10 il suo score, con nove birdie, un eagle e un bogey alla buca 18 (per lui la 9 visto che partiva dal tee della 10) che sporca la sua altrimenti perfetta performance sul par 70 del Crans-sur-Sierre Golf Club.

Al secondo posto insieme il suo connazionale Marcus Armitage e il francese Robin Sciot-Siegrist, staccati di tre colpi (dei due, solo il transalpino chiude la giornata senza bogey). Questa coppia ne precede un’altra, quella composta da un altro uomo d’Albione, Andy Sullivan, e il sudafricano Dean Burmester, entrambi a -6.

Due gli italiani nel gruppo dei sesti. Renato Paratore, con il suo -5, mette le basi per quella che può essere una buona prestazione, ma quello che è più sorprendente è il dato legato a Pietro Bovari. L’amateur milanese, che sta facendosi le ossa alla University of Virginia, con un grande recupero nelle seconde 9, in cui sono inclusi tre birdie nelle ultime quattro buche, si infila anch’egli nella stessa posizione del romano, affiancandosi ai belgi di punta, Nicolas Colsaerts e Thomas Detry, al francese Julien Guerrier e all’americano Paul Peterson.

Molto nutrito il gruppo dei diciannovesimi a -3, con Guido Migliozzi che ne fa parte assieme all’austriaco Bernd Wiesberger e all’ormai slovacco, e argento olimpico, Rory Sabbatini tra gli altri. Bella notizia è quella che arriva da Andrea Pavan, 33° a -2: era da tanto che non lo si vedeva in una posizione comunque buona e questo fa solo sperare per la risoluzione di un periodo che è stato per lui anche troppo duro. 53° a -1 Nino Bertasio, mentre i due Francesco, Molinari e Laporta, sono al 111° posto a +2; per l’ex vincitore dell’Open Championship giro a fasi alterne tra magie (alla buca 15, con albatros sfiorato) e qualche bogey di troppo. 124° Lorenzo Gagli insieme ad Edoardo Molinari (+3).

