Golf, PGA Tour 2021: Russell Henley resta al comando del Wyndham Championship a un round dal termine

Continua la marcia solitaria di Russell Henley. L’americano, in testa sin dalla prima tornata, conserva il comando del Wyndham Championship (montepremi 6,4 milioni di dollari) quando ormai manca solamente un round alla conclusione delle ostilità. Henley guida la leaderboard con lo score di -15 (195 colpi) al termine di un modesto terzo giro chiuso con il punteggio di -1 (un eagle, un birdie, due bogey). L’americano vanta adesso tre colpi di margine sul connazionale Tyler McCumber, secondo in solitaria, mentre dopo la seconda tornata aveva accumulato quattro lunghezze di vantaggio sugli inseguitori.

Sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club Ross Course di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti) in terza posizione a -11 troviamo il canadese Roger Sloan, il sudafricano Branden Grace, lo slovacco Rory Sabbatini, e gli statunitensi Kevin Kisner, Kevin Na e Scott Piercy. Per Grace e Sloan ottimo parziale di giornata, un -6 che gli permette di recuperare ben 29 posizioni ed inserirsi quantomeno nella lotta al podio.

-10 e top ten chiusa da un folto gruppo di golfisti composto dall’australiano Adam Scott, dall’inglese Justin Rose, e dagli americani Kevin Streelman, Hudson Swafford, Webb Simpson e Tyler Duncan. Classifica tutto sommato corta, con a -9 il canadese Adam Hadwin, il colombiano Sebastian Munoz e gli statunitensi Will Zalatoris e Brendon Todd pronti ad approfittare di eventuali scivoloni di coloro che li sopravanzano. -9 anche per l’inglese Ben Taylor e per i sudcoreani Sungjae Im, Sung Kang e Si Woo Kim.

Domani spazio al quarto e decisivo round che decreterà il successore di Jim Herman, estromesso dopo il cut del venerdì al pari del nostro Francesco Molinari.

