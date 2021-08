Golf, PGA Tour 2021: Kevin Kisner fa suo il Wyndham Championship al termine di un playoff a sei!

Non sono bastati quattro round per decretare il vincitore della tappa settimanale del PGA Tour. Il Wyndham Championship (montepremi 6,4 milioni di dollari) si è risolto soltanto al termine di un affollatissimo playoff in cui si sono affrontati ben 6 golfisti. Eguagliato dunque il record di partecipanti ad un sudden-death playoff che continua ad appartenere anche al Nissan Open 2001 ed al GTE Byron Nelson Golf Classic 1994.

A spuntarla è stato Kevin Kisner, capace di imporsi alla seconda buca di spareggio dove trova un birdie sul par 4 della hole 18. L’americano regola così il canadese Roger Sloan, il sudafricano Branden Grace, l’australiano Adam Scott, il sudcoreano Si Woo Kim ed il connazionale Kevin Na. I sei avevano concluso le fatiche sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club Ross Course di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti) con lo score finale di -15 (265 colpi), beffando uno sconsolato Russell Henley. Lo statunitense, leader per tre round, non si è unito neppure alla festa per il playoff chiudendo l’ultima tornata con un pessimo +1 ed accontentandosi dalla settima piazza.

Settimo posto in cui troviamo anche gli americani Webb Simpson e Kevin Streelman. -13 e top ten chiusa dai canadesi Nick Taylor ed Adam Hadwin, dall’inglese Justin Rose, dallo slovacco Rory Sabbatini, e dal padrone di casa Brendon Todd.

Per Kisner, trentasettenne di Aiken (South Carolina, Stati Uniti) il successo colto a Greensboro è il decimo della carriera da professionista, il quarto nel PGA Tour dopo RSM Classic 2015, Dean & DeLuca Invitational 2017 e WGC-Dell Technologies Match Play 2019.

